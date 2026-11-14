USJ: nueve proyectos sociales diseñados en el campus sur

En el campus de la USJ South Lebanon, 67 estudiantes presentaron nueve proyectos sociales. Varias propuestas abordan las necesidades diarias: reducir los desechos alimentarios, facilitar la reutilización de la ropa o conectar a los residentes a los servicios comunitarios. La capacitación forma parte del programa europeo SE.TC. Este informe colectivo no significa que nueve servicios ya estén abiertos al público. Las asociaciones con actores comunitarios y económicos deben ayudar a los equipos a desarrollar sus ideas.

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Sesenta y siete estudiantes del campus del sur del Líbano de la Universidad de San José (USJ) presentaron nueve proyectos sociales. La universidad informó sobre esta formación el 10 de noviembre de 2026. En Bramieh, cerca de Saida, los equipos trabajaron en necesidades concretas: alimentos asequibles, inclusión, servicios comunitarios y reempleo.

El programa forma parte del proyecto europeo SE.TC sobre emprendimiento social en tiempos de crisis. Dina Sidani, directora del campus, supervisó el entrenamiento. Entre los participantes figuraban la gestión, la ingeniería, la ciencia de datos y la educación especial.

Proyectos sociales enraizados en necesidades diarias

Entre las propuestas, Tima Aoun se centró en los desechos alimentarios y el acceso a comidas más baratas. Con Anywear, Nicole Constantine propone combinar la venta, el alquiler y el regalo de ropa usada. Dabbirli, liderado por Rafka Antoun, pretende acercar a los residentes y proveedores locales de servicios domésticos.

Angela Akoum presentó Next Level City, centrándose en el deporte inclusivo para niños con necesidades especiales. Estas iniciativas se presentaron después de un curso de capacitación. Esta evaluación no es un anuncio de la apertura de nueve servicios al público.

También capacita a maestros

El esquema SE.TC no se limita a una competencia de ideas. Financiado por Erasmus+, combina instituciones libanesas y europeas para desarrollar la enseñanza del emprendimiento social. Los socios incluyen USJ, la Universidad Libanesa y la Universidad de la Sabiduría, así como instituciones en Italia e Irlanda.

En un examen publicado el 15 de enero de 2025, La Sabiduría describió una primera encuesta de 305 estudiantes y 54 profesores de cuatro universidades libanesas. La labor determinó dos obstáculos: el acceso insuficiente a los recursos y la falta de apoyo institucional. Los profesores también pidieron mejores métodos de enseñanza y planes de estudio.

Esta etapa preparatoria debe orientar la formación y los talleres posteriores. El objetivo anunciado era equipar a los maestros para acompañar a los estudiantes, y luego ayudarlos a convertir una necesidad social identificada en una propuesta factible.

Asociados en la ejecución

La reunión de clausura también puso en contacto a los equipos con la comunidad local y los actores económicos. El reto ahora es encontrar alianzas para poner a prueba y desarrollar sus propuestas.

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