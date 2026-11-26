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1941: Cuando Catroux proclama la independencia del Líbano

El 26 de noviembre de 1941, Georges Catroux proclamó la independencia del Líbano en nombre de Francia libre. Tres días después, de Gaulle confirmó que el mandato seguía vigente en la ley. Volver a esta independencia proclamada antes de ser reconocida. Archivos: Australian War Memorial. Sintesis voz y subtítulos Libnanews.

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