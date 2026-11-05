Alertas de bombas: Vuelos con problemas en Europa

Alertas de bombas interrumpieron varios vuelos europeos el jueves 5 de noviembre de 2026. En particular, un avión Aer Lingus que conecta Dublín con Roma fue desviado a la base militar de DEvreux en Normandía.
Alertas de bomba: Pasajeros seguros en Evreux
Según una agencia de noticias, los 151 pasajeros y seis tripulantes están a salvo. Los equipos militares de remoción de minas estaban examinando la aeronave. Aer Lingus confirmó el aterrizaje sin incidentes de vuelo IS402, desviado como precaución.
La Fuerza Aérea Francesa anunció que había contratado a combatientes para interceptar y luego escoltar a la aeronave, informa a una agencia italiana.
Controles en Roma y una desviación a Viena
Wizz Air también confirmó la desviación a Viena de su vuelo W4 6387 de Milán-Malpensa a Varsovia. The company explained that it received a threat during the flight and applied its security procedures.
Un avión de Finnair de Helsinki llegó a su destino previsto, Roma-Fiumicino, bajo escolta militar. Los artificios llevaron a cabo controles allí, sin interrupción de la operación del aeropuerto, según fuentes del aeropuerto citadas por una agencia italiana.
En Bulgaria, tres aeronaves aterrizaron tras amenazas: dos en Sofía, procedentes de Copenhague y Madrid, y uno en Plovdiv, de Londres, informaron autoridades locales y medios de comunicación.
En Bruselas, LOT informó que las inspecciones de su vuelo desde Varsovia no habían revelado objetos sospechosos, según la prensa británica.
Estos informes no demuestran la presencia de explosivos ni la coordinación entre incidentes. Para Evreux, la información verificada en 1030 UTC todavía no incluía un resultado final de los controles.
Referencias
- Reuters, 5 noviembre 2026: alertas en Francia, Bulgaria y Bélgica.
- Associated Press, 5 de noviembre de 2026: El vuelo Dublín-Roma se desvió a Evreux.
- ANSA, 5 de noviembre de 2026: vuelos Aer Lingus, Wizz Air y Finnair.
- The Guardian, 5 de noviembre de 2026, 10:18 a.m. UTC: LOT statement.
Cubierta: foto de un Airbus A320neo Aer Lingus EI-NSB en Heathrow, 6 de febrero de 2023. Photo Mitchell R Hope (Mitchul Hope),Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Diseño y captación asistidos por el IA, adaptación transmitida bajo la misma licencia. Esta fotografía no muestra el vuelo robado a Evreux.
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