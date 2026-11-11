Enfermedades en Líbano: tratamiento durante la Gran Guerra

Entre 1914 y 1918, la población de Beirut y el Monte Líbano se enfrentaba a epidemias y a un acceso deficiente a la atención. La difusión de tifos, los hospitales carecen de recursos y los médicos capacitados en Beirut se unieron al servicio de guerra. Las enfermeras y los voluntarios desempeñan un papel esencial en las instituciones y en los centros de rescate. Esta parte de la serie explora el camino de los cuidadores, las limitaciones políticas de las instituciones y las dificultades muy concretas de las familias que enfrentan la enfermedad.

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Dentro de una carpa hospitalaria de la 3ra Brigada de Caballos de la Luz Australiana Ambulancia de Campo en Trípoli, Diciembre de 1918. Fotografía contextual tomada después del Armisticio, no representando la atención civil durante toda la guerra. Australian War Memorial, B00803, dominio público.

Entre 1914 y 1918, las enfermedades en el Líbano impusieron otra prueba a los habitantes de Beirut y el Monte Líbano. El tifos amenaza a las familias, el desplazamiento promueve contagios y los servicios médicos trabajan bajo presión. Detrás de la catástrofe alimentaria están pacientes, enfermeras y médicos cuya historia no se limita al hambre.

La guerra también llega a aquellos que nunca ven el frente. Cambia las condiciones de vivienda, los viajes y el acceso a la atención. En una ciudad hospitalaria como Beirut, moviliza a parte del personal y debilita la cooperación exterior. En las aldeas, unirse a una estructura de rescate a veces se convierte en una prueba física.

Sin embargo, la geografía del tiempo debe ser respetada. Beirut y el Monte Líbano pertenecen a cuadros administrativos otomanos separados. Sus habitantes asisten a instituciones vinculadas a instituciones públicas, religiosas o extranjeras. Los médicos entrenados en la ciudad sirven tanto en el barrio como en todo el Imperio. Su viaje va más allá de las fronteras del Líbano de hoy.

Enfermedades en Líbano: una guerra en los hogares

El tifos ocupa un lugar importante en la crisis de salud. Un brote importante ocurrió en la primavera de 1915, antes de aumentar la difusión durante el invierno de 1916. Los informes de salud del Monte Líbano describen una enfermedad generalizada. La fiebre tifoidea, la viruela y la disentería también se encuentran entre las infecciones identificadas.

Estos nombres no se refieren a una sola enfermedad. El tifus epidémico se transmite a través de los piojos infectados del cuerpo. Su excreta contaminada puede penetrar la piel dañada. Ropa y ropa de cama permiten que los parásitos pasen entre la gente. La promiscuidad y la reducción del acceso a la higiene regular fomentan su proliferación.

La enfermedad puede causar fiebre bruta, dolor de cabeza, erupción y trastornos de la conciencia. Esta descripción médica actual ayuda a entender la gravedad de la infección. No permite el diagnóstico retrospectivo de cada paciente mencionado en un diario de guerra. Las palabras utilizadas por los testigos no siempre corresponden a una determinada identificación clínica.

Por consiguiente, para una familia el peligro supera la única pérdida de ingresos. Entra en la lavandería, durmiendo y gestos de la vida cotidiana. Protegerse requiere recursos muy concretos: poder cambiar ropa, lavar, tener espacio y recibir ayuda. La prevención depende de las condiciones materiales que la guerra hace difícil de cumplir.

Solución de los enfermos sin abandonar a los más pobres

In Beirut, health authorities provide advice in the press and seek to separate infected persons from other residents. El municipio ofrece exámenes y cuidados gratuitos en el hospital otomano. Esta medida incluye hogares que no pueden cuidar a una persona enferma en casa.

Pero la hospitalización tiene límites. Los establecimientos han reducido su capacidad, mientras que los pedidos y los cierres complican su funcionamiento. Algunas familias también temen contagios en el hospital. La administración debe especificar el carácter voluntario de la admisión. Por lo tanto, la existencia de un servicio no significa que todos puedan o quieran acceder a él.

En Rayak, un médico frente al tifus

El viaje de Amin Abu Fadil da una cara a esta movilización médica. Un graduado médico del Colegio protestante sirio en 1907, relató su misión de posguerra a Rayak. In a letter dated 20 August 1919, he explained that he had taken care of the hospital and the station.

Su cuenta describe un trabajo que ocupa sus días y parte de sus noches. Reorganiza el asentamiento, observa la angustia de los armenios presentes allí e informa un caso de tifus entre ellos. Requiere cerca de 40 y mejores instalaciones de saneamiento para limitar la propagación.

