En Duma, en la Ribera Occidental ocupada, un informe de Haaretz sigue a antiguos funcionarios israelíes que acompañaron a los agricultores palestinos. En octubre, la reunión se detuvo abruptamente y dos militantes israelíes fueron arrestados. Haaretz transmitió un video el 19 de noviembre. No indica nueva intervención ni acceso sostenible.

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En la Ribera Occidental ocupada, ex oficiales del ejército israelí y de inteligencia se unen a voluntarios que acompañan a los agricultores palestinos. A report byHaaretzcuenta lo que sucedió en octubre en Duma, cerca de Naplusa: una reunión interrumpida y dos militantes israelíes arrestados. El video publicado el 19 de noviembre por el periódico mira el papel de estos ancianos del ejército, Shin Bet y Mossad.

Eran altos funcionarios de las FDI, Shin Bet y Mossad que votaron sus vidas a la seguridad de Israel. Hoy son activistas que protegen a los palestinos en la Ribera Occidental de tropas y colonospic.twitter.com/F9qWXgP3Fu – Haaretz.com (@haaretzcom)19 de noviembre de 2026 Video de Noa Limone y Tal Elkayam, publicado por Haaretz el 19 de noviembre de 2026.

Ver el video original de Haaretz en X.

En Duma, recoger no termina

En su informe del 6 de noviembre, la periodista Noa Limone sigue a un grupo que vino a ayudar con la cosecha. En Burin, donde tenía la intención de trabajar primero, se cerró el acceso al pueblo. En Duma, una familia acepta ir a su olivar con los voluntarios. La presencia del grupo le permite empezar a cosechar, pero la reunión se detiene después de la llegada de los colonos, según la historia deHaaretz. Sólo las aceitunas de algunos árboles podrían ser escogidas ese día, en la parcela donde estaba el periodista.

El periódico informa de que la policía israelí llama a dos escoltas, entre ellas el General del Brigadier retirado Joel Feldschuh. El periódico afirma que son liberados el mismo día bajo condiciones. Su detención no vale la pena. El video anunció el 19 de noviembre, acreditado porHaaretzen Noa Limone y Tal Elkayam, no establezca que una nueva salida tuvo lugar ese día.

Mayores del ejército, pero no una misión militar

El informe atribuyó la iniciativa a Eyal Ben-Reuven, ex general del ejército israelí. Cuenta segúnHaaretzex oficiales, así como ex altos funcionarios de Shin Bet, responsables de la seguridad interna, y Mossad, servicio de inteligencia exterior. Estas rutas describen la composición del grupo, no la lista de personas presentes en Duma ese día. Los participantes no son enviados por las instituciones donde sirvieron.

Estos ex líderes se unen a activistas ya presentes en las comunidades palestinas. Ben-Reuven explica en el informe que quiere ayudar a los agricultores, apoyar a los voluntarios de larga data y hacer la situación en Israel más visible. El prestigio que algunos derivan de sus funciones anteriores ha ayudado a llamar la atención sobre la investigación de Feldschuh. En el campo, no era suficiente permitir que la familia completara su cosecha.

Los voluntarios no pueden garantizar el acceso a la tierra

La Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) identificó 410 ataques de colonos relacionados con la cosecha de aceitunas entre el 1 de enero y el 31 de diciembreyseptiembre y 9 de noviembre en la Ribera Occidental. En su informe de 13 de noviembre, también se indicaron cancelaciones y aplazamientos de acceso a tierras agrícolas, así como días limitados de recogida. La ayuda de los asociados humanitarios sólo está llegando a un número limitado de agricultores en la mayoría de las localidades, aunque estos asociados proporcionan equipo o acompañan a los cosechadores.

El ejército israelí afirmó el 27 de octubre que la gran mayoría de las reuniones coordinadas que protegía se realizaron sin incidentes inusuales. Esta declaración se refería a estas operaciones, no a todas las parcelas a las que los agricultores buscaban acceder. No respondió específicamente al caso de Duma. Lo que describeHaaretzla diferencia es que ser capaz de empezar a elegir con voluntarios no significa ser capaz de quedarse, o volver al día siguiente.

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