Líbano: Las exportaciones de servicios cayeron en 2024

Las exportaciones libanesas de servicios disminuyeron en un 24,2% en volumen en 2024, según las cuentas revisadas de la Oficina Central de Estadística. La disminución del PIB disminuyó en unos 3,6 puntos porcentuales. Esto es más que la contribución negativa de las exportaciones de mercancías, estimada en 0,8 puntos. Por consiguiente, la disminución externa del año no se limita a las mercancías que cruzan las aduanas. Los servicios exportados alcanzaron 296 159 mil millones de libras diarias en 2024, frente a 336 838 mil millones en 2023. La disminución nominal es del 12,1%. Es menos que la disminución del volumen, ya que el deflador de estas exportaciones aumenta en un 16,0%. Por lo tanto, los ingresos expresados en moneda corriente sólo dan parte de la medida de abandono.

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Las exportaciones libanesas de servicios disminuyeron en un 24,2% en volumen en 2024, según las cuentas revisadas de la Oficina Central de Estadística. La disminución del PIB disminuyó en unos 3,6 puntos porcentuales. Esto es más que la contribución negativa de las exportaciones de mercancías, estimada en 0,8 puntos. Por consiguiente, la disminución externa del año no se limita a las mercancías que cruzan las aduanas.

Los servicios exportados alcanzaron 296 159 mil millones de libras diarias en 2024, frente a 336 838 mil millones en 2023. La disminución nominal es del 12,1%. Es menos que la disminución del volumen, ya que el deflador de estas exportaciones aumenta en un 16,0%. Por lo tanto, los ingresos expresados en moneda corriente sólo dan parte de la medida de abandono.

Exportaciones libanesas de servicios: una disminución más pronunciada

El CAS distingue bienes y servicios del PIB por gastos. Para los servicios, estima la cantidad de 2024 a 2023 a 255.394 millones de libras. La comparación con los 336 838 millones de 2023 da una disminución real del 24,18%, redondeado aquí al 24,2%.

Para las mercancías, la cantidad de 2024 a 2023 precios es de £326,908 mil millones. Fueron 344.252 millones en 2023. Por lo tanto, el descenso real es del 5,0%. Ambos flujos se contraen, pero con amplitudes muy diferentes. En total, las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron un 14,5% en volumen.

Exportaciones LL 2023 mil millones LL 2024 mil millones Cambio real 2024 Bienes 344 252 324 086 -0,5% Servicios 336 838 296 159 -24,2% Juntos 681 090 620 245 -14,5%

Las cifras son para 2024. No constituyen un registro de la temporada turística 2026. Su interés es aclarar el origen de la disminución de la demanda externa en un año cuando el PIB real cayó en un 5,2%. La contracción de los servicios vendidos en el extranjero parece ser un componente importante de este movimiento.

Exportación al Líbano

Se exporta un servicio cuando un productor residente lo proporciona a un cliente no residente. Therefore, the claimant does not always need to leave the country. Un servicio remoto de computadora puede ser parte de este flujo. Los gastos de visitantes no residentes en bienes y servicios durante su estancia también se incluyen en el comercio exterior, de acuerdo con las normas de balanza de pagos.

El transporte internacional, los viajes y los servicios profesionales entran en categorías separadas. Su adición no debe ser reemplazada por un solo indicador turístico. El número de pasajeros en un aeropuerto no mide una receta. La facturación de los hoteles también incluye clientes residentes y no corresponde a todas las exportaciones de servicios.

La residencia económica, en lugar de la nacionalidad del pasaporte, organiza esta distinción. Un residente libanés en el extranjero puede ser un no residente al visitar el país. Un extranjero que reside en el Líbano no se convierte automáticamente en un cliente externo. Esta norma evita confundir el turismo internacional, la diáspora y el consumo doméstico.

La industria hotelera proporciona un índice, no un desglose

Las cuentas por rama muestran una caída del 21% en el valor añadido de los hoteles y restaurantes en 2024. Esto es consistente con un año difícil para las actividades de visitantes. Sin embargo, no permite atribuir la caída total de los servicios exportados al turismo.

Las dos tablas no miden el mismo objeto. La producción de ramas describe la producción de establecimientos residentes, independientemente del origen de sus clientes. Las exportaciones representan ventas a no residentes en varias ramas. Añadiendo estas dos disminuciones equivaldría a contar una parte de la actividad dos veces.

La publicación CAS no proporciona en estos cuadros el desglose necesario para aislar la contribución respectiva de los servicios de viajes, transporte y profesionales. Este desglose requiere una serie detallada de pagos y métodos de transición compatibles con las cuentas nacionales.

Un nivel reducido al 41% del 2019

La larga perspectiva subraya el alcance de la ruptura. El índice de volumen para las exportaciones de servicios fue de 41 en 2024, para una base de 100 en 2019. Se redujo a 43 en 2020, antes de subir a 54 en 2021 y 59 en 2022. La disminución a 54 en 2023, luego a 41 en 2024, borró esta recuperación parcial.

Las exportaciones de mercancías siguen un camino menos degradado durante este período. Su índice alcanzó los 83 en 2024, en comparación con los 100 en 2019. Las exportaciones totales de bienes y servicios son 58. Estos índices están redondeados. Describen los niveles relativos, mientras que las tasas anuales precisas deben calcularse de los cuadros de valores comparables.

En términos actuales, la proporción de servicios en las exportaciones totales aumentó del 49,5% en 2023 al 47,7% en 2024. Así pues, su declive sigue siendo central, aunque los bienes ahora representan algo más de la mitad de este total.

Importaciones casi estables en volumen

Ante esta contracción en las exportaciones, las importaciones totales permanecieron prácticamente estables en volumen en 2024. Las tablas muestran 1.746.649 millones de libras a precios de 2023, en comparación con 1.746.485 millones de libras el año anterior. Su contribución al crecimiento se redondea a cero.

El déficit de bienes y servicios asciende a 1.158.115 millones de libros actuales, o alrededor del 42,4% del PIB nominal. Se trata de un equilibrio que incluye servicios y valores derivados de cuentas nacionales. No debe tratarse únicamente como el déficit aduanero de las mercancías o como el déficit total de la cuenta corriente externa.

El siguiente paso útil será el desglose de los servicios exportados. Hará posible distinguir entre visitantes, transportes o servicios vendidos remotamente, sin asignar a un sector único los resultados de un agregado mucho más amplio.

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