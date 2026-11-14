Líbano: Dos trayectorias opuestas en los servicios

La información y las comunicaciones libanesas aumentaron un 20,1% en volumen en 2024, mientras que los servicios empresariales disminuyeron un 22,8%. Las cuentas revisadas de la Oficina Central de Estadística (CAS) muestran así dos trayectorias opuestas dentro de una economía de reducción del 5,2%. Sin embargo, el contraste no es suficiente para concluir que ha habido una recuperación general en la tecnología digital o un colapso uniforme de todas las profesiones de consultoría. Las categorías son amplias. « Información y comunicación » se refiere a la subdivisión J. Los servicios empresariales consisten en ramas M y N, que cubren actividades profesionales, científicas y técnicas, así como servicios administrativos y de apoyo. El cuadro no proporciona un resultado separado para cada comercio o empresa.

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La información y las comunicaciones libanesas aumentaron un 20,1% en volumen en 2024, mientras que los servicios empresariales disminuyeron un 22,8%. Las cuentas revisadas de la Oficina Central de Estadística (CAS) muestran así dos trayectorias opuestas dentro de una economía de reducción del 5,2%. Sin embargo, el contraste no es suficiente para concluir que ha habido una recuperación general en la tecnología digital o un colapso uniforme de todas las profesiones de consultoría.

Las categorías son amplias. « Información y comunicación » se refiere a la subdivisión J. Los servicios empresariales consisten en ramas M y N, que cubren actividades profesionales, científicas y técnicas, así como servicios administrativos y de apoyo. El cuadro no proporciona un resultado separado para cada comercio o empresa.

Información y comunicación libanesas: el regreso al nivel 2019

El valor añadido de la información y la comunicación alcanzó 57.461 millones de libros diarios en 2024, en comparación con 37.092 billones en 2023. Esto representa un aumento nominal del 54,9%. Parte viene de los precios: el deflador aumenta alrededor del 29%. Después de la corrección, el aumento de la actividad es del 20,1%.

El cálculo utiliza 4.535 millones de libras esterlinas de valor añadido de 2024 a precios de 2023. Evita la comparación directa de las cantidades corrientes sujetas a diferentes precios. Por lo tanto, la tasa de 20% publicada en forma redondeada no debe interpretarse como simplemente un aumento de las tarifas telefónicas.

La trayectoria desde 2019 sigue siendo irregular. A precios de referencia 2019, el valor añadido aumentó de 1.628 mil millones ese año a 762 mil millones en 2020 y luego a 688 mil millones en 2021. A continuación, ascendió a 1.179 millones en 2022, 1.407 millones en 2023 y 1.689 millones en 2024. El último nivel es alrededor de 3,7% más alto que en 2019.

Los servicios empresariales disminuyen a pesar del aumento nominal

Los servicios empresariales tienen un resultado inverso. Su valor añadido actual aumentó de 267,941 millones de libras en 2023 a 275.449 millones de libras en 2024. El aumento nominal es del 2,8%. Sin embargo, la cantidad de 2024 a 2023 precios es sólo 206 724 millones. La disminución del volumen es del 22,8%.

El deflador en esta rama aumenta alrededor del 33%. Esto explica por qué una actividad significativamente reducida puede producir un valor corriente ligeramente superior. Por lo tanto, el basarse en la cantidad nominal habría revertido el diagnóstico sobre la producción.

Branch, year 2024 Valor actual añadido Cambios de precios, redondeados Cambio de volumen recalculado Información y comunicación LL 57 461 mil millones +29% +20,1 % Servicios empresariales LL 275 449 mil millones +33 % -22,8%

La industria de servicios empresariales sigue siendo mucho mayor en el valor actual. Representa el 10,8% del valor total añadido a precios básicos en 2024. La información y la comunicación representan el 2,3%. Los denominadores aquí son idénticos: valor total añadido, no PIB a precios de mercado, que también incluye impuestos netos sobre productos.

El peso de las ramas cambia el resultado nacional

El cuadro de contribuciones ilustra esta diferencia de tamaño. La información y la comunicación aportan alrededor de 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2024. Los servicios de negocios quitan unos 2.7 puntos. El fuerte ascenso en la primera rama por lo tanto compensa sólo una pequeña parte de la caída en la segunda.

Esta descomposición explica por qué una recesión puede coexistir con actividades en expansión. Las tasas sectoriales no promedian directamente. Su peso en la economía cuenta tanto como su variación. Una rama limitada que aumenta en un 20% puede tener menos efecto en el total que una rama grande que disminuye por una tasa comparable.

Los servicios empresariales no se habían recuperado a niveles de precrisis. Su valor añadido a precios de referencia alcanzó £3,532 mil millones en 2024, en comparación con £5,474 mil millones en 2019. Esto corresponde a alrededor del 64,5% del nivel inicial. La disminución de 2024 ocurrió después de un aumento del 2% en 2023 en la serie CAS redondeada.

Ni cuenta de trabajo ni telecomunicaciones solas

El valor añadido mide la riqueza creada después de la deducción del consumo intermedio. No representa la facturación bruta de las empresas. Por lo tanto, una variación puede depender tanto de la salida vendida como de los bienes o servicios utilizados para producirla.

Tampoco mide directamente el empleo. Un aumento del 20,1% en volumen no significa un aumento equivalente en el número de empleados. Sería necesario realizar una encuesta laboral o datos administrativos comparables para determinar la evolución de la fuerza de trabajo. Las cuentas de producción no proporcionan esta información.

Reducir la rama J a los operadores telefónicos sería tan engañoso. Incluye diversas actividades de información y comunicación. El cuadro agregado no permite la distribución del resultado entre las telecomunicaciones, la computadora, los medios de comunicación u otros servicios pertinentes. Tampoco permite que la progresión se atribuya a una inversión determinada anunciada después de 2024.

Dos mercados que no coinciden con las exportaciones

Los servicios comerciales se pueden vender a clientes libaneses o extranjeros. Por consiguiente, su disminución no es sinónimo de una disminución idéntica de las exportaciones de servicios. Por el contrario, los servicios exportados incluyen otras actividades como viajes y transporte. Ambos sets tienen diferentes perímetros.

El archivo CAS proporciona una medida anual de 2024, revisada con años anteriores. No propone un pronóstico sectorial para 2026. El contraste entre estas ramas ahora requiere datos más finos sobre sus clientes, subactividades y personal, para entender lo que está detrás de los dos promedios nacionales.

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