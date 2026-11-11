Trabajar en el Líbano: el costo del acceso al empleo

Los ingresos anunciados no miden lo que un trabajo añade al presupuesto familiar. Nuestro análisis distingue el pago, el subsidio de transporte, la custodia y el tiempo de viaje. Los datos del ASA, la OIT y el Banco Mundial arrojan luz sobre los obstáculos, mientras que dos gráficos separan las observaciones y simulaciones históricas. El decreto de octubre de 2026 proporciona una respuesta parcial. Los cálculos muestran por qué un salario inferior a veces puede dejar más dinero después de los gastos, sin pretender establecer un costo promedio nacional actual.

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Cuidado de niños, viajes y horas determinan lo que un trabajo realmente trae al hogar. En el Líbano, el nuevo subsidio de transporte forma parte de esta factura. Pero las encuestas disponibles muestran una limitación más amplia: tener un puesto no es suficiente cuando es necesario pagar para ir allí, organizar un guardia y cubrir las horas cuando los servicios cierran. Los datos explican los mecanismos, sin inventar un costo promedio nacional para noviembre de 2026.

El punto de partida debe ser el ingreso realmente recibido, después de la deducción, incluyendo los subsidios. Los gastos adicionales necesarios para trabajar deben ser eliminados. El saldo obtenido no constituye un descanso para vivir: aún queda por pagar la vivienda, la alimentación, la salud y otras necesidades. Sólo mide lo que la actividad añade al presupuesto después de sus costos de acceso.

Limitación observada, no sólo cálculo teórico

La Organización Internacional del Trabajo entrevistó a 2.485 trabajadores del sector privado en mayo de 2026. En el informe, publicado el 7 de julio, se señala que el 27,3% de los que abandonan la fuerza de trabajo citan como obstáculo las responsabilidades familiares, en comparación con el 1,6% de los hombres. Las mujeres también mencionaron la imposibilidad de financiar el transporte y otros costos relacionados con el trabajo.

Esta investigación involucra a personas que trabajaron antes del 2026 de marzo. No es plenamente representativo del mercado de trabajo libanés. Por lo tanto, no permite calcular una proporción nacional de mujeres que no pueden trabajar por el costo de los viajes, ni permite un efecto causal en el costo del cuidado de los niños. Sin embargo, establece que estos obstáculos aparecen en las respuestas recogidas durante la crisis.

Un análisis de la Oficina Central de Estadística publicado el 4 de octubre de 2026 proporciona un nuevo paso atrás. En las encuestas 2018-2019 y 2022, el 32% de las mujeres que querían trabajar, pero no buscaban empleo reclamaban responsabilidades familiares o domésticas, en comparación con el 2% de los hombres. La fecha de publicación no transforma estas viejas observaciones en 2026. Las poblaciones entrevistadas también difieren de las de la OIT: los porcentajes no deben situarse en la misma serie de tiempo.

El salario mínimo no se confunde con el dinero disponible

El comunicado del CNSS de 1 de agosto de 2025 confirma un mínimo de 28 millones de libras por mes y 1,3 millones de libras por día, de conformidad con el Decreto 699 de 18 de julio de 2025. Estas son dos referencias regulatorias: multiplicar arbitrariamente el mínimo diario por 22 no reconstituye el mínimo mensual. El mínimo mensual tampoco es un ingreso neto garantizado después de todas las deducciones.

Para analizar una oferta de empleo, se deben separar tres sumas: sueldo contractual, subsidios y pago real. Una prestación ya incluida en la cantidad anunciada no debe añadirse por segunda vez. Por el contrario, comparar un salario básico a los costos de transporte sin comprobar la asignación subestima los recursos del empleado interesado.

La misma precaución se aplica a una persona independiente o a un trabajador al día. Los ingresos no son ingresos descartables. Los días no activos, los gastos profesionales y el pago tardío afectan el resultado. El cálculo debe basarse en condiciones de trabajo reales, no en el supuesto de que todos los activos reciben la misma protección salarial.

Transporte: lo que cambia el decreto de octubre

El Decreto 4021, de 14 de octubre de 2026, publicado en la Gaceta Oficial del 22 de octubre, fija la asignación en el equivalente a cinco litros de gasolina por día de presencia real. Está enmarcado por un piso de 500.000 libras y un techo de 800.000. The legislation concerns employees subject to the Labour Code, including in the public establishments concerned. Su artículo final prevé la aplicación tan pronto como se publique.

