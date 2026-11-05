Golfo: negociar con Irán sin romper con Washington

La derrota republicana abrió a los Estados del Golfo la posibilidad de influir más en la política estadounidense hacia Irán. Pero su seguridad también depende de sus propias opciones. Omán propone un pacto de no agresión con ocho países. Entre la mediación de Qatar, las iniciativas sauditas y los requisitos de los Emiratos Árabes Unidos o Bahrein, queda por construir una posición común. El desafío es negociar compromisos verificables sin abandonar las defensas o concesiones estadounidenses prometedoras que las monarquías no controlan.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La derrota republicana del 3 de noviembre abre una oportunidad para que los Estados del Golfo sopesen más la política estadounidense hacia Irán. Pero su seguridad no puede depender únicamente del debilitamiento de Donald Trump. Omán ya está proponiendo un pacto regional de no agresión. Para ser creíble, esta iniciativa tendrá que reunir a vecinos con diferentes intereses, crear represalias y preservar las defensas. El verdadero desafío es conseguir un lugar en las decisiones que pueden convertir sus territorios en un campo de batalla.

Las monarquías del Golfo enfrentan dos riesgos simultáneos. Una nueva ofensiva estadounidense podría provocar nuevos ataques contra sus instalaciones. Un compromiso entre Washington y Teherán también podría dejar sin respuesta sus propias demandas. Su margen de maniobra está entre estas dos amenazas. Tratan de evitar la escalada, evitando al mismo tiempo una paz negociada sobre sus cabezas.

El cambio político americano puede servir a ese propósito. Los demócratas ganaron ambas cámaras del Congreso, pero sus nuevos mandatos comenzarán el 3 de enero de 2027. Hasta entonces, Trump mantuvo la presidencia y los funcionarios electos salientes permanecieron en el cargo. El voto crea una apertura política inmediata, no una protección militar inmediata. Por lo tanto, las capitales del Golfo tienen interés en llevar a cabo sus gestiones en Washington y su diálogo regional en paralelo.

On 5 November, Badr Albusaidi and his Iranian counterpart Abbas Araghchi again exchanged by telephone. Discutieron los arreglos políticos y técnicos para restaurar la navegación sin obstáculos en el Estrecho de Ormuz. Insistieron en acuerdos duraderos, seguridad marítima y respeto de la soberanía. Este intercambio extiende enfoques regionales sin constituir la firma del pacto previsto.

Los Estados del Golfo quieren decidir sobre las condiciones de seguridad

La diplomacia regional no esperaba el resultado americano. El 26 de octubre, el Ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, propuso un pacto entre ocho estados. Reunirá a los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, Irán e Iraq. Su proyecto mantiene asociaciones externas, pero coloca a los países ribereños en el centro de los arreglos de seguridad.

Esta propuesta afecta a una debilidad del orden regional. Los Estados del Golfo acogen a fuerzas extranjeras y tienen importantes capacidades militares. Sin embargo, no deciden sobre los objetivos estadounidenses o las elecciones iraníes. Pueden sufrir las consecuencias de una operación que no han deseado. Entonces pueden descubrir que las prioridades de sus socios han cambiado.

El conflicto abierto el 28 de febrero de 2026 hizo que esta dependencia fuera particularmente visible. Los ataques estadounidenses e israelíes fueron seguidos por ataques iraníes en la región. The defences have protected facilities without removing all vulnerabilities. Para las economías basadas en el comercio, los servicios y la inversión, la recurrencia de las crisis se convierte en una amenaza estratégica.

La búsqueda de la autonomía aborda este problema concreto. Su objetivo es conseguir compromisos en territorios, infraestructura y tráfico marítimo. It also implies that certain uses of national territory may be refused. Ninguno de estos enfoques requiere abandonar las alianzas existentes. Más bien, tratan de reducir la brecha entre el riesgo y la adopción de decisiones.

Seis capitales, varias maneras de negociar con Irán

Sin embargo, presentar el Golfo como un bloque listo para firmar con Teherán enmascararía el principal obstáculo. Las seis monarquías comparten una exposición al conflicto, pero no las mismas relaciones con Irán. Sus canales diplomáticos, alianzas y experiencias de ataques difieren. Una iniciativa colectiva debe abordar estas lagunas.

Omán defiende la construcción de un marco que incluya a todos los residentes locales. Qatar está trabajando en un objetivo más inmediato: acercar a Washington a Teherán. El 3 de noviembre, su Departamento de Relaciones Exteriores confirmó el continuo intercambio de propuestas, sin anunciar ningún avance concreto. Doha también mencionó una estrecha coordinación con otros miembros del CCG para evitar la escalada. Esta convergencia sobre la urgencia todavía no es un acuerdo sobre concesiones.

La Arabia Saudita combina el diálogo y la diversificación de sus asociaciones de defensa. On 26 October, Riyadh presented Khalid bin Salman’s visit to Tehran as a de-escalation process. En esta iniciativa participaron representantes de los demás países del Pacto de Defensa de la Meca. El comunicado saudí apoyó la mediación de Qatar y Pakistán. Por lo tanto, para Riad, discutir con Irán puede acompañar el fortalecimiento de otros vínculos militares.

