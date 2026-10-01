Día Internacional de las Personas de Edad

The stories of the elderly in Lebanon: health care and psychological support as an urgent humanitarian priority Con el aumento de la edad, aumentan las necesidades sanitarias, sociales y psicológicas de las personas de edad, especialmente en las sociedades que se enfrentan a la pobreza, los conflictos o los desastres naturales. En el Líbano, la necesidad de fortalecer […]

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The stories of the elderly in Lebanon: health care and psychological support as an urgent humanitarian priority

Con el aumento de la edad, aumentan las necesidades sanitarias, sociales y psicológicas de las personas de edad, especialmente en las sociedades que se enfrentan a la pobreza, los conflictos o los desastres naturales. En el Líbano, la necesidad de fortalecer la protección y la atención de esta categoría de población es cada vez más importante a medida que aumenta el número de personas de edad y algunas de ellas se enfrentan a condiciones económicas difíciles.

Basado en datos deFondo de Población de lasLíbano tiene765.000 personas mayores de 60 añoso11.2% de la población total. Las proyecciones indican que se espera que este número alcance aproximadamente1,7 millones de personas, es decir, el 27,1% de la población en 2025.

Los datos también ponen de relieve el alcance de las dificultades económicas con que se enfrentan las personas de edad.el 15,4% de las mujeres y el 13% de los hombres viven con ingresos inferiores a la mitad del promedio nacionallas tasas de pobreza entre las personas de edad33.7% entre mujeres y 35,8% entre hombres.

Aumento de los problemas de salud, psicológicos y sociales

Las dificultades con que se enfrentan las personas de edad no se limitan a los problemas económicos. El envejecimiento va acompañado de muchos problemas de salud, como la reducción de la agudeza visual y auditiva, problemas conjuntos y movilidad, así como un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.

Estas dificultades físicas se ven agravadas por problemas psicológicos y sociales que pueden ser particularmente graves, en particular después de la pérdida del cónyuge o la expulsión de los hijos. Estas situaciones pueden aumentar los sentimientos de soledad, aislamiento y necesidad de apoyo.

Algunos ancianos también enfrentan recursos financieros limitados o acceso insuficiente a la atención que necesitan. En este contexto, la prestación de servicios de salud y alimentación, así como el apoyo psicológico y social, es un elemento esencial para que puedan vivir en condiciones de seguridad y dignidad.

Atención de la salud y apoyo psicológico en el centro de las prioridades humanitarias

En los países que se enfrentan a la pobreza, la guerra o los desastres naturales, las necesidades de las personas de edad pueden aumentar considerablemente, a pesar de que los esfuerzos humanitarios suelen centrarse en situaciones consideradas más urgentes.

En este contexto,Life for Relief and Development (LIFE)subraya la importancia de integrar a las personas de edad en la respuesta humanitaria y los programas de desarrollo comunitario.

Vicki Roob, Director de los programas nacionales e internacionales de la organización, explica:

« De acuerdo con los informes del Fondo de Población de las Naciones Unidas, las personas de 60 años y más representan alrededor del 8% de la población mundial. En el mundo árabe, se espera que su número aumente de unos 27 millones en 2015 a 50 millones en 2030 y supere los 80 millones en 2045.

También se espera que a mediados del siglo la proporción de personas de edad supere la de niños menores de 15 años en varios países árabes, entre ellos el Líbano, algunos países del Golfo y varios países del Magreb.

Mediante los programas de VIDA ejecutados en 60 países en los últimos 34 años, hemos asegurado que las personas de edad se incluyan entre nuestras prioridades en diversas esferas de intervención: respuesta de emergencia, apoyo a los refugiados y las personas desplazadas, programas de desarrollo sostenible y desarrollo comunitario.

Estas acciones incluyen atención médica, acceso al agua potable, ayudas estacionales, programas de apoyo familiar, patrocinio y programas educativos. »

En los campamentos de desplazamiento, las necesidades que no pueden esperar

En Líbano,Mohammad Al-Sharif, Director of LIFE Lebanon OfficeSe mencionan algunos de los programas para las personas de edad más vulnerables. Explicó que la organización apoyaba esta categoría de la población en las instalaciones de recepción, independientemente de su afiliación religiosa.

« Hemos asegurado que las personas mayores tengan un espacio para el diálogo donde puedan compartir sus experiencias e historias, porque los conocimientos y recuerdos que llevan son una verdadera riqueza humana.

Nuestras actividades también incluyen la distribución de comidas adaptadas y regalos simbólicos, así como una evaluación regular de sus necesidades.

También organizamos talleres sobre los conceptos básicos del uso de la tecnología para mantenerlos en contacto con sus familias. También ofrecemos actividades educativas y de ocio adaptadas a sus capacidades, valorando sus experiencias y habilidades en actividades que sirven a la comunidad. »

El apoyo no se limita al apoyo social. También incluyesuministro de medicamentos, exámenes médicos periódicos y vigilancia del tratamientoapoyo a servicios de enfermería y equipos médicos móviles para aquellos que necesitan atención especial.

La asistencia también incluye la distribución periódica de alimentos, ropa y mantas, en particular durante el invierno, así como la asistencia financiera para cubrir las necesidades básicas, en particular para las personas de edad que se ocupan de la atención de los huérfanos.

