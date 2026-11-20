Dominique de Villepin anunció su candidatura el viernes en París, dos días después de la presentación del primer libro de Édouard Philippe. En cuanto al déficit, los dos primeros ministros tienen objetivos separados y no dependen de las mismas normas presupuestarias. A la izquierda, Marine Tondelier abrió la discusión alrededor de Jean-Luc Mélenchon, pero dos consultas todavía están programadas para diciembre. Dos registros de encuestas ayudan a identificar lo que se midió antes de estos anuncios.

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Dominique de Villepin declaró su candidatura a las elecciones presidenciales del 2027 viernes, 20 de noviembre, en París. Dos días antes, Édouard Philippe había reunido sus propuestas en un primer folleto. A la izquierda, la apertura de Marine Tondelier a una coalición alrededor de Jean-Luc Mélenchon todavía tiene que ser presentada a los activistas. Por lo tanto, la semana del 14 al 20 de noviembre especifica las opciones de programas y las líneas de negociación, pero no la lista de aplicaciones o alianzas.

Dominique de Villepin añadió una tercera candidatura de Matignon a la de Édouard Philippe y Gabriel Attal cuando se declaró en la Maison de l’Amérique Latine. El sitio de su movimiento, La France Humaniste, confirma su decisión y publica un proyecto en 258 propuestas. El nuevo hecho no es que el ex Primer Ministro comenzó a defender las ideas. Es porque ahora los lleva en su nombre en la campaña, mientras que varios de sus competidores siguen buscando la fórmula de rally que les permitiría correr en la primera ronda.

Presidente 2027: dos formas de enmarcar el presupuesto

Villepin quiere incorporar una trayectoria de déficit de cinco años en una ley orgánica. Los presupuestos anuales deben respetarlo. Sin embargo, su proyecto prevé una derogación de la mayoría de los tres quintos. Se establece el déficit en el 2,9% del PIB en 2031 y asume una hipótesis de crecimiento del 0,8% en los primeros años. Estas son las cifras del programa, no una proyección independiente. El texto también propone restablecer un impuesto sobre la riqueza cerca de la escala 2016 y reformar las propiedades, con una exención de hasta 1 millón de euros en línea directa y un impuesto más progresivo.

Philippe elegiría otro instrumento. En el primer volumen de su programa, presentado el 18 de noviembre, propone incluir una norma presupuestaria en la Constitución por referéndum. Meta un déficit de menos del 2,5% del PIB al final del quinquenio sin crear un nuevo impuesto. Su equipo centró la mitad del esfuerzo en el gasto social, un cuarto en gobierno y comunidades y un cuarto en crecimiento y empleo. Esta última posición no constituye un ahorro ya adquirido: depende de la actividad que el programa espera generar.

El punto de partida es mensurable. El déficit del gobierno general fue del 5,1% del PIB en 2025, según las cuentas del INSEE publicadas en mayo. Ambos candidatos prometen reducirlo, pero no proponen los mismos recursos o reglas para lograrlo. La elección de una ley orgánica o revisión constitucional también cambia el procedimiento: el voto presidencial no hará automáticamente ninguna de las dos reglas aplicables.

La comparación también se incluye en los gastos. Philippe propone aumentar gradualmente la edad de jubilación a 65 años y el período de contribución a 45 años. Mantendría salidas tempranas, especialmente para largas carreras. Al otro lado de la vida, quiere crear un subsidio del primer niño, hasta 350 euros mensuales para los hogares más modestos y desgresivos con ingresos. Por lo tanto, esta cantidad no es un paquete uniforme. La primera publicación de un folleto completo proporciona un marco común para estas medidas; No hace de la reforma de las pensiones un anuncio completamente nuevo el 18 de noviembre.

A la izquierda, dos consultas antes de cualquier decisión

El 18 de noviembre, Marine Tondelier propuso considerar una coalición alrededor de Jean-Luc Mélenchon. Hizo preguntas específicas: ¿qué programa conjunto, qué mecanismo de campaña, qué composición del gobierno y qué acuerdo tenía la legislatura? Ella no anunció que los Verdes estaban renunciando a su propia nominación. La decisión interna todavía debe consultarse del 10 al 13 de diciembre. Mientras tanto, Yannick Jadot anunció el 19 de noviembre que estaba dejando el movimiento. Es una salida anunciada por un gerente, no el resultado de un voto de los miembros.

En una nota publicada el 19 de noviembre, Clémentine Autain defendió personalmente una llamada a votar por Mélenchon. En particular, pidió un compromiso programático, respeto del pluralismo y acuerdo sobre las circunscripciones legislativas. Su movimiento, L Su decisión no está vinculada al calendario ecológico. Incluso si las dos formaciones tuvieran el mismo nombre, su voto por sí solo no resolvería la distribución de documentos de nominación o desacuerdos del programa.

En el centro, Gabriel Attal mencionó el jueves 19 de noviembre una primaria o una coalición para evitar la dispersión de las candidaturas. Nada en esta declaración establece un órgano electoral, una fecha o el perímetro de una votación común. La aplicación Villepin y el folleto Philippe hacen que el debate sea más concreto: un posible acercamiento también debería abarcar las propuestas que cada uno aceptaría enmendar.

Qué encuestas miden antes del anuncio de Villepin

Se utilizan dos avisos presentados ante la Junta de Encuestas para verificar los escenarios. Elabe entrevistó en línea del 12 al 13 de noviembre 1.500 adultos de la Francia metropolitana, incluyendo 1.391 registrados. La muestra está construida por cuotas. En las dos configuraciones que incluyen Villepin y Marine Le Pen, la primera obtiene el 2,5% con Philippe en la lista y el 3% con Attal en lugar de Philippe. El Pen es 33% en ambas configuraciones. Las bases expresadas son 1.050 y 1.028 personas, respectivamente. El aviso indica un margen de error entre 1.1 y 3.5 puntos dependiendo del resultado y la fuerza útil.

YouGov entrevistó en línea del 12 al 17 de noviembre un panel ponderado de 1.030 adultos en Francia, 952 de los cuales fueron registrados. En su escenario como Philippe, Attal, Villepin, David Lisnard y Teddy Riner, entre los electores decididos, Villepin es de 2%, Le Pen de 32% y Mélenchon de 17%. La base ponderada es de 661 personas (722 antes de ponderar). El folleto muestra márgenes de 1,4 a 3,1 puntos para los resultados generales y márgenes más amplios sobre la base reducida. Las listas de nombres y métodos difieren. La diferencia entre el 2% y el 2,5% no indica ningún aumento o disminución. Sobre todo, los dos campos preceden a la declaración del 20 de noviembre: ninguno mide su efecto.

La siguiente prueba: acuerdos y funcionarios electos

La primera ronda está prevista para el 18 de abril de 2027, la segunda el 2 de mayo, con votación el día anterior en algunos territorios. Para ser incluido en la votación, un candidato debe obtener por lo menos 500 candidatos elegibles. Deben provenir de al menos 30 departamentos o comunidades extranjeras, sin más de una décima parte de los signatarios procedentes de un solo territorio. El Consejo Constitucional elaborará la lista oficial. Una promesa de patrocinio anunciada en noviembre no es válida.

El Congreso de Alcaldes, del 24 al 26 de noviembre en París, ofrece la próxima reunión nacional con representantes electos locales. Su programa incluye financiación y margen de maniobra para los municipios: no será un voto de patrocinio ni una primaria. En diciembre, las consultas de los Verdes y los Verdes darán un primer resultado verificable a la izquierda. En esta etapa, estos plazos son más precisos que los contornos de la coalición.

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