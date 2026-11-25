La jugadora libanesa Maria El Hachache, 14, vuelve a Barcelona esta semana para continuar su entrenamiento. El comunicado de prensa anuncia un título para menores de 16 años en Cornellà. En Zouk Mosbeh, ganó las dobles chicas del J30 con Sofía Tabib, después de perder el primer set.

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La tenista libanesa Maria El Hachache, de 14, vuelve esta semana a Barcelona para reanudar su entrenamiento, según un comunicado de prensa. Se incorporó a la Academia Española el verano pasado y alternaba preparación física, trabajo corto y participación en torneos junior.

Dos resultados en diferentes pruebas

El comunicado de prensa se refiere a un título en Cornellà, España, en la categoría inferior a 16. No especifica la puntuación final ni el nombre del oponente. Este resultado es distinto de su doble victoria en Zuk Mosbeh J30, organizada por la Federación Libanesa de Tenis con la Academia NDU Tennis.

En Zouk Mosbeh, El Hachache y su compatriota Sofía Tabib perdieron la primera ronda antes de vencer a Haifa Taha El Jundi y a Mariam Kamareddine, 2-6, 6-4, 10-8 en la supertaña. Los dos jugadores ganaron las dobles chicas del segundo evento junior organizado en noviembre por la federación y la academia. El regreso de María El Hachache a Barcelona se refiere a su formación; el comunicado de prensa no anuncia un pasaje sobre el circuito profesional.

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