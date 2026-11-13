Polio: Líbano fortalece la prevención

El Ministerio de Salud del Líbano está fortaleciendo la prevención de la poliomielitis tras los casos detectados en Deir Ezzor (Siria). Entre las medidas anunciadas figuran la verificación de las vacunas en las fronteras oficiales, la captación de dosis y el aumento de la vigilancia. Las vacunas permanecen libres en la red pública y entre sus socios.

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El Líbano está fortaleciendo su prevención contra la poliomielitis tras la detección de casos en la provincia siria de Deir Ezzor. El 13 de noviembre, el Ministerio de Salud anunció una reunión de emergencia presidida por Rakan Nassereddine. Las medidas incluyen la inmunización de los niños, el control de su condición de inmunización en la frontera y la detección temprana de casos sospechosos. El país permanece libre de poliomielitis durante el vigésimo tercer año consecutivo, dice el ministerio.

En la reunión participaron el Programa Nacional de Inmunización, comités científicos y consultivos, así como representantes de la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF. También participaron los equipos responsables de la vigilancia epidemiológica y la medicina preventiva. Las autoridades quieren prevenir la introducción del virus mientras que las convulsiones sucesivas pueden interrumpir el acceso a dosis rutinarias.

Polio: comprobar las vacunas en los pasajes oficiales

El Ministerio pide que se intensifique la coordinación con la Seguridad General para verificar el estado de vacunación de los niños que entran en los cruces fronterizos oficiales. Los equipos de salud deben facilitar la recuperación de las dosis desaparecidas, incluso con la vacuna oral contra la poliomielitis. El objetivo es aprovechar todas las oportunidades para proteger a los niños no vacunados.

El comunicado no prevé el cierre de la frontera. Describe un sistema de prevención de la salud basado en la verificación y el acceso a la vacunación. Aún no especifica el calendario operacional de cada puesto ni los recursos adicionales que se le asignarán.

En el territorio libanés, los servicios de salud deben intensificar la inmunización de rutina, dando prioridad a las zonas de baja cobertura. El Departamento también pide una mayor vigilancia y una pronta identificación de los casos sospechosos. La coordinación técnica con los dos organismos de las Naciones Unidas y los asociados en la salud debe acompañar esta preparación.

Dosis gratis y una llamada a las familias

Se alienta a los padres a comprobar que sus hijos han recibido todas las dosis del Programa Nacional de Inmunización. El departamento insiste en no aplazar los nombramientos. Indicó que las vacunas estaban disponibles gratuitamente en los centros de atención primaria de la salud de su red y sus asociados, así como en las oficinas privadas que cooperaban con él.

Rakan Nassereddine también solicitó escuelas y profesionales de los sectores público y privado. La protección del niño, dijo el Ministro, se basa en su participación y en la de los equipos del ministerio. El anuncio apunta a las familias ya establecidas en el Líbano, así como a los niños que llegan al país.

Un hogar sirio identificado, luego un tercer caso denunciado

Un comunicado conjunto del Ministerio de Salud de Siria, la OMS y el UNICEF de fecha 9 de noviembre confirmó un tipo de poliovirus derivado de la vacuna 1, o VDPV1, en dos niños de 6 a 13 meses con parálisis en Deir Ezzor. Los primeros informes sospechosos fueron de fecha 11 de octubre. El 18 de octubre, la campaña alcanzó a más de 34.000 niños menores de 5 años en los sectores interesados.

El 12 de noviembre, Yasser Farrouh, director de enfermedades transmisibles y no transmisibles del Ministerio de Siria, anunció un tercer caso en Al-Mayadin. According to his statements, published on 13 November, he was a contact of the two previous cases in the same area. Confirmó la continuación y extensión de las campañas de vacunación. Este anuncio actualiza los resultados de dos casos presentados en el comunicado conjunto del 9 de noviembre.

Las autoridades sirias y los organismos de las Naciones Unidas atribuyen las lagunas de protección a las interrupciones de los servicios de salud y las dificultades para acceder a la inmunización. Recuerdan que las dosis adicionales propuestas durante las campañas complementan, sin reemplazar, el horario habitual de vacunación.

Por qué la vacunación permanece en el corazón de la respuesta

Un poliovirus derivado de la vacuna proviene de una cepa debilitada utilizada en la vacuna oral. En una población subinmunizada, su circulación prolongada puede producir cambios genéticos y puede hacerlo capaz de causar parálisis. Este mecanismo difiere de una infección con poliovirus salvaje.

La OMS explica que la respuesta se basa en una elevada cobertura de vacunación, capaz de interrumpir la transmisión. En particular, la vacuna oral afecta la inmunidad intestinal. La vacuna inyectable inactivada protege contra las formas paralíticas y no contiene virus vivos. Las autoridades sanitarias determinan los productos y dosis apropiados para los programas y campañas.

La poliomielitis puede causar parálisis permanente. Las recomendaciones conjuntas para las familias exigen consultas inmediatas ante la repentina debilidad o parálisis de un miembro en un niño. En el Líbano, las solicitudes de información sobre vacunación pueden enviarse al departamento de atención primaria de salud del Ministerio al 01-830371 o al 01-830372.

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