Las Fuerzas de Seguridad Interna anunciaron el jueves el sellado de 25 carnicerías sin licencia después de una inspección el martes en el mercado de Sabra.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Las Fuerzas de Seguridad Interna (ISF) anunciaron el jueves 26 de noviembre que habían sellado 25 carnicerías en el mercado de Sabra en Beirut. Los inspectores encontraron que estas empresas no tenían licencia. La operación tuvo lugar el martes 24 de noviembre, siguiendo instrucciones de la Fiscalía General del Tribunal de Casación.

La Policía Judicial realizó la vigilancia con especialistas de los Ministerios de Salud, Agricultura y Economía. La misión estaba dirigida a todos los carniceros del mercado. Los ISP asignan los 25 sellos a la ausencia de autorización. No dan el número total de establecimientos inspeccionados, los resultados de los análisis de carne o una lista de empresas sancionadas.

El camino reabierto después del rallye

De los oficiales, la gente se reunió y algunos neumáticos quemados para intentar bloquear su salida, según el comunicado de prensa del ISP. Los agentes dispersaron el rallye y reabrieron la carretera. El comunicado de prensa no menciona ningún arresto relacionado con este episodio.

Una operación separada del cierre anunciado por el sindicato

Sellarse en Sabra no viene bajo el atractivo de la unión de carniceros y ganaderos, anunciado el miércoles, contra mataderos y granjas ganaderas. In Sabra, ISPs intervened on instructions from the public prosecutor’s office and in retail shops. Por su parte, el sindicato no había indicado la fecha de inicio del cierre anunciado ni los establecimientos que participarían en él.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews