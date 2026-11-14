Esenciales en 5 minutos: 14 de noviembre, 8 am

Sábado 14 de noviembre a las 8.00 horas Tiempo de Beirut: El FMI completa su misión sin acuerdo bancario y el ejército libanés se prepara para el reclutamiento. El CENTCOM niega la destrucción de un radar en Bahrein reclamado por Irán. En los Estados Unidos, la FAA permite de nuevo las salidas sin un retorno general a la normalidad. En París, hay que cerrar 21 estaciones de metro para manifestaciones. Los hechos adquiridos se distinguen de las declaraciones de las partes y los plazos pendientes.

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En el Líbano, el FMI cerró su misión sin acuerdo bancario y el ejército se estaba preparando para la contratación de especialistas. En el Golfo, Washington disputa la destrucción de un radar reclamado por Teherán. En los Estados Unidos, las salidas aéreas se permiten de nuevo, sin un retorno general a la normalidad. En París, los cierres de la estación acompañarán los eventos del sábado.

Esenciales en 5 minutos, sábado 14 noviembre 2026 edición a las 8 horas Beirut tiempo. Esto distingue entre las decisiones adoptadas, las declaraciones de las partes y los plazos aún pendientes. Los eventos americanos de la noche del viernes corresponden a la noche del viernes al sábado en el Líbano.

Esenciales en 5 minutos: en el Líbano, los depósitos siguen esperando un acuerdo

La misión del Fondo Monetario Internacional concluyó el viernes 13 de noviembre. El equipo de Ernesto Ramirez Rigo, que ha estado presente en Beirut desde el 10 de noviembre, observa los avances en la aclaración de posiciones. Sin embargo, pide que se siga trabajando antes de un acuerdo sobre una estrategia de reestructuración de bancos sostenible.

De su declaración surgen tres requisitos. La ley de resolución bancaria debe aplicarse en todos los casos. Los reembolsos deben respetar la liquidez disponible, la solvencia del Banco del Líbano y la sostenibilidad de la deuda pública. Por último, la distribución de las pérdidas debe respetar la jerarquía de las reclamaciones para proteger a los solicitantes.

El proyecto de ley sobre estabilización financiera y recuperación de depósitos sigue estando ante el Parlamento. La Misión no establece calendarios de reembolso individuales, cantidades de financiación o fechas de desembolso. Por lo tanto, para los ahorradores, el progreso técnico no constituye un retorno inmediato. Las discusiones deben continuar en las próximas semanas.

Líbano del Sur: preparar el post-FINUL, sin dispositivo detenido

Joseph Aoun recibió el viernes a Imran Riza, Coordinador Humanitario de las Naciones Unidas en el Líbano. Según la Presidencia, la reunión se centró en la situación en el Sur y las consultas para evitar un vacío después del fin del mandato operacional de la FPNUL.

Al final de esta reunión no se anunció ningún acuerdo sobre la composición o el calendario de un dispositivo de reemplazo. Este enfoque diplomático tampoco es un anuncio de cese de incidentes sobre el terreno. Los informes de huelgas y disparos notificados el viernes en varios lugares siguen separados de los debates sobre la presencia internacional.

Contratación: El Ejército abre solicitudes el lunes

Las Fuerzas Armadas Libanesas recibirán candidaturas del 16 de noviembre al 18 de diciembre de 2026 inclusive. Su anuncio del 13 de noviembre se refiere a militares y civiles. El depósito debe hacerse personalmente en el cuartel de Karantina, con la música del ejército.

El horario es de lunes a viernes, de 7.30 a 14.00 horas en el Líbano. Para las mujeres, el comunicado de prensa reserva solicitudes de diplomas en salud, orientación, tecnología de la información o electrónica, telecomunicaciones. Las condiciones dependen del grado y la especialidad.

El comando invita a las partes interesadas a consultar los documentos necesarios en el cuartel y en su sitio web oficial. La presentación de un archivo no es una admisión. No hay número de posiciones ni fechas de revisión en el comunicado principal.

Bahréin: CENTCOM niega Irán · Global Voices

El Comando Central de Estados Unidos negó el viernes la destrucción de un radar de alerta temprana en Bahréin reclamado por los Guardias Revolucionarios iraníes. Afirma que dos drones atacaron el reino fueron derribados por fuerzas estadounidenses, sin lesiones ni daños.

Esta es la versión americana, no una confirmación independiente de las interceptaciones. El tiempo exacto y los medios utilizados no se especifican. Teherán había presentado la operación reclamada como respuesta a un ataque contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, el sur de Irán.

Por consiguiente, las dos declaraciones se oponen al resultado del episodio. Ni la destrucción anunciada por Irán ni todo el proceso descrito por Washington debe ser presentada como establecida por una investigación independiente. No hay acuerdo de escalación deriva de esta negación.

Estados Unidos: reanudación de las salidas, persisten las perturbaciones

La FAA levantó la suspensión nacional de las salidas el viernes por la noche, hora de Estados Unidos, después de un cierre de tráfico aéreo. Se permite a las aeronaves salir, pero las aerolíneas todavía necesitan reorganizar vuelos cancelados o desviados y sus conexiones.

El Secretario de Transporte Sean Duffy atribuyó la falta de sobrecarga de viejos interruptores y routers. Advirtió que volver a la plena capacidad tomaría tiempo. Su explicación sigue siendo la de las autoridades en esta etapa, no una conclusión independiente de la investigación.

Markwayne Mullin, Secretario de Seguridad Nacional, excluyó inicialmente un ciberataque antes de matizar: no hay evidencia en este momento, pero la verificación continúa. Presentar esta hipótesis como rechazada definitivamente sería prematuro.

En su boletín 0224 UTC el sábado, la FAA aún menciona las suspensiones selectivas solicitadas por las empresas. Sus tiempos de expiración anunciados no prueban una recuperación efectiva. La agencia está planeando un nuevo punto en la red a las 11.00 horas UTC, o a las 13.00 horas en Beirut. Los pasajeros deben comprobar cada segmento con su transportista antes de llegar al aeropuerto.

París: 21 estaciones cerrarán sin horario de apertura

RATP anuncia el cierre de Châtelet y Les Halles el sábado de 10 a.m., hora de París. Otras 19 estaciones seguirán a las 11 de la mañana, incluyendo Bastille, Concorde, Invalides y Charles de Gaulle-Étoile. Estas horas corresponden a las 11.00 horas y después a las 12.00 horas en Beirut.

Se adoptan medidas a petición de la prefectura policial de las manifestaciones. Los trenes pasarán continuamente en estaciones cerradas y las conexiones no serán aseguradas. También se interrumpirán dos secciones: Kléber-Charles de Gaulle-Étoile y Hôtel de Ville-Châtelet.

Una estación cerrada no significa detener toda una línea. Por lo tanto, los pasajeros deben revisar su itinerario específico, incluyendo el viaje de regreso. La reapertura dependerá de la autorización de la prefectura; No hay calendario general anunciado en el boletín consultado el sábado por la mañana.

Cubierta: Fotos de archivo del Banco del Líbano publicadas en mayo 2019, © François el Bacha / Libnanews, y JFK Tower, abril de 2012, © Ad Meskens / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Assembly Libnanews; Estas imágenes no muestran los eventos de noviembre de 2026.

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