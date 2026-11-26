La evaluación se centrará en la infraestructura, la tecnología de la información y la dotación de personal. No cambia los aranceles y no introduce nuevos procedimientos.

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El Ministro de Finanzas, Yassine Jaber, aceptó una evaluación de las necesidades aduaneras durante una misión de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional a Beirut. El examen anunciado el 24 de noviembre debe abarcar infraestructura, sistemas informáticos y personal. No establece ningún cambio en las obligaciones aduaneras ni fecha de entrada en vigor de nuevos procedimientos.

Evaluar todo el circuito, desde la carpeta hasta la liberación

Los tres componentes de evaluación abordan cuestiones distintas. El equipo permite el control físico. El software determina la información disponible cuando se procesa una declaración. El reclutamiento y la capacitación son requisitos para que la administración pueda operar estos sistemas y supervisar sus decisiones. Por lo tanto, el equipo financiero por sí solo no regula la organización de controles ni el procesamiento de archivos incompletos.

Para los importadores, una medida útil sería el tiempo entre la declaración y la liberación, desglosada por punto de entrada y tipo de control. Este período debe separarse del tiempo tomado por el transportista, terminal o importador para proporcionar los documentos. Para el Tesoro, el indicador pertinente no es sólo los ingresos brutos: varía según el volumen y el valor de las importaciones, las tasas y exenciones aplicables. La recopilación con legislación comparable, la proporción de expedientes corregidos y el plazo para la apelación permitiría una mejor evaluación de los efectos administrativos.

Dos proyectos IT, no una nueva tasa

En paralelo con la misión del FMI, el Ministerio sigue con el Banco Mundial el Proyecto de Gestión de Finanzas Públicas P181155. Las partes del proyecto distinguen un sistema integrado de administración tributaria, destinado a sustituir los instrumentos fiscales existentes, y un sistema de gestión financiera que incluye presupuesto, tesorería y contabilidad. Vincular estos sistemas con datos aduaneros es un trabajo de interoperabilidad. No altera una tasa tributaria sola ni los recursos disponibles para los usuarios.

En 2024, el Banco Mundial aprobó un sobre de 34 millones de dólares para todo el proyecto de gestión de las finanzas públicas, que está mucho más allá de las costumbres. El plan de adquisiciones incluye enfoques separados para ambos sistemas. Un pedido de expresiones de interés para los consultores no es la adjudicación del contrato de instalación ni la prueba de que el software está en funcionamiento.

El informe de gobernanza del FMI publicado en abril de 2026 ya recomienda que el Líbano informe sobre el desempeño de la administración tributaria y adapte las normas éticas de los servicios tributarios y aduaneros. Para la nueva evaluación, los primeros elementos verificables serán el alcance de la misión, sus recomendaciones y acciones que el departamento decidirá financiar. En el anuncio no se especifican los plazos de liquidación actuales y no se establece una ganancia de ingresos prevista.

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