Reforma bancaria: riesgo constitucional

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La reforma bancaria libanesa está entrando en su fase más difícil. Los debates del 21 de agosto sobre el nuevo marco de reestructuración muestran que el problema ya no es sólo cómo terminar una crisis iniciada en 2019. Ahora es necesario determinar quién absorberá las pérdidas acumuladas, en qué orden y con qué garantías legales. Detrás de los mecanismos financieros hay una batalla constitucional. Si el régimen infringe los derechos de los depositantes o protege excesivamente a los accionistas bancarios, sus disposiciones podrían impugnarse ante el Consejo Constitucional.

La apuesta económica es considerable. El Líbano no puede reconstruir un sistema bancario viable sin reconocer las pérdidas que han destruido los balances de los bancos y el Banco del Líbano. Pero reconocer estas pérdidas no es suficiente. Tenemos que dividirlos. Es precisamente aquí donde la economía cumple con la ley: la reestructuración puede ser financieramente coherente mientras se vuelve legalmente vulnerable si cambia los derechos de los acreedores sin criterios suficientemente sólidos.

La reforma bancaria conduce a la distribución de pérdidas

Desde 2019, el sistema libanés ha estado operando en una situación excepcional que se ha vuelto casi permanente. Los depositantes han perdido el libre acceso a una gran parte de sus activos, los bancos han impuesto restricciones sin que se establezca un marco amplio de resolución durante varios años, el crédito a la economía se ha contratado y una gran parte de las transacciones se han trasladado a efectivo.

El resultado va más allá de la cuestión de los depósitos bloqueados. Un banco normalmente desempeña una función de intermediación: recoge ahorros, evalúa el riesgo y convierte parte de estos recursos en préstamos para empresas y hogares. Cuando la confianza desaparece, este bloque mecánico. La economía puede seguir operando, pero lo hace con menos crédito, más efectivo y una capacidad reducida para financiar inversiones.

Por lo tanto, la reestructuración es esencial. Debe determinar qué bancos siguen siendo viables, que deben ser recapitalizados, fusionados o liquidados, cómo lidiar con sus activos deteriorados y cómo restaurar progresivamente el acceso a los depósitos.

Pero esta operación implica una cuestión que las diversas autoridades libanesas han pospuesto desde hace mucho tiempo:¿quién tiene que pagar las pérdidas ya incurridas?

Esta opción no puede compensarse con una fórmula contable. Existe una pérdida bancaria incluso cuando no se registra oficialmente. Dejarlo durante años en los balances no hace que desaparezca; Simplemente pospone su reconocimiento manteniendo a los solicitantes en incertidumbre.

Los accionistas no pueden permanecer seguros

Aquí es donde la responsabilidad de los accionistas bancarios se vuelve central. En la reestructuración bancaria normal, el capital es la primera línea de absorción de pérdidas. Un accionista posee un banco porque posee su capital y se beneficia de sus ganancias cuando el establecimiento prospera. Esta propiedad también implica un riesgo: cuando el valor de los activos se vuelve insuficiente, el capital debe absorber pérdidas ante los acreedores de rango superior.

Este principio es esencial en el caso libanés.

En los años anteriores al colapso, los bancos se beneficiaron de un modelo extremadamente rentable basado, entre otras cosas, en la exposición al Estado y al Banco del Líbano. Se utilizaron altas tasas para atraer depósitos, mientras que las inversiones en el banco central y la deuda pública generaban ingresos significativos. Por lo tanto, los accionistas se beneficiaron de los retornos generados por este modelo cuando operaba.

No pueden exigir económicamente que las consecuencias de su colapso sean llevadas ante todo por quienes han confiado su dinero a las instituciones.

El argumento de que los propios bancos eran víctimas del Estado y del Banco del Líbano no es suficiente para absolver su responsabilidad. Las instituciones bancarias no eran simplemente depositarios pasivos. Sus juntas directivas escogieron sus políticas de riesgo, validaron sus exposiciones y pagaron a sus accionistas.

Esto no significa que el capital bancario sea suficiente para cubrir todas las pérdidas. Es claramente insuficiente, habida cuenta de la magnitud del desequilibrio financiero. Pero el capital insuficiente no es una razón para preservar artificialmente a los antiguos propietarios.

La pregunta pertinente es diferente:¿los accionistas absorbieron realmente todas las pérdidas correspondientes a su rango antes de que parte del costo fuera transferido a los depositantes?

Si la respuesta sigue siendo ambigua, la reforma mantendrá una debilidad económica, política y potencialmente jurídica.

El FMI insiste en la jerarquía de pérdidas

El Fondo Monetario Internacional interviene precisamente en este punto, pero su función debe definirse adecuadamente. El FMI no escribe los detalles de cada artículo en lugar del Parlamento libanés. Evalua si la estrategia general es propicia para reconstruir un sector bancario viable, restablecer la sostenibilidad financiera y respetar los principios reconocidos de la resolución bancaria.

