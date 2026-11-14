Xennials: ¿Quiénes son estos niños de la transición?

Nacido en la frontera de la generación X y milenarios, las Xennials crecieron durante la emisión digital. ¿De dónde viene este nombre, de qué años cubre y qué permite realmente entender? De cassettes a smartphone, aquí están los hitos históricos y limitaciones de esta etiqueta generacional.

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Fueron capaces de rebobinar una cinta antes de aprender cómo navegar por la Web, y luego descubrir el teléfono inteligente en la edad adulta. Los Xennials suelen referirse a personas nacidas entre 1977 y 1983, en la frontera de la generación X y los milenarios. La palabra pone un nombre en una experiencia de transición. No es una categoría demográfica oficial ni un retrato psicológico válido para todos.

Este tramo alcanzó los 43 a 49 años en el año 2026. Hoy, por lo tanto, reúne cuadrienales, los más antiguos de los cuales se acercan a 50. Pero una fecha de nacimiento no es suficiente para explicar cómo alguien trabaja, informa o educa a sus hijos. Para entender los Xennials, es mejor seguir la historia del término y la historia de las tecnologías que un temperamento colectivo.

Xennials, una frontera en lugar de una generación

El nombre reúne la X de « generación X » y parte de « millennials ». No viene de un censo. Merriam-Webster atribuyó su creación a la autora americana Sarah Stankorb, en un texto publicado el 25 de septiembre de 2014 con Jed Oelbaum. Ambos autores compararon sus lecturas de esta posición intermedia, en lugar de dar el resultado de una encuesta representativa.

La presentación de este texto evocó nacimientos de 1979 a 1983. El rango de 1977 a 1983, que fue tomado frecuentemente por Merriam-Webster, es por lo tanto un uso, no una frontera inmutable. Algunos recortes siguen ocurriendo en esos años. Una persona nacida justo antes o justo después puede reconocerse en los recuerdos asociados a la palabra, sin resolver una pregunta científica.

En los cortes expuestos por el Pew Research Center en 2019, los millennials nacieron entre 1981 y 1996. Los Xennials, en el sentido actual, superponen el fin de la generación X y el comienzo de los milenarios. No se insertan entre los dos como un grupo adicional con límites perfectamente ajustados. « Millennial » no significa « nacer en el año 2000 »: el mayor ya entró en la edad adulta a la vuelta del milenio.

La infancia analógica, pero no sin tecnología

La imagen de la caseta resume la historia bastante bien, siempre que no la tome para un certificado de pertenencia. El walkman de Sony TPS-L2, de 1979 en las colecciones del Museo de Arte Moderno, ilustra la música transportable en los medios materiales. Era necesario un aparato y una casete; la canción no llegaba de una plataforma a la demanda. La fotografía de portada representa este objeto, no la vida diaria de todos los niños del tiempo.

Sin embargo, el término « la infancia analógica » requiere corrección. No significa una infancia sin ordenadores, videojuegos o pantallas. En su historia de 2014, Sarah Stankorb describe un pasaje progresivo: algunas herramientas informáticas ya estaban presentes, pero correo electrónico, intercambios en línea y teléfonos móviles tuvieron otro lugar más tarde. Su testimonio ilumina un viaje americano; No mide una experiencia universal.

Por lo tanto, el contraste pertinente se refiere menos a la presencia de máquinas que al lugar de conexión en actividades ordinarias. Escuchar una grabación, ver un documento o llamar a alguien podría movilizar objetos separados. La integración de varias de estas funciones en un dispositivo conectado a la red representa una transformación concreta, sin que todos los usos antiguos sean obsoletos durante la noche.

La Web viene cuando crecen

Algunas fechas permiten salir de la nostalgia. El CERN recuerda que Tim Berners-Lee inventó la World Wide Web en 1989. On 30 April 1993, the institution placed the Web software in the public domain, an important step in its dissemination. Las personas nacidas entre 1977 y 1983 alcanzaron la edad de 10 a 16. Esto no significa que todos accedieron a la Web ese año.

También es necesario distinguir la Internet Web: páginas vinculadas por enlaces no resumen toda la red y sus servicios. Decir que esta cohorte era « nacido antes de Internet » sería por lo tanto engañosa. Lo más característico de su calendario es que creció antes de la difusión masiva de la conexión en los hogares.

Las encuestas estadounidenses proporcionan una medida de este progreso. En una revisión publicada en diciembre de 2003, el Pew Research Center señaló que el 14% de los estadounidenses fueron identificados como usuarios en línea en 1995. En marzo de 2000, el 46% de los adultos de los Estados Unidos habían utilizado la Web o el correo electrónico. Estos datos son para los Estados Unidos, no para la población mundial.

Para el período 1977-1983, estos dos parámetros corresponden a los años de 12 a 18 años, luego 17 a 23 años. Así pues, la difusión de Internet ha acompañado, dependiendo de la persona, la universidad, la escuela secundaria, la educación superior o los primeros empleos. En el mismo informe se destacó el vínculo entre la conexión, el nivel educativo y los ingresos del hogar: dos adolescentes de la misma edad no tenían necesariamente las mismas oportunidades de acceso.

El teléfono inteligente los encuentra ya adultos

El 9 de enero de 2007, Apple presentó el iPhone en San Francisco. Su comunicado de prensa describe un dispositivo que reúne funciones de teléfono, reproductor de música y Internet, incluyendo correo electrónico, navegación y mapas. Este punto de referencia industrial no debe confundirse con la invención del teléfono móvil, ni debe utilizarse para afirmar que no existía ningún teléfono inteligente antes.

Las personas del grupo xennial alcanzan sus 24 a 30 años de edad. Así pudieron aprender usos digitales antes de la generalización de teléfonos táctiles conectados. Esta es la diferencia entre descubrir el correo electrónico en un ordenador y luego tener varios servicios en su bolsillo. Una vez más, la fecha de una presentación comercial no dice nada sobre la fecha de compra real de cada hogar, mucho menos en todos los países.

Una memoria común no hace una personalidad

La palabra se vuelve frágil cuando se utiliza para decir que los Xennials serían naturalmente más autónomos, adaptables o mejor equilibrados que sus ancianos y cadetes. Tener una transición técnica no demuestra ninguna de estas cualidades. En un desarrollo del 2023 de mayo, el Pew Research Center recuerda que las generaciones no están demarcadas científicamente y que las diferencias dentro de los grupos son igualmente importantes para comprender el comportamiento.

Otra precaución es separar tres dimensiones: edad, período y cohorte de nacimiento. Los investigadores Arnold Lau y Courtney Kennedy explican que estos efectos no interfieren con una sola investigación. Un comportamiento observado a los 45 años de edad puede mantenerse en el momento de la vida; un cambio puede afectar a varias edades al mismo tiempo; un curso también puede estar relacionado con el tiempo de nacimiento. Confundirlos fácilmente produce falsos retratos generacionales.

Para un lector libanés o de Oriente Medio, uno debe finalmente tener en cuenta el origen americano de esta etiqueta. Los horarios de equipo, los medios familiares y los caminos escolares no pueden ser inferidos de una historia de los Estados Unidos. En lugar de preguntar sólo « ¿Nació entre 1977 y 1983? », tres preguntas hacen la historia más precisa: ¿dónde envió su primer correo electrónico, cuándo tuvo una conexión regular, y cuándo su teléfono se convirtió en una herramienta de acceso a la Web?

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