Durante 22 días de presencia, estos terminales corresponden a 11 millones y 17.6 millones de libras. No constituyen una gama de aranceles de transporte. El cálculo legal se basa en el precio medio oficial de la gasolina según el mecanismo previsto con el Ministerio de Energía, no en el último precio de la bomba elegida arbitrariamente. La cantidad realmente pagada debe ser comprobada en la nómina.

La indexación amortiza un riesgo específico: un aumento del combustible puede cambiar la prestación entre sus terminales. No reembolsa automáticamente el viaje de cada empleado. La distancia, las conexiones, el estacionamiento y el desgaste de un vehículo no son idénticos de un hogar a otro. Más allá del límite máximo, el mecanismo deja de acompañar un nuevo aumento del indicador.

Para un coche, cuenta sólo gasolina menos el costo completo. Es necesario añadir mantenimiento, neumáticos, seguros y depreciación relacionados con el uso, diferenciando entre los gastos ya incurridos y los gastos causados por el empleo. Para el transporte público, el precio de un viaje directo no cubre necesariamente la correspondencia o el último segmento al lugar de trabajo.

Guardia: desviaciones documentadas, pero precios hasta la fecha

El cuadro 8 del estudio del Banco Mundial sobre la vigilancia en el Líbano proporciona un punto de referencia histórico preciso. En enero-febrero de 2023, los cargos mensuales promedio fueron de 94 dólares para 192 entidades privadas encuestadas, 20 dólares para 15 entidades semiprivadas y 2 dólares para 21 entidades públicas. La mediana privada era de 70 dólares. Las cantidades actuales no pueden deducirse de estas cifras.

Enero-Febrero 2023: coste medio de las estructuras encuestadas. Datos del Banco Mundial, cuadro 8; gráfico © Libnanews. Estas cantidades no describen las tasas de noviembre de 2026.

En el informe también se señaló la incompatibilidad entre determinados horarios de cambio y las necesidades del sector privado, confirmada en el seguimiento de 2023. Un lugar disponible no regula necesariamente todo el día. Estas observaciones históricas iluminan el mecanismo, sin establecer la oferta actualmente abierta en cada barrio.

Una tasa pública inferior no significa que una familia pueda conseguir un lugar a ese precio. Edad, ubicación, criterios de admisión y acceso a condiciones de horario del niño. Comparar precios solos, sin comprobar estos cuatro elementos, equivale a comparar soluciones que no son necesariamente sustituibles.

La factura pertinente es la que se añade debido a la actividad. Si la custodia ya se financiaba antes de asumir la posición, sería excesivo volver a deducirla para medir la ganancia en ese trabajo. Por otro lado, las horas extraordinarias, el registro o una solución de respaldo pueden crear un gasto ausente de la tasa mensual publicada.

Tres presupuestos para comprender el umbral de acceso

Una simulación explícita permite que estos efectos sean probados sin presentar supuestos como precios registrados. Mantengamos $500 en efectivo neto cada mes, incluyendo todos los subsidios, y 22 viajes redondos cada costo $ 5. El movimiento absorbe $110. Las siguientes sumas son hipótesis de cálculo establecidas el 11 de noviembre de 2026, no observaciones de hogares libaneses.

Sin prestar más atención, 390 dólares quedan después de viajar. Con una suma adicional de 150 dólares en custodia, esta suma es de 240 dólares. Con $250, alcanza $140. Los costos de acceso representan el 22%, el 52% y el 72% de los ingresos recibidos, respectivamente. Ninguno de estos porcentajes mide un promedio nacional.

Simulación, no precio: 500 dólares en cifras netas recibidos, incluidos los subsidios; 22 viajes redondos a $5. Aparte de todos los demás gastos del hogar. Calculaciones y gráficos © Libnanews, 11 de noviembre de 2026.

En el escenario central, reduciendo el viaje diario de $5 a $3 ahorra $44 al mes. El saldo aumentó de 240 a 284 dólares, lo que representa un aumento del 18,3%, sin ningún aumento del sueldo. Reducir la custodia de $150 a $100 lo lleva a $290. Las dos medidas combinadas ascienden a 334 dólares, o un 39,2% más que el escenario inicial.

