El Reino Unido quiere que la inteligencia artificial sea una prioridad de su presidencia del G20 en 2027. Andy Burnham anunció en la reunión internacional organizada por Emmanuel Macron el 9 de noviembre. El Primer Ministro británico propone movilizar a su instituto especializado y desarrollar normas internacionales. El Japón también apoya la cooperación técnica en materia de riesgos, mientras que Finlandia confirma su apoyo a la declaración conjunta. La discusión involucra a gobiernos, investigadores y líderes de empresas tecnológicas.

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La seguridad internacional de AI es el tema de un nuevo llamamiento anunciado por el Elysée el lunes 9 de noviembre de 2026. Reunidos por iniciativa de Emmanuel Macron, los gobiernos y las empresas tecnológicas apoyan evaluaciones independientes, informan mejor de incidentes y aclaran las responsabilidades.

International security of the AI: Paris commitments

Según la presidencia francesa, los desarrolladores se comprometen a informar sobre los riesgos conocidos y a predecir mecanismos de interrupción de los modelos. Las evaluaciones deben incluir el uso malicioso y la pérdida de control. Los resultados no sensibles se alimentarían en un directorio público.

Antrópico, Microsoft, Mistral AI y OpenAI están entre las siete empresas participantes. Elysée anuncia su firma de un texto común. Sin embargo, su comunicado no especifica un calendario para la aplicación o un régimen de sanciones.

Londres quiere llevar el caso al G20

Downing Street confirma la participación del Primer Ministro Andy Burnham en esta remota reunión. En su informe de 9 de noviembre, el Gobierno británico asocia la cooperación en materia de riesgos con los beneficios previstos de la inteligencia artificial. Él cita su potencial en los tratamientos de cáncer y demencia.

Andy Burnham propuso movilizar la experiencia del Instituto Británico de Seguridad AI. También pretendía colocar la inteligencia artificial a la vanguardia de las discusiones durante la presidencia británica del G20 en 2027. Londres quiere avanzar en las normas internacionales, al tiempo que alienta las aplicaciones de la tecnología a los principales desafíos mundiales.

Japón destaca la cooperación técnica

El Primer Ministro de Japón, Sanae Takaichi, por su parte, defendió el fortalecimiento de los intercambios entre países sobre evaluación de riesgos. In her statements after the meeting, she quoted the expertise of the Japanese Institute of Security of AI. También subrayó que los Estados podían aplicar diferentes enfoques para la vigilancia de modelos.

El presidente finlandés Alexander Stubb confirmó el apoyo de su país a la declaración conjunta. Celebró la presencia de dirigentes empresariales en este debate internacional. La llamada anunciada en París sigue abierta al nuevo apoyo.

Fotografía del archivo: fachada del Elysée, 20 de septiembre de 2020. Crédito: AlSepPhoenix / Wikimedia Commons. Foto y composición Libnanews licensed CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. Fotografía integral conservada, cintas tipográficas agregadas.

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