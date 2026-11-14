14 novembre 2026
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¿Y si empezamos a preparar la Navidad con un toque de vintage?

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· 2 min de lectura · 8 vues

El Mercado Colectivo Vintage se celebrará del 19 al 22 de noviembre de 2026 en el ALBA, Dekwaneh, de las 12h a las 21h. Libre y abierto a todos para descubrir la moda, objetos singulares y retro hallazgos, a pocas semanas de Navidad, en el marco de la Academia Libanesa de Bellas Artes en Balamand, Beirut.

Affiche du Vintage Collective Market à l’ALBA, du 19 au 22 novembre 2026, de 12h à 21h.
Affiche du Vintage Collective Market, extraite du communiqué fourni. © Vintage Collective Market / document fourni
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Hay eventos que simplemente te hacen querer salir, y otros que inmediatamente despiertan la curiosidad. El Mercado Colectivo Vintage, que se celebrará del 19 al 22 de noviembre de 2026 en el ALBA, es uno de los que prometen una hermosa paréntesis en el corazón de Beirut.

Durante cuatro días, usted puede caminar, chine, descubrir y sobre todo ser sorprendido por el mundo de la cosecha. Moda, objetos singulares, espíritu retro y creatividad estarán en el corazón de este encuentro que cae en el momento adecuado para empezar a pensar en los regalos de Navidad.

Porque lo admitamos, hay algo particularmente agradable para ofrecer un regalo que no hemos encontrado en ninguna parte. Una pieza original, un accesorio que tiene carácter, un objeto inusual o simplemente este pequeño tesoro que parece haber sido elegido especialmente para la persona a quien se pretende. La añada es también eso: el placer de hacer el placer de lo contrario!

Y luego, más allá de las compras, es una gran oportunidad para salir con amigos, familiares o simplemente tomar tiempo para ti mismo, en un entorno artístico que se presta perfectamente al descubrimiento y la creatividad.

A pocas semanas de Navidad, el Mercado Colectivo Vintage puede ser uno de esos agradables corchetes que nos gusta encontrar en Beirut: un ambiente amistoso, descubrimientos inesperados y, quién sabe, algunos favoritos para deslizarse debajo del árbol!

Así que, antes de comenzar la carrera de regalo de Navidad, tome el tiempo para dar un paseo. ¡Podrías encontrar exactamente lo que no estabas buscando!

Nota en su calendario

  • Mercado Colectivo Vintage
  • 19 a 22 de noviembre 2026
  • De 12pm a 9pm
  • Academia Libanesa de Bellas Artes (ALBA), Universidad de Balamand
  • Dekwaneh, Sin el Fil – Beirut
  • Entrada libre – Abierto a todos

¿Y si este año dejamos de lado las compras tradicionales para favorecer objetos que tienen alma, piezas únicas y pequeños hallazgos que cuentan una historia?

La búsqueda de tesoros es lanzada… ¡Está esperando que encuentres tu próximo enamoramiento!

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