La escala del 24 de noviembre fija los 20 litros de gasolina 95 a 2.22.000 libras libanesas. El aceite de gas y el cilindro de gas también lo son. Los detalles del precio y dos ejemplos muestran el efecto en un completo, sin prejuzgar la próxima factura de electricidad de los suscriptores a generadores privados.

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Los precios del combustible están cayendo en Líbano el martes 24 de noviembre de 2026. Los 20 litros de gasolina de 95 octanas están aumentando a 2.22.000 libras libanesas, 49.000 libras menos que el viernes. El aceite de gas cae en 48.000 libras por 20 litros, mientras que el precio de la botella de gas se anuncia en 1,625.000 libras.

Los precios del 24 de noviembre, producto por producto

Según la escala retransmitida por la Agencia Nacional de Información, los 20 litros de 95 gasolina ahora cuestan 2.242.000 libras esterlinas, en comparación con 2.291.000 liras el 20 de noviembre. La gasolina 98 asciende a 2.260.000 liras por 20 litros, en comparación con 2.309.000 liras. Gas oil drops to LL 2,397,000 per 20 litres, compared to LL 2,445,000. El precio publicado para una botella de gas es LL 1,625.000.

El despacho anuncia una reducción de 12.000 LL por gas. Los dos precios publicados, LL 1,636.000 el 20 de noviembre y LL 1,625.000 el 24 de noviembre, dan una diferencia de LL 11.000. La cantidad que se conservará en la nueva escala es la cantidad indicada para la botella, es decir, LL 1,625.000.

Lo que la gota representa en la bomba

Para 40 litros de 95 gasolina, el nuevo precio de referencia es LL 4,484.000, en comparación con LL 4,582.000 el viernes. La diferencia es de 98.000 LL, para los 95 en cuanto a los 98. Para una compra de 60 litros de diesel, el cálculo da LL 7,191.000, en comparación con LL 7,335.000, o LL 144.000 menos que la misma cantidad.

Estas comparaciones se refieren a una compra al precio indicado. No permiten una reducción de la factura de un generador privado, cuyo precio está sujeto a una escala separada.

Archivo fotográfico: una vieja bomba de gasolina en Jounieh, imagen publicada en marzo 2022. No muestra las tasas actuales. © Libnanews.

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