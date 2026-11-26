El Med Emre, que llevaba diesel, se hundió de Ibiza el jueves. Los 17 marineros fueron recuperados, pero uno murió.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

ElMed Emreun buque maltés cargado con diesel, se hundió de Ibiza la noche del 25 al 26 de noviembre. Todos los miembros de la tripulación fueron recuperados, pero uno de los 17 marineros murió, anunció el gobierno de Baleares. España ha activado su plan de acción contra la contaminación marítima.

El buque había salido de Algeciras y se dirigía a Barcelona. El gobierno regional coloca al naufragio a unas 25 millas náuticas de la isla, a poco más de 46 kilómetros de distancia. Tres helicópteros españoles de rescate marítimo de Palma, Valencia y Tarragona participaron en la operación con buques de rescate y buques mercantes en los alrededores.

Seis marineros tratados en Ibiza

Siete tripulantes fueron evacuados a Ibiza. La muerte de uno de ellos se registró en el Hospital Can Misses. Los seis restantes fueron atendidos a su llegada al aeropuerto y luego dirigidos a Can Misses y al policlínico Nuestra Señora del Rosario. The authorities reported minor injuries, withhithermia being the main problem. De los otros diez marineros, cinco fueron llevados a Valencia y cinco permanecieron a bordo de un barco de rescate, en buenas condiciones según el balance regional.

Una visión general para buscar un posible mantel

Las autoridades de Baleares estiman que el buque podría transportar unas 7.000 toneladas de petróleo diesel. Esta cifra es una estimación de la carga, no una medida de la cantidad que puede ser liberada. El gobierno regional no confirmó ni el alcance de una fuga ni la presencia de combustible en la costa en su primer comunicado.

La armada española ha activado su plan nacional contra la contaminación en el mar a nivel 2. Las Islas Baleares lanzaron su plan territorial de protección civil a nivel 0. ElClara Campoamor, un buque de rescate equipado para responder a la contaminación, fue enviado a la zona. Un avión de reconocimiento debe volar sobre él para detectar un posible derrame. Las autoridades regionales no especificaron la causa del hundimiento.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews