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Esenciales en 5 minutos, 14 noviembre 2026, 8 am Beirut, Facebook completo–YouTube

Esenciales Sábado, 14 de noviembre de 2026, 8 a.m., hora de Beirut. FMI, Líbano del Sur, reclutamiento militar, negación estadounidense en Bahrein, reanudación de las salidas en los Estados Unidos y cierres del metro de París. Distinguidos hechos, declaraciones e incertidumbres. Versión completa, unos cinco minutos. La narración francesa Vivienne. Archivo de fotos documentales, fechas y créditos en pantalla. Banco del Líbano y Ras Naqoura: François el Bacha/Libnanews, archivos publicados en 2019. Army: Direction de l’Orientation/Libnanews, archivo publicado en febrero de 2025. Qom: Mostafa Meraji, 6 mayo 2011, CC0. JFK : Ad Meskens, abril de 2012, CC BY-SA 3.0. Châtelet : Chabe01, 27 noviembre 2016, CC BY-SA 4.0. Boxeo y apósito Libnanews; adaptaciones de fotos JFK y Châtelet bajo sus respectivas licencias. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

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