Este resultado describe el presupuesto familiar, no una economía libre para la comunidad. Una subvención transfiere un gasto a su financiador. Una mejor organización puede reducir un desvío, una espera o una hora de llamada. Para elegir una política, es necesario comparar su costo con el número de puestos de trabajo realmente accesibles y sostenibles.

Los horarios pueden cancelar el beneficio de un salario superior

El tiempo es una segunda limitación, distinta de la factura. Con ocho horas de trabajo y dos horas de viaje durante 22 días, el empleo implica 220 horas al mes, en comparación con 176 horas trabajadas. En nuestro escenario central, los $240 restantes después del transporte y la custodia representan aproximadamente $1.09 por hora movilizados. Esta relación analítica no es un salario estatutario por hora ni una medida de productividad.

Por lo tanto, una comparación entre dos ofertas puede cambiar el ranking. Suponga una primera oferta dejando 240 dólares después de los gastos, por 220 horas movilizadas. Un segundo pago de $450 net, pero sólo requiere $66 en viajes y $100 en custodia, dejando $284. En las mismas condiciones de protección y estabilidad, su pago mensual más bajo da lugar a una mayor ganancia presupuestaria de 44 dólares.

La disponibilidad de tiempo puede incluso ser un obstáculo antes de cualquier cálculo de rentabilidad. Si un guardia cierra a las 3 p.m. y el padre termina a las 5 p.m., a la que se añade el regreso, falta una solución. Una reducción de la tasa de este guardia no cubre las horas ausentes. Necesitas un relé, una extensión o un arreglo de trabajo.

Los horarios anunciados lo antes posible para organizar viajes y compartir la familia. Los cambios tardíos pueden, por el contrario, imponer una solución más costosa o una ausencia. Por consiguiente, la cuestión excede el número de horas previstas en el contrato: también importa su previsibilidad y articulación con los servicios.

El cuidado de la familia mueve el costo sin eliminarlo siempre

La ayuda de un pariente puede reducir el gasto monetario adicional del padre a cero. Sin embargo, moviliza el tiempo de este amigo cercano. Si el hogar extendido reduce su propia actividad, puede perder otros ingresos. Si no se abandona ninguna actividad remunerada, sigue habiendo una limitación de la disponibilidad que no puede convertirse en dólares sin un acuerdo explícito.

Por lo tanto, sería engañoso asignar automáticamente todos los costos de cuidado de los hijos a los ingresos de la madre solos. La organización forma parte del presupuesto familiar y puede permitir la actividad de dos padres. Las conclusiones estadísticas sobre la mujer muestran una distribución desigual de las limitaciones; no justifican tratarla como norma de contabilidad natural.

Por el contrario, reducir la decisión al saldo del primer mes sería incompleta. El empleo puede abrir los derechos sociales, preservar las aptitudes y mejorar los ingresos futuros. Sin embargo, estos beneficios no pagan el anticipo inmediatamente necesario para una suscripción, registro o primeros viajes. Un presupuesto mensual positivo puede permanecer inaccesible debido a la falta de efectivo al comienzo.

Qué hay que medir para mejorar el acceso

El diagnóstico requiere tres cheques adicionales. La primera se refiere a los pagos: sueldo neto, compensación, regularidad y demora. La segunda se refiere a las necesidades adicionales reales, con estimaciones de guardia y posibles rutas. El tercero se refiere a todo el día: salida, correspondencia, trabajo, retorno y relé familiar.

Por lo tanto, debe evaluarse una política de transporte en todo el viaje y sus calendarios. Debe proporcionarse atención para verificar la disponibilidad de lugares adecuados. Una medida de empleo debe seguir a las personas que realmente conservan su actividad, en lugar de contar únicamente los registros o subsidios concedidos. Sin estas aproximaciones, los dispositivos útiles pueden perder la restricción decisiva.

The data examined established financial and family barriers and a recent regulatory response on transport. No proporcionan un proyecto de ley nacional actualizado sobre el acceso al trabajo. La conclusión defensible es más precisa: el salario anunciado debe enfrentarse con los costos adicionales y el tiempo implicado. Es en esta condición que uno puede distinguir una oferta disponible de un trabajo realmente accesible.

Foto de portada: tráfico en Nahr el-Kalb, Marzo 2021. Archivo de Libnanews, todos los derechos reservados. Foto de ilustración real, no relacionada con las condiciones de tráfico de noviembre 2026.

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