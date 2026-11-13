13 noviembre 2026: la ecuación no anuncia el apocalipsis

La fecha del 13 de noviembre de 2026 viene de un estudio demográfico de 1960, no de una alerta científica actual. Tres investigadores habían prolongado el crecimiento demográfico a un límite matemático imposible. La trayectoria observada se descarta. Examen del origen de esta fecha, sus hipótesis y proyecciones demográficas internacionales.

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El « fin del mundo » del 13 de noviembre de 2026 no es una alerta científica actual. Esta fecha proviene de un estudio demográfico publicado en 1960. Sus autores extendieron una curva de crecimiento demográfico a un resultado matemático imposible: un número infinito de habitantes. La reaparición de esta fecha en investigación en línea no transforma este modelo histórico en predicción de desastres.

El fin del mundo del 13 de noviembre viene de un modelo de 1960

El texto existe. Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot publicado el 4 de noviembre de 1960. Los tres investigadores trabajaron en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Illinois en Urbana. Su estudio se centró en la población humana, no en una amenaza astronómica.

Su subtítulo era una condición esencial: la población se acercaría infinitamente si continuaba creciendo como en los dos milenios anteriores. Los autores habían recogido 24 estimaciones demográficas, cubriendo aproximadamente el comienzo de nuestra era hasta 1958. Ellos ajustaron una función a estos datos y luego lo ampliaron.

El cálculo dio lugar a una fecha límite alrededor de 2026, con varios años de incertidumbre. El día preciso resaltado en el título no era una fecha de catástrofe medida con precisión diaria. El resultado dependía de mantener las hipótesis del modelo.

Crecimiento para acelerar sin límites

Los autores no estaban contentos de imaginar una población cada vez mayor. Estaban interesados en un crecimiento más rápido. Su razonamiento da un lugar central a la capacidad humana de comunicación y cooperación. En este supuesto, una población mayor podría abordar mejor los obstáculos a su desarrollo.

El historiador Alan MacEachern de Western University en Canadá revisitó este episodio en un texto publicado el 9 de noviembre. Recordó que el estudio había generado críticas científicas, pero también una atención sostenida. Sus proyecciones demográficas se mantuvieron cerca de las observaciones de algunas de las décadas siguientes.

Esta concordancia no duró. Según su análisis, la población mundial empezó a desviarse significativamente de las previsiones alrededor de 1993. Los nacimientos no siguieron la aceleración ilimitada supuesta. El historiador coloca así la publicación en las preocupaciones demográficas de mediados del siglo XX, en lugar de en un anuncio válido para hoy.

Las proyecciones de las Naciones Unidas describen otra trayectoria

El panorama demográfico de las Naciones Unidas publicado en 2024 preveía una población mundial de 8.200 millones de habitantes ese año a unos 10.300 millones a mediados de los años 20.80. Después de este máximo, predijeron un ligero descenso, alrededor de 10.200 millones a finales del siglo. Estos valores son proyecciones, no garantizan los recuentos futuros.

Esta trayectoria no se asemeja a una curva que se convertiría en infinita en noviembre de 2026. En particular, tiene en cuenta las tendencias de la fertilidad. En esta edición, las Naciones Unidas estimaron que el promedio mundial era de 2,25 nacidos vivos por mujer, aproximadamente un niño menor que una generación anterior.

Sin embargo, una desaceleración del crecimiento no significa que la población mundial ya esté disminuyendo. En el escenario presentado por las Naciones Unidas, el número de habitantes sigue aumentando durante varios decenios antes de alcanzar su máximo.

Una cita deseada, no un nuevo descubrimiento

En la mañana del 13 de noviembre, Google Trends publicó la solicitud alemana de que esta fecha esté asociada con el fin del mundo entre las tendencias activas. El umbral fue 100.000 investigaciones en Alemania y 2.000 en Suiza en las últimas 24 horas. Estas indicaciones se refieren a búsquedas consolidadas, no al número de personas que se adhieren a esta declaración.

El evento del día es, por tanto, el retorno de un antiguo plazo en la atención pública. El estudio tiene 66 años; su fecha de publicación permanece el 4 de noviembre de 1960. Su modelo no proporciona nueva evidencia de un desastre esperado este viernes.

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