13 de noviembre de 1936: tratado de independencia inaugural

El 13 de noviembre de 1936, Émile Eddé y Damien de Martel firmaron un tratado de amistad y alianza en Beirut. Debe prepararse para el final del mandato francés y la entrada del Líbano en la Liga de las Naciones. El Parlamento libanés lo aprueba, pero Francia no lo ratifica. Con motivo del nonagésimo aniversario de la firma, un retorno a un acuerdo que combina la soberanía libanesa, las garantías territoriales y la presencia militar francesa, sin tener éxito en transformar esos compromisos en una independencia efectiva.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El 13 de noviembre de 1936, el Presidente libanés Émile Eddé y el Alto Comisionado francés Damien de Martel firmaron un tratado de amistad y alianza en Beirut. El texto debe allanar el camino para el fin del mandato y la admisión del Líbano a la Liga de las Naciones. Pero el Parlamento francés no lo ratifica. Ninety years later, this signature remained a distinct stage of independence acquired in 1943.

El acuerdo llegó 16 años después de la proclamación del Gran Líbano. Se ocupa de dos cuestiones conexas: la transferencia de soberanía y el lugar que Francia conservaría en el nuevo orden político. Los negociadores planean reemplazar la relación proxy con una alianza. However, the French military presence remains at the heart of the arrangements.

Tratado de Franco-Líbano de 1936, en el marco de la

En Francia, la llegada del Frente Popular al poder puso la independencia del Levante en la agenda. En Siria, las movilizaciones nacionalistas llevaron a negociaciones con París. Una primera ronda se celebró en la primavera de 1936, seguida de nuevas discusiones de julio.

El 9 de septiembre, Pierre Viénot y Hashem el-Atassi firmaron el tratado franco-sirio. Prevé la independencia y la unidad de Siria, así como la entrada en la Liga de las Naciones. Francia debe mantener instalaciones militares. Dos meses después, las negociaciones libanesas a su vez dieron lugar a un acuerdo.

En Beirut, sin embargo, la cuestión de las fronteras dio al tratado un alcance especial. Parte de las fuerzas políticas defienden un Líbano independiente dentro del marco territorial del Gran Líbano. Otros quieren un sindicato con Siria. Por consiguiente, el estatuto futuro del país no llegó a un consenso, incluso entre los que pidieron que se pusiera fin a la tutela francesa.

Garantías fronterizas, alianza militar mantenida

El patriarca maronita Antoine Pierre Arida hizo sus peticiones en febrero de 1936. Incluyen el mantenimiento de las fronteras libanesas, el reconocimiento de la soberanía nacional y la conclusión de un tratado con Francia. Esta posición combina la independencia con estrechas relaciones con París, sin excluir la cooperación con Siria.

El Congreso del Sahel en octubre expresó una orientación diferente. Los dirigentes reunidos allí defienden la soberanía en el marco de la unidad siria, vinculada a un proyecto de unidad árabe. Ellos ven las negociaciones con Francia como un paso hacia este acercamiento. Estas posiciones políticas opuestas pasan por la preparación del acuerdo.

El texto firmado el 13 de noviembre se acompaña de una convención militar y de un intercambio de cartas. Su objetivo es la admisión del Líbano a la Liga de las Naciones, que tiene por objeto permitir que el Líbano abandone el régimen proxy. También mantiene un papel militar francés en el territorio libanés. Para los partidarios del Tratado, esta presencia proporciona una garantía fuera de la existencia y las fronteras del país.

Por otra parte, los opositores de un Líbano separado de Siria ven la consolidación de una división que impugnan. Los archivos diplomáticos franceses mantienen registros de las reacciones al tratado, especialmente en Trípoli, así como de las manifestaciones y tensiones en Beirut. Por lo tanto, el acuerdo compromete la organización interna del Líbano tanto como sus relaciones con el poder proxy.

Beirut ratifica, París no sigue

La Cámara Libanesa aprueba el tratado. Émile Eddé promulgó la ley de ratificación el 20 de noviembre de 1936. Su publicación figura en el Diario Oficial de la República Libanesa, de 30 de noviembre, número 3365. Sin embargo, el procedimiento libanés no es suficiente para poner en vigor el acuerdo.

En Francia, los tratados con Siria y el Líbano se reunieron con la oposición. Los círculos militares y coloniales quieren preservar posiciones francesas en el Levante. Los círculos religiosos están preocupados por el destino de las poblaciones cristianas después de un retiro. El Parlamento francés no ratifica ningún texto.

La congelación deja el mandato de ponerse en pie. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en septiembre de 1939, los acuerdos de 1936 no produjeron el cambio de estado anunciado. Por consiguiente, la firma diplomática y la aprobación del Líbano no dieron lugar a la transferencia de soberanía.

Otro camino hacia noviembre de 1943

La guerra entonces altera el equilibrio de poder en el Levante. Los combates de 1941 y las declaraciones de Francia libre abrieron una nueva secuencia. Las autoridades libanesas siguen reclamando las facultades ejercidas por los representantes franceses.

El 8 de noviembre de 1943, la Sala abolió las disposiciones del mandato de la Constitución. Las detenciones del presidente Bechara al-Khoury, el jefe del gobierno Riad al-Solh y varios ministros causaron una crisis. Su liberación el 22 de noviembre se convirtió en la fecha de las vacaciones nacionales. Siete años después del tratado firmado por Eddé y Martel, la independencia se logró en un marco distinto al negociado en 1936.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews