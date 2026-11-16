17 de noviembre: Transporte a ser monitoreado

La huelga del 17 de noviembre causará trastornos en varios RER, Transilien y TER, mientras que los TGV de Inoui deben ser operados normalmente. En París, las estaciones también cerrarán tan temprano como las 11 am por decisión prefectural. Las previsiones publicadas el lunes detallan las ramas afectadas y las frecuencias reducidas. En las regiones, las adaptaciones varían según las líneas y pueden rebosarse el lunes por la noche o el miércoles por la mañana. Los pasajeros deben comprobar cada tren, las conexiones y el viaje de regreso antes de moverse.

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La huelga del martes 17 de noviembre de 2026 interrumpirá varias líneas de RER, Transilien y TER en Francia. Los TGV de Inoui deben ser operados normalmente. En París, las estaciones también cerrarán tan temprano como las 11 a.m. por decisión prefectura, independientemente de la abolición de trenes vinculados al movimiento social.

Las primeras previsiones detalladas permiten a los viajeros prepararse para viajar. SNCF Connect y Transilien han integrado las adaptaciones en sus búsquedas de ruta el lunes por la tarde. Los horarios pueden cambiar: el tren preciso y las conexiones deben ser verificadas antes de salir. Todas las veces indicadas aquí son las de París.

17 de noviembre huelga: ¿qué líneas de franjas?

El tráfico reportado varía según la línea y a veces por rama. El servicio debe permanecer normal en RER A, B, C y E. Transilien también proporciona un servicio normal en las líneas H, K, L, U y V.

En RER D, se planean dos de cada tres trenes entre Juvisy y Malesherbes, así como entre Corbeil-Essonnes y Melun a través de Ris-Orangis. El servicio se anuncia normal en el resto de la línea. Por lo tanto, esta tasa reducida no debe aplicarse a todo el RER D.

La línea J debe operar en dos trenes de tres. Para la línea N, el pronóstico es dos de tres trenes en promedio. Pasa cuatro trenes de cinco a las horas pico, de las 18.00 a las 9.00 horas y de las 16.00 a las 8.00 horas.

La línea P conserva el servicio normal, excepto entre Meaux y La Ferté-Milon. En esta rama se anuncian dos de tres trenes. Los viajeros deben comprobar su destino completo, en lugar de confiar únicamente en el nombre de la línea.

En la línea R, Transilien anuncia dos trenes de tres entre París-Gare-de-Lyon y Montargis. Esta proporción también cubre el eje Paris-Gare-de-Lyon-Montereau, en las playas de 5:40 a 9:45 pm, y de 3:15 pm a 10:15 pm. Entre Melun y Montereau a través de Héricy, las playas indicadas varían de 6 a.m. a 9.30 horas y de 4.30 a 8 p.m.

En París, las estaciones cerraron a partir de las 11.00 horas

RATP anuncia cierres solicitados por la Prefectura de la Policía para asegurar manifestaciones. Este mecanismo añade al movimiento social. Por lo tanto, una línea puede funcionar mientras sirve menos estaciones.

A partir de las 11.00 horas, las paradas correspondientes incluyen Charles-de-Gaulle-Étoile, Invalides, Gare-d’Austerlitz, Tuileries, Concorde y Champs-Élysées-Clemenceau. George V, Franklin D. Roosevelt, Argentina, Reuilly-Diderot, Quai de la Rapée y Saint-Marcel también están incluidos en la opinión. Lo mismo se aplica a Campo-Formio, Miromesnil, Rue du Bac, Asamblea Nacional y Varenne.

El tráfico será interrumpido entre Charles-de-Gaulle-Étoile y Kléber, así como entre Gare-d’Austerlitz y Jussieu. En Gare de Lyon, los números de acceso 1, 2, 3, 10, 11 y 12 se cerrarán a las 11 en punto.

En las estaciones cerradas cruzadas por los pareados, no se aseguran paradas. Por lo tanto, la correspondencia no funcionará en estos puntos. The RATP does not set a general reopening time, which will depend on police authorization.

Diferentes adaptaciones TER en diferentes regiones

Las restricciones no toman la misma forma en todas las redes regionales. En Auvernia-Rhône-Alpes, algunas líneas serán interrumpidas el martes. Las adaptaciones también están planeadas el lunes por la tarde y el miércoles 18 de noviembre por la mañana temprano. Los viajeros afectados por estos dos períodos deben revisar sus horarios, incluso si su salida no cae en el día principal de la huelga.

La red regional ha publicado programas por línea. Incluyen los ejes Grenoble-Lyon, Clermont-Ferrand-Lyon, Saint-Étienne-Lyon y Chambéry-Lyon. Su presencia en esta lista no significa una interrupción total: los registros de tráfico especifican los trenes mantenidos.

En Bretaña, la opinión del movimiento social apunta a Brest-Quimper y Brest-Quimper-Nantes. La red anuncia tráfico normal en otras líneas. Pero la página regional también reporta un paro de tráfico debido al tiempo en Quimper-Landerneau– Brest, con un archivo de autobús de reemplazo.

Esta superimposición requiere una distinción entre las causas. Un servicio retirado como precaución ante el mal tiempo no es necesariamente una consecuencia de la huelga. Para un viaje a Breton, debe consultar el programa actualizado de la conexión, así como las conexiones planificadas a su llegada.

¿Por qué esta nueva movilización?

El día del 17 de noviembre forma parte de la movilización salarial de otoño. The CGT, UNSA, FSU and Solidaires called for the expansion of the movement to include the public and the private sector. El CGT exige aumentos generales de sueldos y pensiones, así como un aumento del índice de funcionarios públicos.

Las respuestas a la conferencia social del 9 de noviembre fueron consideradas insuficientes por los sindicatos. El CGT desea reunir las demandas de funcionarios públicos y empleados de empresas. Sin embargo, esta llamada nacional no determina el número de trenes que funcionan en cada red.

Las previsiones operacionales proporcionan a los viajeros información más precisa que la mera existencia de aviso. Transilien actualizó su página el lunes 16 de noviembre a las 17:07 horas. Los resultados del itinerario y los horarios tienen en cuenta las supresiones anunciadas desde 17 horas.

También comprobar el viaje de regreso

Para los pasajeros, el cheque debe cubrir el número de tren, estación de salida, destino y tiempo. Un TGV mantenido no garantiza que el TER correspondiente circulará. En París, la correspondencia también puede ser imposible en una estación cerrada por decisión prefectural.

Las personas que salen temprano o regresan tarde deben revisar ambos viajes por separado. Algunas zonas de tiempo se benefician de un servicio mejorado, mientras que otras experimentan más aboliciones. SNCF Conectar, los sitios de TER regionales e información en cada línea siguen siendo los puntos de consulta para las próximas salidas y cambios de último minuto.

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