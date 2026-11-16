Deficit 2019: Este no es el estado que pagó, es el Banco del Líbano

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Deficit 2019: no es el Estado que pagó, es el Banco del Líbano

En 2019, Líbano « paga » a sus acreedores, pero no es el Estado, ni el Ministerio de Finanzas, ni el Tesoro: es el Banco del Líbano. Los eurobonos se establecieron en mayo mediante un préstamo de puente, con dólares que ya tiene. El FMI toma nota de 7.500 millones de dólares en menos reservas. Los bancos saben esto: el 69% de sus activos en el estado y el BdL, pero todavía atraen depósitos. Sus accionistas están liberando sus fondos: grandes dividendos hasta 2019, luego $2.3 mil millones a Suiza después del 17 de octubre. La justicia investiga siete bancos. Siga la carpeta en libnanews.com

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