Este testimonio no nos permite medir toda la epidemia. Por otra parte, muestra la labor inmediata de un profesional: dar la bienvenida, reconocer un peligro, organizar locales y exigir medidas de protección. Las personas desplazadas parecen estar enfermas para ayudar. Su presencia no debe convertirse en una explicación simplista del contagio.

Rayak también ilumina los vínculos entre la parte trasera y la organización militar. Los graduados de Beirut pueden recibir asignaciones lejos de su clientela habitual. Su formación se convierte en un recurso para el ejército otomano. El propio médico ya no tiene control completo del lugar y las condiciones de su ejercicio.

Transportes desde Beirut a hospitales de guerra

En enero de 1915, un equipo médico abandonó el Colegio protestante sirio para Auja al-Hafir, Palestina. La Cruz Roja Americana organiza esta misión con el apoyo del Colegio. El Dr. Ward y George C. Doolittle lo dirigen. Participan estudiantes y enfermeras del Hospital Johanniter.

El equipo se ocupa de soldados heridos después de las operaciones del Canal de Suez. Regresó a Beirut en abril. Al mes siguiente, queda otra misión para Constantinopla. Incluye a Jane Van Zandt, directora de enfermería, y dos graduados, Najla Saliba y Nezha Swayd.

Estos viajes recuerdan que la atención se basa en un personal diverso. Los cirujanos no funcionan solos. Las enfermeras capacitadas en Beirut también participan en la respuesta sanitaria, a veces lejos de su establecimiento. Su presencia en misiones da a las mujeres un lugar específico en esta historia de guerra.

Cuidado, un recurso para lidiar con el poder

Los médicos del Colegio protestante sirio atienden a habitantes, heridos y líderes otomanos. Funcionan tanto en sus hospitales como en centros de rescate. Algunas de sus consultas e intervenciones son gratuitas. La reputación médica de la universidad también le da interlocutores entre las autoridades.

Este reconocimiento no elimina las limitaciones políticas. En 1917, la universidad fue clausurada temporalmente por orden del gobernador de Beirut, Azmi Bey. Los cursos entonces reanudar. El personal de Estados Unidos también abandona la zona con sus familias. Así pues, la continuidad de la educación y la atención depende de las negociaciones tanto como de las aptitudes disponibles.

However, the institution continues to reflect on medical training. Incluye una selección en la entrada, un quinto año de estudio y una decantación en el departamento de medicina. Preservar una escuela en este contexto también significa preparar a quienes tendrán que practicar después de la guerra.

En 1917, la política rompió la cooperación hospitalaria

Otro ejemplo de las consecuencias del conflicto es el Hospital Johanniter. Inaugurado en 1867, esta institución alemana ha colaborado desde 1871 con los profesores médicos del Colegio protestante sirio. Los diaconisas de Kaiserswerth y personal local participan en el cuidado. La organización combina así varias fuentes y varias funciones.

La entrada de Estados Unidos en la guerra contra Alemania en 1917 puso en tela de juicio esta cooperación. Howard Bliss, presidente de la universidad, desea mantenerla. Los líderes del orden de San Juan, sin embargo, eligieron una administración exclusivamente alemana. Una carta de 25 de septiembre de 1917 confirma esta decisión.

Por lo tanto, el desglose no se deriva de un desacuerdo sobre un diagnóstico o una operación. Es el resultado de la pertenencia de socios a ahora poderes enemigos. Para comprender la fragilidad de los servicios de salud, también deben seguirse estas decisiones administrativas. Cambiaron las relaciones profesionales construidas mucho antes del conflicto.

En Broummana, un pequeño hospital cerca del rescate

En el Monte Líbano, los dispositivos médicos a veces toman una forma más modesta. En Broummana, Arthur Dray asocia un pequeño hospital improvisado con un servicio de ayuda alimentaria. Los beneficiarios necesitan apoyo que exceda la distribución de una comida.

Una historia en los archivos de la universidad cuenta de una mujer que vino de Choueir con su familia. Después de unirse a Broummana y recibir ayuda, ofrece sus servicios en este anexo hospitalario. La historia documenta un pasaje del rescate al trabajo de cuidado. También recuerda el papel de las personas que no están entre los graduados médicos.

Los centros de montaña siguen enfrentando la falta de recursos y las difíciles decisiones de admisión. En las historias de sus líderes, acompañar a personas muy debilitadas ocupa un lugar distinto de la curación. Con las camas, así como en los refugios, todavía tiene que asegurar una presencia, lavar, monitorear y aliviar.

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