Líbano meridional: personas que se enfrentan a la salida de la FPNUL

La partida de la FPNUL se está preparando en un Líbano meridional devastado. His spokesman described the difficulties of returning residents, the destroyed networks and the concerns of Lebanese employees. La retirada debe comenzar después del fin del mandato el 31 de diciembre de 2026 en una región que todavía es inestable hoy.

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En el sur del Líbano, la retirada de la FPNUL es motivo de preocupación para los residentes que todavía tratan de encontrar viviendas, actividades y servicios básicos. En una entrevista emitida el 12 de noviembre, su portavoz, Kandice Ardiel, describe una región donde los retornos continúan en medio de la destrucción. La salida del personal de mantenimiento de la paz también amenaza el apoyo económico local y el empleo del Líbano, mientras que varios empleados de la Misión han perdido sus hogares o familiares.

Los niños regresan a la escuela y los agricultores tratan de cosechar sus aceitunas, informa. Sin embargo, estas tomas de posesión tienen lugar en aldeas muy dañadas. Las redes de electricidad, las instalaciones de agua y las carreteras están entre la infraestructura que queda por reconstruir.

En Naqoura, casas y tiendas destruidas

El portavoz cita a Naqoura, donde se encuentra el cuartel general de la misión, para describir los obstáculos a su regreso. Esta comunidad costera incluyó casas, tiendas, restaurantes y negocios. Se ha reducido casi totalmente a escombros, como informó la FPNUL. Los residentes perdieron sus techos y sus medios de vida.

Así pues, la falta de vivienda se ve agravada por las dificultades para regresar al trabajo. En las aldeas donde las familias pueden regresar, las instalaciones necesarias para la vida cotidiana siguen siendo severamente degradadas. En otras localidades, los residentes todavía no pueden regresar, dice Kandice Ardiel.

Los datos de las Naciones Unidas presentados el 12 de noviembre muestran que casi un millón de desplazados internos regresaron al Líbano. Este número ha aumentado un 13% desde septiembre. However, some 304,500 people remain displaced outside their region of origin.

El retiro de la FPNUL también preocupa a sus empleados libaneses

La misión ha sido una presencia económica en el Sur durante décadas. Ofrece empleos y apoya la actividad local más allá de sus funciones militares. Por lo tanto, su partida se refiere directamente a las personas que trabajan para ella, además de las comunidades vecinas a sus instalaciones.

La transición será particularmente difícil para el personal nacional, advierte Kandice Ardiel. Varios de estos empleados libaneses sufrieron pérdidas familiares o materiales durante el conflicto. Estos eventos ahora añaden el cierre anunciado de la misión donde trabajaron durante años.

Una región siempre expuesta a operaciones militares

Sobre el terreno, la FPNUL ha observado una disminución significativa de las hostilidades desde el acuerdo marco de junio entre los Estados Unidos, el Líbano e Israel. Sin embargo, sigue denunciando violaciones diarias, principalmente atribuidas a las fuerzas israelíes.

Kandice Ardiel menciona la construcción de posiciones y carreteras militares, demolición, ataques aéreos y disparos de artillería en el lado libanés de la Línea Azul. Estas actividades mantienen inestabilidad en zonas donde los residentes buscan reasentamiento.

The mission also reported that a patrol had been fired near Wadi Jilu on Tuesday, 10 November. El personal de mantenimiento de la paz respondió y se detuvo el intercambio. No se informó de lesiones. La FPNUL pidió a las autoridades libanesas que iniciaran prontamente una investigación.

Una salida gradual desde finales de diciembre

En la resolución 2790 se prevé la cesación de las operaciones de la FPNUL antes del 31 de diciembre de 2026, seguida de un retiro ordenado y seguro dentro de un año. Aprobada en agosto de 2025, organiza esta fase en consulta con el Gobierno del Líbano y en coordinación con los países contribuyentes.

Durante el retiro, la Misión mantiene, entre otras cosas, funciones para proteger a su personal e instalaciones. También puede contribuir, dentro de sus posibilidades, a la protección de los civiles y a la prestación de asistencia humanitaria bajo el liderazgo civil.

En su entrevista del 12 de noviembre, Kandice Ardiel destacó que el Consejo de Seguridad todavía no había decidido ninguna fórmula alternativa. Defende el mantenimiento de una presencia internacional y la vigilancia imparcial. Para el pueblo del Sur, esta transición se está preparando como hogares, tiendas y servicios esenciales que quedan por reconstruir.

Tapa: Ras Naqoura, foto de François el Bacha / Libnanews. Fecha de disparo no establecida; Esta imagen no representa la destrucción actual.

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