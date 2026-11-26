El 10Xict Lounge se celebra del 26 al 28 de noviembre, de las 16.00 a las 10.00 horas, en el Salón de Beirut en Horsh Tabet. Horarios, programa y registro.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El 10Xict Lounge abre el jueves 26 de noviembre en el Salón de Beirut en Horsh Tabet, Sin el-Fil. La exposición y las conferencias continúan hasta el sábado 28 de noviembre, de las 16.00 a las 10.00 horas cada día. El programa incluye inteligencia artificial en servicios públicos, telecomunicaciones y pagos digitales.

Tres fechas para encontrar

Jueves 26 de noviembre a las 19 horas: a panel discussion on the public sector uses of AI. A las 8.00 horas, el debate se centró en la transformación digital en el Líbano.

a panel discussion on the public sector uses of AI. A las 8.00 horas, el debate se centró en la transformación digital en el Líbano. Viernes 27 de noviembre a las 17.00 horas: anunció la presentación del proyecto de inspección electrónica del Ministerio de Trabajo. La mesa redonda de telecomunicaciones comienza a las 17.45 horas.

anunció la presentación del proyecto de inspección electrónica del Ministerio de Trabajo. La mesa redonda de telecomunicaciones comienza a las 17.45 horas. Sábado 28 de noviembre a las 17.00 horas:debate sobre carteras y pagos digitales. A las 19.00 horas se celebró una mesa redonda sobre la IA en la economía libanesa.

Información práctica

Cuando:26 a 28 de noviembre de 2026, de las 16.00 a las 10.00 horas, hora del Líbano.

Donde:Beirut Hall, Horsh Tabet, Sin el-Fil, en el Gran Beirut.

Acceso: registro de visitantes.Programa completo del organizador (PDF).

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews