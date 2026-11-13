Perspectivas: la crisis mundial continúa el viernes

La salida global de Outlook continúa el viernes 13 de noviembre. Microsoft continúa reparando el Exchange Online después de resultados limitados. Las interrupciones también incluyen funciones de Microsoft 365, incluyendo calendarios de Equipos y Copilot. In Australia, the Meteorological Office reports difficulties in contacting by e-mail, but its warnings remain available. En los Estados Unidos, Workhorse aplazó su presentación de resultados. El grupo de TI todavía no anuncia una recuperación general y continúa estabilizando sus servidores.

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La salida global de Outlook continúa el viernes, 13 de noviembre de 2026. Las interrupciones afectan a la mensajería de Exchange Online y varias funciones de Microsoft 365, después de una noche de intentos de reparación. En su informe de situación publicado a las 8:56 a.m. Beirut time, Microsoft sigue observando sólo un progreso limitado. El grupo aumenta sus capacidades con máquinas virtuales y verifica la aplicación de sus parches después de reiniciar los servidores.

El incidente va más allá de las cajas. Interrumpe intercambios profesionales, funciones de calendario y algunas herramientas administrativas. Las empresas estadounidenses y las agencias gubernamentales australianas han anunciado consecuencias concretas para sus operaciones. Microsoft no anunció una recuperación general en esta situación.

Una salida de Outlook que ha estado pasando desde el jueves

La hoja de seguimiento de Interchange Online muestra el comienzo del incidente el jueves 12 de noviembre, a las 1617 UTC, 1817 horas en Beirut. Sigue clasificada como degradación del servicio el viernes por la mañana. Dos referencias siguen la crisis: EX1550543 para mensajería y MO1550821 para impacto en otros servicios de Microsoft 365.

Las dificultades se relacionan con varias maneras de acceder a correos electrónicos. Outlook en la aplicación web y escritorio puede no abrir una caja. Las conexiones y aplicaciones móviles que utilizan las interfaces de intercambio también pueden encontrar errores. La entrega de mensajes puede retrasarse. Los sistemas de correo electrónico instalados en organizaciones también pueden ser interrumpidos cuando se negocia con Exchange Online.

En los Estados Unidos, los informes sobre problemas aumentaron considerablemente el jueves. Según una agencia de noticias, Downdetector registró un pico de alrededor de 138.000 informes sobre Outlook alrededor de 1 p.m. en la costa este. Esta declaración mide las declaraciones presentadas en esta plataforma, no el número total de correos privados. Los informes entonces disminuyeron, sin que Microsoft confirmara el final de la crisis.

Servidores restaurados, entonces inestable de nuevo

Microsoft primero identificó una pérdida de capacidad: los servidores se estaban volviendo indisponibles y estaban publicando su carga en equipo todavía activo. El grupo redistribuyó las conexiones y reiniciaron las máquinas afectadas. También suspendió despliegues y cambios de configuración durante su investigación.

El regreso al servicio resultó difícil. Algunas máquinas comenzaron a dejar de responder cuando recibieron tráfico. Los equipos probaron restricciones de tráfico, cambios de enrutamiento y el regreso a una configuración de red reciente. El viernes por la mañana, continuaron estabilizando la infraestructura y aumentando su capacidad.

Microsoft declara que no es consciente de ninguna actividad maliciosa que causó este incidente. Queda por establecer la causa final. El grupo planea un informe posterior a la crisis con las conclusiones técnicas y las medidas de prevención.

Los equipos no están completamente abajo

Las consecuencias varían según las aplicaciones y sus funciones. Para los equipos, Microsoft señala que las llamadas, la asistencia para reuniones, las discusiones de grupos y los mensajes de canal siguen estando ampliamente disponibles. Las dificultades incluyen las funciones relacionadas con el intercambio: ver un calendario, programar una reunión, enviar una invitación o cambiar una cita.

Copilot no puede responder o acceder a datos de trabajo. Planner y To Do también enfrentan dificultades. Algunas pantallas de administración y funciones de protección o cumplimiento se ven afectadas. Por otro lado, Microsoft indica que el acceso a los archivos almacenados directamente en SharePoint Online sigue siendo funcional.

Consecuencias ya anunciadas por las organizaciones

In Australia, the Meteorological Office issued a notice Friday, 13 November. La organización advierte que sus clientes y periodistas pueden no ser capaces de alcanzarlo por correo electrónico. Los dirige al teléfono y especifica estar en contacto con Microsoft.

La Mesa señala que sus previsiones y alertas no están afectadas. Siguen siendo accesibles en su sitio y en la aplicación BOM Weather. Por lo tanto, la perturbación anunciada se refiere a sus comunicaciones electrónicas, no a la transmisión de sus advertencias meteorológicas.

En los Estados Unidos, el Grupo Workhorse aplazó la presentación de sus resultados trimestrales. La compañía tenía previsto celebrar su conferencia el jueves 12 de noviembre a las 16:30 horas de la costa este. La mudó al lunes 16 de noviembre, al mismo tiempo, citando explícitamente las perturbaciones causadas por el colapso global de Microsoft. Su declaración final se publicará antes de esta conferencia.

Microsoft continúa sus reparaciones regionales. La provisión de servidores todavía no es suficiente: los equipos deben comprobar su estabilidad cuando se reanudan las conexiones de usuario.

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