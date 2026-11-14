Gleizes: la movilización continúa después de 500 días

La movilización para Christophe Gleizes continúa después de los 500 días de prisión del 11 de noviembre. En Lille, familiares y defensores de la prensa se reunieron el viernes. París confirma una visita consular y mantiene sus procedimientos, mientras que la familia solicita un perdón presidencial para el periodista detenido.

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La movilización para Christophe Gleizes continuó el viernes 13 de noviembre de 2026 en Lille, dos días después de los 500 días de prisión del periodista deportivo francés en Argelia. The Graduate School of Journalism organized a gathering and a meeting with members of its entourage and Reporters Without Borders. Sus familiares siempre piden perdón del Presidente argelino Abdelmadjid Tebboune.

El caso sigue también seguido de la diplomacia francesa. El 11 de noviembre, el Ministro Delegado de Europa, Benjamin Haddad, informó que una visita consular había tenido lugar la semana anterior. Reafirmó el compromiso de París de obtener la liberación del periodista, sin anunciar un plazo.

Una renovada movilización en Lille

En el Lille YES, el día 13 de noviembre incluyó el despliegue de una bandera en el tribunal del establecimiento. Se celebró una reunión en el Gran Amphi con Antoine Bernard, Director de Promoción y Asistencia de Reporteros sin Fronteras, Pierre de la Saussay, amigo infantil de Christophe Gleizes, y Juliette Faure, miembro de su familia y profesor de ciencias políticas.

The school presented this initiative as support for journalist and freedom to inform. Amplia una campaña que implica el entorpecimiento de Gleizes, organizaciones profesionales y el mundo del fútbol.

La gracia presidencial en el corazón de la demanda

Christophe Gleizes, de 37 años, fue detenido en Argelia en mayo de 2024 mientras hacía un informe. Condenado a siete años de prisión por el tribunal de Tizi-Ouzou, en particular por « apología del terrorismo », ha sido encarcelado desde el 29 de junio de 2025. Los 500 días conmemorados el 11 de noviembre corresponden a esta encarcelamiento, después de su detención.

Su madre, Sylvie Godard, y su suegro, Francis Godard, hicieron el perdón presidencial su petición central. In a joint press release on 16 October, the National Union of Journalists, Reporters Without Borders and the international and European federations of journalists indicated that judicial remedies were exhausted. Estas organizaciones cuestionan las acusaciones y exigen su liberación.

París invoca una movilización diplomática continua

Benjamin Haddad describió la detención como arbitraria e injustificable. When asked on 11 November about the state of trade with Algiers, he did not detail the discussions. However, he mentioned the mobilisation of the President of the Republic, the Minister for Foreign Affairs and European partners.

La visita consular prevista tenía por objeto garantizar la salud del recluso. El ministro también destacó la utilidad del apoyo público en Francia y en el extranjero. No anunció ningún acuerdo de liberación o decisión de indulto.

Para conmemorar los 500 días, Reporteros sin Fronteras organizó una campaña en torno a un juego de solidaridad en París el 11 de noviembre, con el apoyo del municipio y la participación anunciada de antiguos periodistas internacionales y figuras culturales. La movilización de Lille da una nueva etapa a esta campaña, cuyo objetivo sigue siendo el regreso de Christophe Gleizes a sus familiares.

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