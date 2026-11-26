Dos editores comprobaron el origen de un archivo de Mensajería 2013 y conciliaron la cuenta emisora de Jordan Bardella. Su abogado mantiene la negación.

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Los mensajes privados atribuidos a Jordan Bardella 2013 son objeto de nuevas auditorías publicadas el jueves 26 de noviembre. Mediapart y Le Monde dicen que encontraron los intercambios en un archivo proporcionado por Meta a uno de los interlocutores y extraídos en presencia de un Comisionado de Justicia. El Presidente del Rally Nacional mantiene su negación a través de su abogado.

Un archivo Messenger, no sólo capturas de pantalla

Ambos editores dijeron que habían presenciado la extracción del archivo de la cuenta del corresponsal el 19 de noviembre. He identified himself and connected to the Commissioner of Justice. Los mensajes se incluyen, según el informe de auditoría, en los datos descargados del servicio de Meta. La observación es sobre cómo se obtuvo el archivo. Esto no es una decisión judicial ni una declaración pública de Meta sobre la identidad de la persona que escribió cada mensaje.

Para atribuir los comentarios, Le Monde dijo que había reconciliado la cuenta emisora con otros elementos, incluyendo una dirección de correo electrónico asociada a las actividades políticas de Jordan Bardella y referencias biográficas y cronológicas compatibles con sus declaraciones públicas. Ambos editores trabajaron en la misma conversación: su investigación conjunta no es dos archivos separados.

Se mantienen las palabras sobre los bancos y una negación

Los pasajes publicados combinan posiciones sobre Israel con una teoría de controlar el sistema bancario atribuido a judíos o « sionistas ». Es esta representación de un poder financiero colectivo y oculto, y no la crítica de la propia política israelí, que es antisemita. Los intercambios datan de 2013, cuando Jordan Bardella fue miembro del Frente Nacional, que se convirtió en el Rally Nacional.

Los primeros extractos fueron liberados el 28 de septiembre. Jordan Bardella desafió su autenticidad. En su respuesta a las nuevas preguntas, su abogado, Pascal-Pierre Garbarini, sigue negando que su cliente es el autor de los comentarios. Por lo tanto, las publicaciones del jueves añaden elementos verificables sobre el origen de los mensajes y la asignación de la cuenta, pero no llevaron a la defensa a cambiar su posición.

Jordan Bardella por firmar en París, 4 de diciembre de 2024. Archivo fotográfico: ManoSolo13241324 / Wikimedia Commons, CC0 1.0.

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