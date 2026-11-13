Reclamaciones de riesgo: el peso de los grandes créditos

En los datos del Banco del Líbano correspondientes a octubre de 2025, las exposiciones superiores a 50 mil millones de libras representan el 87,9% de la cartera estudiada y el 89% de la deuda en riesgo. Su peso controla en gran medida el resultado consolidado. Este desciframiento explica por qué una disminución de la relación puede acompañar un aumento de las cantidades de riesgo, o viceversa, y por qué estas estadísticas no miden las pérdidas permanentes o la situación individual de cada banco o sus prestatarios.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

En los datos del Banco del Líbano correspondientes a octubre de 2025, las exposiciones superiores a 50 mil millones de libras representan el 87,9% de la cartera estudiada y el 89% de la deuda en riesgo. Este peso explica por qué una mejora en pequeñas cantidades no es suficiente para cambiar el indicador general. También muestra por qué la disminución de una relación no siempre demuestra una mejora en los reembolsos.

The case of at-risk claims in Lebanon is not an average. La revisión macroeconómica de BDL de diciembre de 2025, publicada en abril de 2026, compara varios tramos entre febrero y octubre. Permite la observación simultánea de la composición de cartera y los cambios en cada grupo. Estos datos datados no constituyen una evaluación actual de cada banco.

Reclamaciones de riesgo en el Líbano: respetar el perímetro de la figura

El BDL incluye préstamos en las categorías de riesgo 4, 5 y 6. Informará de su cantidad a las exposiciones dentro de su ámbito de aplicación, especificando que el denominador excluye las reclamaciones depreciadas designadas como « pagos con déficit de crédito ». Según esta definición, la proporción alcanzó el 86,3% en octubre de 2025, como en febrero.

Por lo tanto, esta tasa no es una proporción de todos los activos del sistema bancario. No significa que el 86,3% de los depositantes hubieran perdido sus ahorros, ni que la misma parte de las cantidades afectadas sería definitivamente incobrable. Describe una clasificación y alcance específicos. Una comparación con otro país requeriría primero comprobar que las definiciones son idénticas.

La clasificación de una reclamación da información sobre su riesgo. La pérdida final también depende de futuros reembolsos, garantías, costos y tiempos de recuperación. Sin una revisión de archivos, la relación agregada no hace posible estimar lo que realmente se recuperará. Tampoco es posible asignar responsabilidad individual.

¿Por qué una gota puede venir del denominador

En menos de 10.000 millones de libras, la proporción aumentó de 78,4% a 69,9%. La disminución es de 8,5 puntos porcentuales. Sin embargo, la cantidad de reclamaciones de riesgo disminuye en sólo alrededor del 3%, mientras que las exposiciones totales en este tramo aumentan en un 9%. Por lo tanto, la mejora de la relación se debe en gran medida al aumento del denominador.

Un ejemplo puramente pedagógico ayuda a comprender este mecanismo. Si una cartera contiene 80 reclamaciones de riesgo de 100 exposiciones, su proporción es del 80%. Si las reclamaciones en riesgo permanecen en 80, pero las exposiciones aumentan a 110, la proporción disminuye a 72,7%. En este ejemplo no se reembolsaron reclamaciones de riesgo. Los números ilustran un cálculo, no un banco real.

El rango de £10 a £20 mil millones es aún más claro. Su proporción disminuyó de 83,4% a 80%, mientras que la cantidad de reclamaciones de riesgo aumentó en 1%. Las exposiciones totales aumentaron más rápido en un 6%. Por lo tanto, la disminución del porcentaje coexiste con un aumento de la cantidad clasificada en riesgo.

En miles de millones de libras Relación febrero 2025 Relación octubre 2025 Menos de 10 78,4 % 69,9% 10-20 83,4% 80,0% De 20 a 30 86,7% 85,8% 40-50 86.8% 88,0 % Más de 50 86.8% 87,4%

Estos tranches se expresan en miles de millones de libras, no en dólares. El cuadro presenta una selección de categorías documentadas; no constituye una lista de bancos ni una clasificación de empresas. Las cifras no dan el número de prestatarios correspondientes a cada cantidad.

El peso determinante de las mayores exposiciones

En el tramo más de 50 mil millones de libras, la cantidad de reclamaciones de riesgo disminuyó en un 3,1%. Sin embargo, las exposiciones disminuyeron aún más en un 3,7%. La proporción se eleva de 86,8% a 87,4%. Esto es lo opuesto al de los pequeños tramos: una disminución de la cantidad en riesgo puede acompañar un deterioro del porcentaje.

Este grupo domina el resultado consolidado porque representa casi nueve décimas de las exposiciones estudiadas. Un promedio sectorial es ponderado por las cantidades. No da el mismo peso a cada tranche o prestatario. La evolución de un conjunto muy importante puede neutralizar el progreso en otros lugares.

El BDL presenta una simulación para medir esta sensibilidad: reducir las reclamaciones de riesgo del tramo más grande en un 20%, manteniendo constantes las exposiciones totales, aumentaría la proporción global del 86,3% al 70,9%. Este cálculo no es un objetivo anunciado ni un pronóstico de reembolso. Aisla el efecto del grupo dominante bajo una hipótesis explícita.

Promedio no reemplaza la revisión del archivo

El mantenimiento de la relación general del 86,3% entre febrero y octubre, por lo tanto, enmascara diferentes movimientos. Algunas cantidades disminuyen, otras aumentan; los tamaños de cartera también cambian. Para supervisar la calidad de los créditos, la tasa, su numerador y denominador deben leerse juntos.

En la cuestión separada de la reestructuración bancaria, el comunicado del FMI de 13 de febrero de 2026 subrayó la necesidad de un proceso independiente, transparente y eficaz. Las estadísticas agregadas no pueden sustituir esta evaluación. Dos instituciones expuestas a diferentes carteras no tienen necesariamente la misma capacidad de recuperación, incluso cuando el promedio nacional parece estable.

Por lo tanto, el siguiente elemento útil será suficiente información detallada sobre los movimientos de la cartera: reembolsos, nuevas clasificaciones, salidas y garantías. Los datos 2025 ya establecen un punto preciso: el peso de las exposiciones más grandes controla en gran medida el indicador general, mientras que los cambios porcentuales deben separarse de los cambios en las cantidades en riesgo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews