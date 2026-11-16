Arqueología: IA guía la investigación en el desierto

Los equipos de la Universidad de KAUST y Khalifa utilizan imágenes por satélite, radar y aprendizaje automático para orientar la investigación arqueológica en el desierto. Su trabajo de 2022 a 2024 cubrió las estructuras de piedra sauditas y permanece enterrado en los Emiratos Árabes Unidos. Muestran cómo seleccionar áreas prometedoras, pero también por qué los datos deben ser confrontados con las observaciones sobre el terreno. Una anomalía detectada por sí sola no es un descubrimiento arqueológico confirmado.

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Encontrar restos en un desierto no siempre comienza con un trowel. En Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, los equipos universitarios combinan imágenes satelitales, radares y aprendizaje automático para seleccionar zonas a explorar. Su trabajo, publicado entre 2022 y 2024, muestra sobre todo cómo guiar a los arqueólogos, sin sustituir la verificación in situ.

En Arabia Saudita, aprender a reconocer piedras

El 17 de agosto de 2022, la Universidad de KAUST presentó un programa sobre estructuras antiguas en el noroeste de Arabia Saudita. Estos incluyen mostatils, grandes conjuntos de piedra rectangular y estructuras circulares o triangulares.

El equipo incluyó a los arqueólogos Laurence Hapiot y especialistas en visión informática. El software aprendió de estructuras identificadas manualmente por el investigador y luego buscó formas comparables en imágenes satelitales. Los elementos identificados podrían convertirse en coordenadas y montarse en un mapa y una base de datos.

El método facilita así el inventario y estudio de la distribución de restos. No da automáticamente su función ni su historia: estas preguntas siguen siendo responsabilidad de la investigación arqueológica.

En Dubai, busca pistas bajo la arena

Un estudio publicado en junio de 2023 lleva a Saruq Al-Hadid como su sitio en el desierto de Dubai. Los investigadores cruzan imágenes ópticas y radares con datos sobre terrenos antiguos, suelos y flujos. El modelo encuentra áreas ya buscadas e identifica otras áreas potencialmente interesantes.

Los autores subrayan las limitaciones de este primer juicio. Los datos no todos tienen la misma resolución; dunas y materiales superficiales pueden producir señales complejas. Por lo tanto, la similitud estadística no es suficiente para demostrar la presencia de un edificio enterrado. Se necesitan observaciones recientes e investigaciones sobre el terreno para confirmar las zonas predichas.

Radar no dispensa búsqueda

El 25 de septiembre de 2024 la Universidad de Khalifa anunció un paso adicional: la investigación por radar terrestre había revelado una larga estructura enterrada en Saruq Al-Hadid, que podría corresponder a un muro o a un antiguo edificio. El establecimiento especificó que todavía se requerían excavaciones arqueológicas para confirmar el descubrimiento.

Dirigida por Diana Francis, la labor del laboratorio ENGEOS también se aplicó en Al-Ain, en cooperación con las autoridades culturales de Abu Dhabi. La universidad reportó antiguos canales de riego, tumbas y edificios enterrados.

El valor de estas herramientas es reducir el alcance de la investigación ciega. Los satélites designan pistas, las mediciones geofísicas las especifican y los arqueólogos establecen su naturaleza. La tecnología mueve parte del trabajo hacia el análisis de datos; no transforma cada anomalía detectada en un descubrimiento confirmado.

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