En febrero de 2026, sus servicios insistieron explícitamente en la jerarquía de las reclamaciones. Su posición es particularmente importante: ninguna pérdida debe atribuirse a los depositantes hasta que haya sido sufragada por accionistas y acreedores de menor rango.

Este principio obviamente no garantiza que todos los depósitos puedan ser pagados inmediatamente y en su totalidad. Más bien, establece el orden en que se deben absorber las pérdidas.

La diferencia es fundamental.

El debate público libanés a veces mezcla dos cuestiones distintas: el reconocimiento del derecho de un depositante a su banco y la capacidad económica del sistema para devolver inmediatamente toda la reclamación. Un derecho puede ser reconocido aunque su reembolso sea difundido o sujeto a reestructuración. Es precisamente esta transformación del derecho económico que debe regularse legalmente.

El FMI también pide una reestructuración bancaria creíble y un proceso de resolución independiente y transparente. El objetivo es salir de una situación en la que las instituciones pueden seguir existiendo sin que se establezca definitivamente su verdadera solvencia.

Por qué el Consejo Constitucional podría

El riesgo constitucional surge cuando el legislador transforma las reclamaciones de los depositantes o asigna pérdidas de una manera que pueda afectar las garantías atribuidas a la propiedad.

La Constitución del Líbano protege la propiedad privada. Sin embargo, los depósitos bancarios no deben entenderse como billetes almacenados físicamente en una caja fuerte en el nombre del cliente. Legalmente, el depósito esencialmente crea la reclamación de un depositante en el banco. Por consiguiente, la cuestión constitucional se refiere a la forma en que la ley puede cambiar el valor, las condiciones de reembolso o la disponibilidad de esta reclamación.

Cualquier restricción no es automáticamente inconstitucional. Un Estado que se enfrenta a una crisis sistémica puede adoptar medidas excepcionales para proteger el orden económico y el interés público. Sin embargo, esas medidas deben basarse en una justificación suficientemente sólida y respetar los principios aplicables, incluida la igualdad y la proporcionalidad.

El problema sería particularmente delicado si una ley redujera considerablemente los derechos de los depositantes, preservando al mismo tiempo un valor significativo en beneficio de los accionistas existentes.

Tal arquitectura invertiría la lógica económica normal de la inversión. El depositante se convertiría en el que absorbiera la pérdida mientras que el propietario del banco conservaría parte del valor residual del establecimiento.

Es precisamente este tipo de desequilibrio que podría alimentar un remedio.

Una cuestión de propiedad, pero también de igualdad

El litigio potencial no se limitaría a los derechos de propiedad. También se podrían examinar las diferencias de trato entre las categorías de solicitantes.

La reestructuración debe establecer necesariamente categorías. Los pequeños depósitos pueden beneficiarse de una mayor protección. Los depósitos grandes pueden ser reembolsados más o parcialmente convertidos en instrumentos financieros. También se puede proporcionar tratamiento específico dependiendo de la naturaleza de las cuentas.

Estas distinciones pueden tener justificación económica y social. Pero deben basarse en criterios objetivos.

Cuanto más aumenta la reforma las categorías, exenciones y trato especial, más debe poder explicar el legislador por qué dos acreedores en situaciones comparables no gozan de los mismos derechos.

Por lo tanto, la constitucionalidad del esquema dependerá no sólo de la cantidad de dinero devuelto, sino de la lógica utilizada para distribuir el sacrificio.

El sujeto real es el valor residual de los bancos

Una cuestión económica a menudo descuidada está detrás del debate sobre la pérdida:¿quién será dueño de los bancos después de su reestructuración?

Supongamos que un establecimiento es técnicamente insolvente. Si el Estado o el Banco del Líbano absorbe parte de sus pérdidas, si los depositantes ven sus reclamaciones reducidas o transformadas, y si el banco vuelve a ser viable, aparece un nuevo valor económico.

¿A quién debería pertenecer este valor?

Si los antiguos accionistas conservan sus valores después de que otros jugadores hayan soportado la mayor parte de la consolidación, se benefician indirectamente de la reestructuración financiada por las pérdidas de los demás.

Es por eso que borrar o diluir antiguos accionistas no es una sanción ideológica contra los bancos. Es un mecanismo económico de resolución.

Los propietarios pueden mantener su posición si proporcionan un nuevo capital suficiente para recapitalizar su establecimiento después del reconocimiento de las pérdidas. Si no pueden, su participación debe ser lógicamente diluida o incluso cancelada según la posición neta del banco.

La protección artificial de la propiedad histórica también crearía un problema de incentivo. Esto significaría que las ganancias siguen siendo privadas durante períodos de expansión, mientras que las pérdidas sistémicas se transfieren a depositantes o contribuyentes cuando el modelo falla.

Hacer que el Estado pague no borra las pérdidas

La otra solución a menudo avanzada es transferir una gran parte del proyecto de ley al estado. Parece proteger a los solicitantes, pero también plantea un problema económico.