Los Emiratos Árabes Unidos han adoptado una política económica más coercitiva. El 19 de agosto, su diplomacia anunció el cese de las transacciones comerciales y financieras con Irán. Sin embargo, el 1 de noviembre, el asesor presidencial Anwar Gargash todavía esperaba un resultado diplomático, al tiempo que afirmaba la preparación de su país para lo peor. Por lo tanto, Abu Dhabi no permite reducirse a una elección permanente entre el acercamiento y la confrontación.

Bahrein también defiende una apertura condicional. En el Diálogo de Manama, su Ministro Abdullatif Al Zayani apoyó un marco regional accesible al Irán. Está vinculada al respeto de la soberanía, la navegación y la renuncia a la fuerza. Kuwait, por su parte, ha acogido con beneplácito el memorando de junio entre los Estados Unidos y el Irán, haciendo hincapié en la no injerencia y las soluciones duraderas.

Estas posiciones permiten una base común, sin eliminar los desacuerdos. Por lo tanto, la primera negociación debe tener lugar entre las monarquías mismas. ¿Qué compromisos pueden hacer juntos? ¿Qué violaciones piden una respuesta colectiva? Sin respuesta, Teherán podría negociar por separado con cada capital, y las garantías obtenidas permanecerían fragmentadas.

El Congreso ofrece apalancamiento, no vetar poder en el Golfo

La victoria democrática hace que Washington sea más receptivo a un desafío para la conducta de la guerra. Los Estados del Golfo pueden utilizar sus relaciones diplomáticas para defender objetivos específicos. Auditions, expenditure control, arms sales review and operational debate offer several entry points. Su influencia dependerá de su capacidad para convencer a los funcionarios electos estadounidenses, no sólo para obtener una entrevista presidencial.

El argumento más fuerte se refiere a los propios intereses estadounidenses. Una escalada puede exponer a los soldados desplegados, movilizar más recursos y debilitar a los asociados regionales. Las capitales del Golfo pueden documentar estos costos y presentar soluciones negociadas. Este enfoque se beneficiaría con el resto de los transparantes. Reemplazar una proximidad exclusiva con Trump con una alineación exclusiva con sus oponentes crearía una nueva dependencia.

El volumen de compromisos militares muestra por qué esta relación no puede reducirse a algunas declaraciones. Al 18 de septiembre, un estudio parlamentario estadounidense había identificado más de 64 mil millones de dólares en ventas de armas propuestas desde febrero. Se referían a Israel, Jordania y cinco monarquías del Golfo. En general, 25,3 mil millones de dólares estaban sometidos a procedimientos de emergencia más allá del examen parlamentario ordinario. Estas cantidades se refieren a notificaciones, no entregas ya realizadas.

Un Congreso más exigente podría fortalecer el control. No dirigiría directamente a las fuerzas armadas. Trump conservaría los recursos financiados y el poder de veto sobre los textos presentados para su firma. La superación requiere dos tercios de los votantes en cada habitación. Los representantes elegidos también pueden rechazar nuevos créditos, pero sus arbitrajes siguen siendo políticos. Por consiguiente, el resultado de la votación no garantiza el cese de una operación ni la adopción de un programa favorable a las monarquías.

La protección estadounidense sigue siendo una necesidad y una limitación

La búsqueda de un pacto con Irán no hace inútiles las defensas existentes. El compromiso diplomático puede reducir las oportunidades de conflicto. No reemplaza las capacidades de alerta, interceptación o protección de instalaciones. El reto es hacer que estos medios sean compatibles con una política regional de descalificación.

La cuestión de las bases extranjeras es el centro de esta dificultad. Los países anfitriones deben distinguir entre defender su territorio y atacar operaciones contra un vecino. Pueden solicitar consultas previas y normas más precisas sobre el uso de su infraestructura. Su alcance dependerá de los acuerdos aplicables y de su aplicación efectiva. Una declaración de neutralidad no es suficiente para regular estos usos.

Teherán, por su parte, debe aceptar que una presencia militar extranjera no justifica un ataque contra un país vecino. Sin este compromiso, Irán conservaría la posibilidad de extender su confrontación con Washington a las monarquías del Golfo. Un pacto que deja esta excepción indefinida podría ofrecer seguro político sin protección efectiva.

El otro peligro sería prometer autonomía militar inmediata. La cooperación existente no desaparece sin costo. El cambio de proveedor no restablece instantáneamente una defensa integrada. La diversificación de las asociaciones puede ampliar las opciones, pero también aumentar las cuestiones de coordinación. Los Estados del Golfo buscan una capacidad adicional de adopción de decisiones, no necesariamente la partida de todos sus asociados.

Lo que un pacto de no agresión debe cubrir realmente

La fórmula parece simple: cada firmante se compromete a no atacar a otros. Su aplicación es mucho menos. Deben definirse los actos prohibidos, las responsabilidades y los procedimientos posteriores a incidentes. Una promesa general sería demasiado fácil de eludir por un cargo de complicidad o la intervención de un grupo armado.

