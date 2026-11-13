Autismo en la USJ: atención e inclusión en el programa

El 5o Día de la Universidad sobre Trastornos del Espectro Autismo es organizado por la USJ el viernes 13 de noviembre de 2026. A partir de las 14.00 horas, las intervenciones anunciadas abordan la atención, el diagnóstico tardío, la evaluación y la atención dental. Un segundo período de sesiones, a partir de las 16.15 horas, se centra en el apoyo a la enseñanza y la inclusión escolar en el Líbano. La admisión es gratuita en el Auditorio Raymond y Aida Najjar de la Facultad de Medicina; el cierre se anunció a las 18.15 horas.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Este viernes, 13 de noviembre de 2026, la Universidad de San José en Beirut organiza su quinto día académico dedicado a los trastornos del espectro del autismo. Después de una mañana dedicada a la detección y la clínica, la tarde debe abordar la atención, el diagnóstico tardío y la inclusión escolar. La entrada es gratuita en el auditorio Raymond y Aida Najjar, en la Facultad de Medicina de la USJ.

Para los que deseen unirse a la reunión de esta tarde, se anuncian dos secuencias: atención de las 14.00 a las 16.00 horas, luego educación y estructuras libanesas de las 16.15 a las 18.15 horas. Todas las veces indicadas son las de Beirut. Este es el programa anunciado por la universidad, no un informe de las intervenciones.

Autismo: atención y diagnóstico tardío a partir de las 2 p.m

La primera sesión de la tarde reúne varias disciplinas. Isabelle Amado debe intervenir desde París en videoconferencia sobre rehabilitación psicosocial. A las 14.30 horas, Eliane Abureili Besson discutirá el diagnóstico tardío y sus consecuencias.

Seguirán dos presentaciones: a las 15.00 horas, Nidal Nakad, Dima Atieh y Edith Kouba Hreich abordarán la evaluación del comportamiento autista y la validación en el Líbano de las herramientas de la CEPA2 y la CEPA-P. A las 3:30 p.m., Léa Nakhle presentará un trabajo sobre terapia ocupacional y atención dental en el niño con un trastorno del espectro autista alrededor de un kit sensorial.

Estos títulos anuncian los temas de los trabajos. Sólo ellos no hacen posible concluir que una intervención es eficaz o conocer los resultados de la labor presentada.

Escuela y acompañamiento de 16.15 horas

Tras un descanso de 15 minutos, la secuencia final se centrará en la educación, las escuelas y los centros del Líbano. Micheline Khoury El Yamamine abrirá esta parte por el acompañamiento pedagógico de los estudiantes interesados. Maria Mamva presentará entonces una evaluación del conocimiento del autismo entre los maestros y la población libanesa.

El final de la tarde dará lugar a la experiencia asociativa y escolar. Una intervención de Anita El Hage fue anunciada alrededor de los cincuenta años de SESOBEL, antes de la de Zeina Boustany sobre inclusión en las escuelas. La clausura figura en el programa a las 18.15 horas.

Información para llegar hoy

La reunión tiene lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad de San José, en el auditorio Raymond y Aida Najjar. El cartel oficial indica una entrada gratuita. Para la precisión práctica, la facultad publica el número +961 1 421 235 y la dirección fm@usj.edu.lb.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews