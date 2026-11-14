Alemania: AfD quiere bloquear la naturalización

The Bundestag referred to the committee the AfD proposal for naturalisation of refugees and beneficiaries of temporary protection. La parte solicitó una moratoria y un cambio en el cálculo de la estancia. No se adoptaron cambios legislativos: las condiciones actuales siguen registrándose en las solicitudes.

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AfD quiere evitar que los refugiados y beneficiarios de la protección temporal obtengan la ciudadanía alemana. El Bundestag debatió su propuesta el viernes 13 de noviembre de 2026, y luego lo remitió a los comités, bajo la responsabilidad del Interior. Esta votación procesal no cambia las condiciones de naturalización.

El 10 de noviembre, bajo el número 21/9077, la moción pide al gobierno que prepare un proyecto de ley. El grupo de extrema derecha también quiere suspender inmediatamente el examen de las solicitudes de personas que hayan sido otorgadas o que hayan sido otorgadas, o que hayan sido otorgadas, la protección temporal.

Una congelación de archivos reclamados por AfD

El plan propuesto abarca tanto las solicitudes actuales como el cálculo de la duración de la residencia. El AfD espera que los años pasados en Alemania bajo protección temporal ya no cuenten con la duración de la estancia antes de la naturalización. El texto también contiene disposiciones transitorias o períodos de bloqueo para los procedimientos ya iniciados.

Los autores argumentan por una visión del refugio centrado en regresar al país de origen. Pidieron que se elaborara ayuda para el retorno y la reintegración, en particular para los ucranianos, y que se diera prioridad a la iniciación de casos sobre los de naturalización en las administraciones locales. Se presentará un informe del Gobierno después de seis meses y cada año.

La legislación actual distingue la residencia y la nacionalidad

La legislación alemana no da automáticamente la nacionalidad a una persona protegida. El artículo 10 de la Ley de nacionalidad exige, entre otras cosas, cinco años de residencia legal habitual, identidad y nacionalidad establecidas y un permiso de residencia elegible. El permiso de protección temporal expedido en virtud del artículo 24 de la Ley de residencia no es uno de los motivos de esta naturalización jurídica.

Por consiguiente, la duración de la presencia y la naturaleza de la seguridad en el momento de la aplicación son dos criterios distintos. Añade requisitos lingüísticos, conocimiento del orden jurídico y social alemán, adhesión a los principios democráticos y, con sujeción a excepciones, autonomía financiera. El nivel de idiomas solicitado generalmente es B1.

El gobierno federal también recuerda que el camino acelerado para la naturalización después de tres años ha sido eliminado. La duración ordinaria sigue siendo de cinco años cuando se cumplen las demás condiciones. Así pues, la propuesta AfD tiene lugar en un marco ya reformado, no en un régimen de naturalización automática.

Comité de Asuntos Internos

La sesión del 13 de noviembre abrió el examen parlamentario de la moción. Tras un debate de media hora, el Bundestag confió su continuación a los comités. En este período de sesiones no se aprobó la prohibición del desarrollo del desarrollo ni su moratoria.

Para los solicitantes, la distinción es concreta: la remisión al comité no suspende su caso y no reemplaza la ley vigente. Un posible cambio en las condiciones de naturalización exigiría un cambio legislativo, con un texto que definiera su alcance y su entrada en vigor.

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