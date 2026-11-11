Requisitos en el Líbano: El diario roto de 1914-1918

Entre 1914 y 1918, la guerra interrumpió los recursos y hábitos de los habitantes de Beirut y el Monte Líbano. Los pedidos toman posesión, la movilización interrumpe estudios, los transportes se vuelven escasos y los empleos se vuelven inciertos. Pero los dos territorios no tienen el mismo régimen militar. La exención general del Monte Líbano no lo protege de los levies o la escasez. Los archivos universitarios y consulares también muestran procedimientos suspendidos, trabajos de socorro y transferencias familiares bloqueadas.

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Aerial view of Beirut taken by the Australian Flying Corps on November 10, 1918. Fotografía de fin de contexto de guerra, no representando una escena de represión o requisición. Australian War Memorial, B03543, dominio público.

Entre 1914 y 1918, los pedidos en el Líbano perturbaron el trabajo doméstico, el desplazamiento y los recursos. El ejército otomano recoge bienes y moviliza hombres en los territorios que formarán el país actual. Pero Beirut y el Monte Líbano no pertenecen al mismo régimen. Más allá de la hambruna, esta diferencia nos permite comprender una guerra vivida en talleres, escuelas, hogares y caminos.

Requisitos en el Líbano: La guerra entra en la economía

La movilización comenzó antes de que el Imperio Otomano entrara en el conflicto en otoño de 1914. Hasta agosto, la disposición militar impuso sus necesidades a los gobiernos provinciales. El mando en Damasco exige suministros y transporta animales. Las solicitudes pasan por los gobernadores y luego por los funcionarios locales responsables de recoger las mercancías.

Esta cadena administrativa llega tanto a Beirut como al Monte Líbano. Convierte los recursos civiles en activos militares. Para un propietario, perder una bestia de dinero no sólo significa perder un bien. Esto también puede eliminar un medio para transportar un cultivo o asegurar la entrega. El impuesto afecta así la capacidad de trabajar tanto como las reservas disponibles.

Las adquisiciones no se limitan a los alimentos. Así pues, una circular del 5 de septiembre de 1914 se refiere a las tierras de las instituciones extranjeras. El esfuerzo de guerra también afecta al espacio ocupado por asentamientos civiles. Se obliga a los responsables a defender sus locales y negociar las condiciones de su actividad.

Dos territorios, dos situaciones de reclutamiento

En 1914, el Líbano dentro de sus fronteras actuales todavía no existe. Beirut pertenece a una vilayeta otomana distinta del monte Líbano moutasarifat. Este último tiene un régimen especial, establecido en el siglo XIX. Sus habitantes se benefician de una exención militar combinada con una contribución fiscal específica.

La guerra redujo la autonomía de la montaña, y las autoridades otomanas revocaron formalmente los protocolos que la regulaban en julio de 1915. Sin embargo, sigue existiendo la exención general del servicio militar. Por lo tanto, sería incorrecto escribir que todos los hombres del Monte Líbano sufren una conscripción idéntica a la de los habitantes de Beirut.

La diferencia no protege la montaña de otros requisitos militares. Las reclamaciones y la justicia excepcional se aplican a ellas. Los hombres también buscan refugio en el Monte Líbano para escapar de los levantamientos realizados en otros lugares. Lugar de origen, residencia y situación administrativa. Por lo tanto, las historias de movilización deben especificar de qué población hablan, en lugar de proyectar retroactivamente una experiencia uniforme en todo el territorio libanés.

Los estudiantes y médicos se enfrentan a las necesidades del ejército

En Beirut, el Colegio protestante sirio, una futura universidad en los Estados Unidos, ofrece un observatorio de salida preciso. Sus estudiantes vienen de varias regiones. Muchos poseen la ciudadanía otomana. El ejército llama a estudiantes y antiguos estudiantes, mientras que los graduados médicos sirven como médicos o auxiliares de salud.

Las asignaciones pueden alejarlas de su ciudad de entrenamiento. Otros trabajan en las instalaciones militares de la región. El doctor Amin Abu Fadil le dice a Rayak sobre su trabajo. Debe organizar la atención en el hospital y en la estación, con un cargo que va más allá del día ordinario.

Estas trayectorias muestran otra dimensión de movilización. Mueva las habilidades que necesitan los propios civiles. También suspende estudios y proyectos de carrera. Sin embargo, la presencia de un ex alumno de Beirut en el servicio militar no es suficiente para establecer las normas aplicadas a todos los habitantes de la montaña. Los archivos individuales y las funciones realizadas siguen siendo esenciales para comprender estos caminos.

Hacer una estancia se convierte en un paso esencial

En el curso de la guerra, las solicitudes de renuncia o aplazamiento tienen más lugar en la vida académica. Estudiantes y empleados solicitan a Howard Bliss, presidente de la universidad. Esperan que sus relaciones con las autoridades retrasen su partida.

