Reino Unido: dos hombres culpables de espionaje

Two Iranian nationals were found guilty in London on 12 November. El 17 de diciembre se prevén sanciones; un tercer acusado fue absuelto.

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On 12 November, two Iranian nationals were found guilty of assisting a foreign intelligence service by supervising persons in the United Kingdom. The verdict was handed down in Woolwich Crown Court, London, after six weeks of trial. Las sentencias serán dictadas el 17 de diciembre en el Old Bailey.

Mostafa Sepahvand, 41, and Farhad Javadi Manesh, 46, were found guilty under the British National Security Act of 2023. A third defendant, Shapoor Qalehali Khani Noori, 57, was acquitted of all charges.

Veredictos separados para ambos hombres

Sepahvand was also convicted of preparatory acts aimed at committing serious violence. Manesh fue absuelto de la acusación separada de prepararse para la violencia por otras personas. Por lo tanto, su responsabilidad penal no se limita a un veredicto idéntico sobre todos los cargos.

Según la fiscalía, Sepahvand reconoció los actos de vigilancia, pero afirmó haber actuado bajo coacción, por temor a las consecuencias de una negativa. Manesh afirmó que las fotografías fueron tomadas como parte de una búsqueda de viviendas, dice la policía.

Supervisión entre 2024 y 2025

La Policía Metropolitana localizó el seguimiento, vigilancia y búsqueda de código abierto entre agosto de 2024 y marzo de 2025. El objetivo incluía a dos periodistas de un canal de lengua persa crítico del gobierno iraní, un abogado que trabajaba para abogados británicos para Israel y un profesional de la producción audiovisual.

Los investigadores explotaron 534 gigabytes de datos, incluyendo mensajes, videos, fotografías y notas de voz. Una parte importante tenía que ser traducida de Persa. Los documentos encontrados incluían información sobre el lugar de trabajo y los vehículos de las personas vigiladas.

El fiscal describe a Sepahvand como la persona de contacto principal en Irán, mientras que Manesh le transmitió imágenes e información. La policía conecta estos contactos con los Guardias Revolucionarios. The three men were arrested on 3 May 2025.

La pena se establecerá en diciembre

En la evidencia presentada por la Fiscalía Pública hay un mensaje en el que Sepahvand exigió 150.000 libras para matar a un objetivo. The British authorities believe that the arrests prevented violence. Esa evaluación no significa que se haya producido un ataque en este caso.

Así pues, el juicio da lugar a dos condenas, pero también en absoluciones que el veredicto exige distinguir. La audiencia del 17 de diciembre determinará las penas impuestas a los dos condenados; aún no se ha anunciado un plazo de prisión en los comunicados de prensa de la fiscalía y la policía.

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