Apoyo psicológico: lucha contra la soledad y el aislamiento

La dimensión psicológica es también esencial en el cuidado de los ancianos. Los programas incluyen sesiones de escucha, asesoramiento y actividades sociales destinadas a ayudar a mantener vínculos con su entorno y reducir los efectos del aislamiento.

Según Mohammad Al-Sharif, la participación de las personas de edad en las actividades comunitarias contribuye a su sentido de valor y papel en la sociedad, promoviendo al mismo tiempo una cultura de respeto y reconocimiento para ellas.

Añade:

« Algunas personas mayores están muy apegadas a su dignidad y pueden no buscar ayuda a pesar de sus necesidades. Por lo tanto, es esencial satisfacerlas y evaluar sus necesidades, especialmente cuando viven con una discapacidad o una enfermedad crónica. »

La guerra aumenta la carga para las personas mayores

Durante períodos de guerra y desplazamiento, las vidas de las personas mayores se vuelven aún más complejas. Algunos pueden perder a sus hijos o fuentes de ingresos y de repente se encuentran responsables de sus nietos o hijos que han perdido a sus padres.

Según Mohammad Al-Sharif, los equipos humanitarios trabajaron durante la guerra para transportaralimentos y asistencia médica y suministros estacionalesto the most severely affected families in displacement camps. Estas familias suelen incluir a personas mayores con enfermedades crónicas o niños perdidos.

Así, un anciano que necesita ser cuidado por sí mismo puede de repente encontrarse responsable de los niños y nietos en condiciones extremadamente difíciles.

Testigos humanos que revelan las necesidades de las personas mayores

Las necesidades de los ancianos no siempre se expresan en forma de demanda directa de asistencia. Algunas historias diarias dan testimonio de un sufrimiento silencioso que sólo aparece cuando estas personas tienen un espacio para expresar lo que viven.

Simon, 65, del Líbanotestimonio:

« Ser capaz de satisfacer mis necesidades para preservar mi dignidad fue uno de los mayores desafíos que me enfrentaba. Gracias a la provisión de los suministros médicos necesarios, las cosas se han vuelto más fáciles y ya no siento la misma molestia delante de mi gente. »

Abu Nasser, 71, dice:

« La guerra no me dejó la oportunidad de vivir mi vejez tranquilamente. Después de que mi hijo y su esposa murieron, me encontré responsable de seis hijos. La distribución de cestas de alimentos, productos de higiene personal y agua hizo posible ya no vivir con temor permanente que uno de mis nietos jóvenes tuviera que salir a buscar lo que necesitábamos. La provisión de instalaciones sanitarias en el campamento también trajo un gran alivio a mi esposa y a mí mismo. »

Fatima, 73, cuenta su experiencia después de la destrucción de su hogar:

« Estaba aterrorizada y incapaz de moverme o hablar normalmente. La VIDA nos proporcionó un alojamiento adecuado y también recibimos atención médica después de lo que habíamos sufrido. »

Desplazamiento y exilio: cambios de necesidades sin desaparecer nunca

Aisha, 67 años, se encontró confrontado con una nueva realidad después de la guerra:

« Nos encontramos afuera, confrontados con el miedo y el hielo frío. Después de nuestro viaje, LIFE continuó siguiendonos y nos proporcionó necesidades básicas, desde alojamiento y medicina hasta cestas de ropa y comida. La organización siguió vigilando nuestra situación hasta que encontramos más estabilidad. »

Después de desastres, las personas mayores necesitan seguridad y atención

Iman, 59, se encontró con su hija embarazada y nietos frente a un viaje difícil debido a la guerra:

« Sólo necesitaba un refugio seguro y una medicina. »

ParaAbu Mahmoud, 54La experiencia fue diferente. Después de unirse recientemente a un asilo de ancianos, dice:

« Al principio, fue sobre todo el silencio el que me hizo sufrir en este establecimiento. Pero el equipo de voluntarios me trajo mucha comodidad hablando conmigo y escuchando con atención y respeto, sin interrumpir. »

A su lado,Amjad, 71, encontró una nueva razón para regocijarse después de la rehabilitación por la VIDA de la escuela a la que asistieron sus nietos, permitiéndoles regresar a clase.

Esta iniciativa tuvo un impacto que superó la única reapertura de la escuela, ya que también redujo la carga sobre el abuelo para buscar ayuda de otras personas para apoyar a sus nietos huérfanos.

Protección de los ancianos: una responsabilidad humana compartida

Estos testimonios muestran que las necesidades de los ancianos no se limitan a las drogas y los alimentos. They also concern security, dignity, social ties, psychological support and access to essential services in times of crisis.

A medida que aumenta el número de personas de edad en el Líbano, en el mundo árabe y a nivel mundial, su integración en las políticas de salud, la respuesta en casos de desastre y los programas sociales es cada vez más importante, especialmente cuando el envejecimiento va acompañado de pobreza, desplazamiento, enfermedad o pérdida de familiares.

Preservar la dignidad de las personas de edad, por lo tanto, no es simplemente ayudarlas cuando la necesitan. También se trata de brindarles apoyo para vivir en seguridad, autonomía y dignidad, reconociendo la contribución de quienes han dedicado muchos años a sus familias y comunidades.

Para más información:

https://lifeussa.org/#social-media

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