El Estado libanés no tiene una masa de dinero independiente de la sociedad. Sus recursos provienen de impuestos, activos, ingresos futuros o deuda. Por lo tanto, asumir plenamente las pérdidas bancarias al Fondo de Ingresos Consolidados es transferirlas a los contribuyentes actuales y futuros.

Esta opción puede ser necesaria para parte de la reestructuración, especialmente cuando se establezca la responsabilidad del Estado por la acumulación de pérdidas. Sin embargo, no puede considerarse una fuente ilimitada de financiación.

Una deuda pública insostenible eventualmente recrearía el problema que la reforma busca resolver. El sistema bancario podría recapitalizarse al precio de un Estado que no pueda cumplir nuevamente sus compromisos.

El mismo razonamiento se aplica al Banco del Líbano. Utilizar sus activos o ingresos futuros puede ayudar a resolver la crisis. Pero imponer compromisos imposibles para financiar simplemente migrar pérdidas de un balance a otro.

No hacer nada es también una transferencia de pérdidas

Por lo tanto, la crítica de la reforma plantea preguntas reales. Pero el status quo no es una solución protectora para los depositantes.

Desde 2019, la falta de una solución integral ha provocado un desglose de pérdidas. Los depositantes que necesitan liquidez a veces tienen que aceptar condiciones desfavorables para acceder a sus fondos. Las personas con ingresos frescos en moneda extranjera o activos en el extranjero estaban mucho menos expuestas. Las empresas tenían que operar en una economía en gran parte dolarizada dominada por el efectivo.

En otras palabras, no votar por la reforma no significa negar « haircut ». Esto puede significar permitir que continúe un ajuste implícito, desigual e intransparente.

La ausencia de reestructuración también nos impide saber qué bancos son realmente viables. Un sistema bancario no puede comenzar a financiar la economía mientras el valor de sus activos, pasivos y capital siga siendo impugnado.

Por lo tanto, el Líbano enfrenta dos riesgos opuestos. La reforma errónea puede legalizar una distribución injusta de las pérdidas. La falta de reforma prolongaría una distribución informal que ya tiene lugar a expensas de algunos solicitantes y de la economía real.

La reforma también debe producir nuevos bancos

Por lo tanto, el éxito no puede medirse únicamente por la cantidad prometida a los depositantes. La verdadera reestructuración debe producir un sector bancario capaz de funcionar después de la crisis.

Esto requiere valoraciones serias de calidad de activos, reconocimiento de pérdidas bancarias por banco y necesidades de recapitalización creíbles. Las instituciones sostenibles deben poder atraer nuevo capital. Aquellos que no son deben ser fusionados, reestructurados o liquidados según procedimientos predecibles.

La nueva participación es un factor decisivo aquí. Traer nuevos inversores después de la absorción de las pérdidas puede restaurar el capital y mejorar la gobernanza. Mantener las estructuras de propiedad anteriores sin suficientes riesgos de recapitalización, por el contrario, reproduciendo los conflictos de interés que acompañaron al viejo modelo.

Por lo tanto, la reforma bancaria no se trata sólo de resolver el pasado. Debe determinar qué instituciones tendrán derecho a obtener ahorros del Líbano mañana.

Velocidad económica versus fuerza jurídica

Así pues, el Parlamento se enfrenta a un difícil arbitraje. El Líbano necesita avanzar rápidamente. El sistema financiero no puede permanecer indefinidamente en un régimen de excepción, y la reestructuración bancaria es un elemento central para restablecer las relaciones con las instituciones financieras internacionales.

Pero la velocidad no puede sustituir la solidez legal.

Una ley aprobada rápidamente y posteriormente amputada con disposiciones clave por el Consejo Constitucional podría crear más incertidumbre. Los bancos volverían a ignorar las normas aplicables, los depositantes ya no sabrían qué calendario esperar y los asociados internacionales deberían reevaluar la coherencia de todo el programa.

La mejor manera de reducir este riesgo es hacer explícita la jerarquía de las pérdidas: el capital de los accionistas primero, los acreedores subordinados entonces, y luego sólo las categorías de reclamaciones que pueden ser afectadas según las reglas adoptadas. La contribución del Banco del Líbano y del Estado también debe determinarse claramente sin hacer promesas imposibles.

En última instancia, esta jerarquía juzgará la reforma. Después de casi siete años de crisis, pedir a los depositantes que sufran la mayor parte del costo mientras protegen el valor residual de los propietarios de bancos no constituiría una reestructuración creíble. Pero prometer el reembolso inmediato de todas las deudas sin identificar los recursos correspondientes no sería así.

El Parlamento debe ahora convertir un déficit acumulado durante años en normas legalmente defensibles y económicas. Es en esta etapa que el próximo enfrentamiento tiene lugar: ya no sobre la existencia de pérdidas, que se han vuelto difíciles de impugnar, sino sobre el orden en que el Estado finalmente aceptará hacerlas aparecer en los balances de los que deben soportarlas.