En particular, Bliss defiende la utilidad de los servicios a la población. La enseñanza, el cuidado y el mantenimiento de las actividades de la universidad son también contribuciones importantes en una ciudad probada. Varios miembros de la institución obtienen aplazamientos o exenciones temporales sobre esta base.

Una estancia, sin embargo, deja el futuro incierto. Permite que una actividad continúe por un tiempo, sin garantizar que la amenaza de una salida desaparezca. Por lo tanto, la movilización no sólo se mide por el número de hombres efectivamente incorporados. También pesa sobre los que esperan una respuesta, la formación o la búsqueda de mantener sus empleos. Las negociaciones institucionales forman parte de su vida cotidiana.

La falta de carbón transforma la vida urbana

La guerra interrumpe los circuitos que abastecen a Beirut con productos y equipos. El bloqueo aliado en el Mediterráneo oriental limita el comercio marítimo. Las necesidades militares y las dificultades internas agravan las tensiones. La falta de carbón conduce al cierre de la planta de gas de Beirut.

Esta interrupción recuerda que la escasez supera los suministros alimentarios. La iluminación, las actividades profesionales y el funcionamiento de las instituciones dependen también de los suministros ordinarios. En la universidad, los directivos luchan por obtener libros de texto, equipo de laboratorio y suministros médicos.

Sin embargo, algunos edificios tienen electricidad. West Hall y la Biblioteca College Hall se convierten en lugares de reunión por la noche. Esta solución sigue siendo la de un establecimiento relativamente privilegiado. No describe las posibilidades ofrecidas a todas las casas de Beyrouthin. Así pues, la guerra amplía la brecha entre quienes todavía tienen instalaciones colectivas y quienes sufren escasez sin protección comparable.

Cuando llegar a la montaña requiere caminar

El viaje ordinario también cambia. Los coches de caballos se vuelven escasos y sus precios aumentan considerablemente. Para estudiantes y profesores universitarios, unirse a las comunidades montañosas ahora significa alejarse.

Aley, Bhamdoun, Broummana, Choueir y Chemlan se encuentran entre los destinos de estas rutas. Los testimonios universitarios describen una adaptación casi deportiva, a veces durante las vacaciones. Sobre todo, muestran cómo se han deteriorado las pautas de transporte, incluso en un entorno que todavía tiene recursos.

Esta experiencia no debe confundirse con la de las personas debilitadas o cargadas de bienes. Un viaje para un estudiante válido no es necesariamente para una persona enferma o una familia con niños pequeños. La escasez de transporte hace que la distancia sea más restrictiva. Vivir a pocas horas de Beirut significa pasar más tiempo y esfuerzo en cada viaje, cuando el viaje sigue siendo posible.

Trabajar para obtener ayuda

En Beirut, la asistencia también implica encontrar pequeños empleos. Un comité que involucra al Colegio, la Cruz Roja local y las autoridades municipales organiza trabajo para personas necesitadas. Los solicitantes vienen a alojamiento para recibir sus archivos.

Los funcionarios examinan su situación, a veces incluso en sus hogares. El esquema divide la ciudad en sectores y busca evitar el doble control. Las tareas propuestas se refieren principalmente a la limpieza en la calle, en cooperación con el municipio.

Sin embargo, la financiación no permite un trabajo continuo. Conseguir unos pocos días de actividad no significa encontrar un ingreso estable. Este límite revela un sufrimiento económico distinto de los impuestos directos: la desaparición del trabajo regular. Incluso los dispositivos de emergencia deben elegir entre múltiples necesidades con medios insuficientes. Para los hogares, la ayuda toma la forma de una posibilidad intermitente, sujeta a un examen de su situación.

El dinero de los emigrantes viene más normalmente

En las montañas, otro descanso ha alcanzado los presupuestos familiares. Los traslados enviados por los emigrantes fueron un recurso importante antes de la guerra. La censura, el bloqueo y la desorganización financiera hacen difícil recibirlos. Las familias escriben al consulado estadounidense en Beirut para tratar de llegar a sus seres queridos.

En Choueir, Farida Nimr Haykal busca reanudar una actividad relacionada con los capullos de seda. Ella consigue ayuda, pero todavía carece de las cestas y escalas necesarias en el trabajo. Su caso demuestra que la asistencia financiera única no restablece inmediatamente los medios de producción.

Las transferencias siguieron llegando irregularmente hasta 1917. Después de que Estados Unidos entró en la guerra en abril, los cheques de caja de los bancos estadounidenses se hicieron casi imposibles. En 1918, los registros consulares todavía contenían solicitudes de familias que buscaban dinero de los padres establecidos en el extranjero. El conflicto deja así viviendas separadas, bloquea los ingresos y las herramientas perdidas, hasta sus últimos meses.

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