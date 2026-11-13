Gel en la Bekaa: La cosecha tardía afectada

Las heladas dañaron los cultivos de campo y las papas finales en Bekaa. Ibrahim Tarshishi y Antoine Hoyeck advierten sobre las pérdidas sufridas por los productores, mientras que los mayoristas de Qab Elias describen una contracción de las llegadas. Los profesionales están pidiendo una mejor protección contra los desastres agrícolas. Otras cuencas de producción y cultivos de invernadero pueden aportar volúmenes adicionales, sin sustituir inmediatamente los cultivos destruidos en la llanura.

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Freezing en Bekaa cultivos de campo dañados y cosecha de patata tardía. Funcionarios de granja describen pérdidas significativas después de varias noches frías en noviembre. También advierten sobre una disminución de las llegadas vegetales. Las estimaciones disponibles siguen siendo las de los profesionales, sin un balance nacional consolidado.

Papas tardías entre los cultivos afectados

Ibrahim Tarshishi, líder sindical agrícola, estima que las pérdidas superan el 30% de la producción esperada de patatas tardías, conocidas como « laqis ». In his statements reported on 13 November, he mentions about 15,000 tons lost. Esta cifra se relaciona con el rendimiento esperado de esta campaña, no con toda la producción anual libanesa.

Describe cinco días sucesivos de congelación, de tres a cuatro horas al día, lo que redujo el rendimiento de las parcelas en el momento en que los productores esperaban su cosecha.

El gel en la Bekaa debilita el final de la temporada

En una entrevista publicada el 10 de noviembre, Tarshishi ya reportó destrucción entre los cultivos expuestos: calabacín, pepinos, tomates, frijoles y berenjenas. Describió plantas completamente dañadas, así como una disminución del volumen esperado de patatas.

Esta alerta viene cuando la campaña de jardinería de campo se acerca a su fin en la Bekaa. Los productores de invernadero pueden extender ciertos cultivos. Sin embargo, Tarshi cree que los volúmenes disponibles bajo refugio, en la llanura y en la costa, no serán suficientes para sustituir los cultivos perdidos.

El gerente agrícola también destaca la carga de los gastos previos a la congelación: semillas, fertilizantes, tratamientos, riego y combustible de bomba. La destrucción de un cultivo priva al productor de ingresos esperados después de varios meses de gastos. No elimina los costos ya incurridos.

Menores llegadas al mercado de Qab Elias

Omar Hatoum, representante de los mayoristas de frutas y verduras, también describe una contracción aguda de las llegadas en Qab Elias. Algunos productos se vuelven difíciles de encontrar, incluyendo frijoles, calabacines, coles y pimientos. Esta disminución de las entregas se refiere a un centro de distribución donde se suministran los comerciantes.

La presión sobre los precios depende ahora de las cantidades que pueden ser suministradas por otras piscinas de producción. Tarshishi señaló que las dificultades de comercialización anteriores habían desalentado a algunos de los productores a ampliar sus zonas. Por lo tanto, los cultivos ya plantados en la costa no pueden aumentarse inmediatamente para hacer frente a esta escasez.

Organizaciones agrícolas piden protección

En un comunicado de prensa el 12 de noviembre, Antoine Hoyeck, presidente de la Asociación de Agricultores Libaneses, también denunció las pérdidas causadas por la congelación. Pidió indemnización por desastres agrícolas y criticó la insuficiencia de la protección pública. Su organización promueve importantes zonas de desastre, sin proporcionar en este comunicado un inventario detallado por municipio y por cultura.

Estas demandas implican dos necesidades distintas: anticipar episodios peligrosos y apoyar granjas después de una pérdida de cosecha. Se utiliza una alerta para preparar medidas adaptadas a los cultivos e instalaciones disponibles. La indemnización responde a los ingresos y gastos perdidos ya incurridos.

Una importante campaña de suministro de caídas

El portal público LEBTRADE coloca la tardía cosecha de patata libanesa entre octubre y diciembre. Se identifica la Bekaa y Akkar como una de las principales áreas de producción, con diferentes calendarios dependiendo de la región. Esta diversidad permite difundir la oferta, sin hacer que las cuencas agrícolas sean intercambiables a corto plazo.

Los papas se utilizan principalmente para el consumo fresco. También se alimentan de mercados regionales, incluidos Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Turquía y Qatar. Para los agricultores afectados por la congelación, la cuestión inmediata sigue siendo la cantidad comercializable al final de esta cosecha.

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