El primer compromiso se refiere a territorios e infraestructura civil. Los puertos, aeropuertos, centrales eléctricas y instalaciones de desalinización son de vital importancia. Su protección debe ser explícita. Un mecanismo de notificación y una línea permanente de comunicación podrían ayudar a resolver un incidente antes de la respuesta. Estas son opciones de negociación, no mecanismos ya aceptados.

La segunda parte se refiere a los agentes armados no estatales. No se puede suponer que Irán controle automáticamente cada una de sus decisiones. Este límite no debe convertirse en una exención general. Un texto podría imponer obligaciones verificables a la financiación, las transferencias de armas y el uso de la tierra. La presencia del Iraq tendría entonces una utilidad operacional, más allá del símbolo diplomático.

La tercera parte se ocuparía de la navegación. Un arreglo no sería aceptable para las monarquías si diera discreción iraní sobre los pasajes. La liberación del 18 de octubre del CGC rechaza la preautorización, las restricciones ilegales y los honorarios de paso. La seguridad de un estrecho no puede depender del permiso renegociado para cada crisis.

Por último, las garantías requieren procedimientos concretos. ¿Quién encuentra una violación? ¿Qué información deben proporcionar las partes? ¿Cuánto tiempo se encuentran? Un mecanismo común de investigación podría limitar los cargos competidores. Las medidas de graduación podrían impedir que un incidente causara inmediatamente que el pacto se rompiera. Esas disposiciones exigirían un acuerdo y un acceso a los observadores.

Una garantía externa también tendría límites. El apoyo de un gran poder o de las Naciones Unidas no produce automáticamente una intervención. Deben aclararse los compromisos del garante y las circunstancias de su aplicación. Sin estos detalles, múltiples firmas simplemente agregarían actores a una promesa que es difícil de hacer cumplir.

Las monarquías no pueden ofrecer lo que no controlan

El Irán también necesitaría razones concretas para aceptar esas limitaciones. Las relaciones menos hostiles con los vecinos pueden reducir el aislamiento y hacer que el comercio sea más predecible. Pero las monarquías no pueden levantar las sanciones estadounidenses solas. Tampoco pueden garantizar las decisiones militares de Israel o Estados Unidos.

Por lo tanto, debe articularse un pacto regional y negociaciones entre Estados Unidos e Irán sin confusión. La primera puede enmarcar el comportamiento entre vecinos. El segundo es tratar los compromisos de Washington, incluyendo las restricciones económicas implicadas. Prometiendo uno a cambio de una medida que sólo un tercio puede tomar crearía un fracaso para implementar desde el principio.

La misma precaución se aplica a las expectativas hacia Teherán. Un compromiso marítimo no resolvería toda la cuestión nuclear. Un compromiso contra los ataques no haría desaparecer los misiles. The GCC specifically calls for discussions to cover nuclear, drones, missiles and support to armed groups. También requiere la participación en los arreglos de seguridad.

Esta ambición plantea un problema de tiempo. Para resolver todas las disputas antes de cualquier medida de relajación puede bloquear todo. Informar todas las preguntas difíciles puede, por otro lado, reproducir una tregua frágil. Por lo tanto, un enfoque paso a paso debe combinar un primer resultado limitado con plazos explícitos para otros archivos. Cada concesión requeriría una consideración identificable y verificable.

El primer evento será reunir a los participantes

El principal obstáculo aparece incluso antes de elaborar un tratado. El 13 de septiembre Omán anunció el aplazamiento de una reunión regional prevista en Salalah. El departamento invocó la búsqueda de consenso y condiciones favorables para el diálogo. Este precedente demuestra que el acuerdo sobre el principio de discusión no es suficiente para organizar una negociación común.

Un primer curso sería avanzar con compromisos limitados. Las partes establecerían comunicaciones directas, reducirían ciertos riesgos militares y grupos de trabajo abiertos. Este método podría producir resultados sin esperar un acuerdo general. Seguiría siendo vulnerable sin un apoyo político sostenido a las medidas técnicas.

Una segunda trayectoria sería la multiplicación de acuerdos bilaterales. Cada capital buscaría protección adaptada a sus emergencias. Este camino puede desbloquear contactos, pero puede priorizar la seguridad de los vecinos. Un país mejor protegido no hace automáticamente que la región sea más estable si las presiones se mueven hacia otro.

El tercer curso sería un retorno a una confrontación más amplia, después de un fracaso diplomático o una mala apreciación de las intenciones opuestas. El debilitamiento electoral de Trump no lo excluye. Teherán podría sobreestimar las restricciones estadounidenses. Washington podría considerar una demostración de fuerza para mejorar su posición. Los países del Golfo estarían mejor manteniendo sus canales abiertos, incluso cuando las discusiones se pongan más difíciles.

Los siguientes signos útiles serán observables: una reunión real, los participantes en mandato y un programa común. En Washington, deben examinarse enfoques concretos de los funcionarios electos y los textos propuestos. En el Golfo, la cuestión decisiva sigue siendo si los ocho estados previstos por Omán pueden definir obligaciones comunes antes de la próxima crisis.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews