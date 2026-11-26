Vera von Lehndorff, conocida como Veruschka, murió en Berlín el 24 de noviembre a los 87 años. Mannequin de la década de 1960 y actriz en « Blow-Up » de Michelangelo Antonioni, luego desarrolló con Holger Trülzsch una obra fotográfica basada en la pintura corporal y el camuflaje.

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Vera von Lehndorff, conocida como Veruschka, murió en Berlín el 24 de noviembre a los 87 años. Mannequin de la década de 1960 y actriz en « Blow-Up » de Michelangelo Antonioni, luego desarrolló con Holger Trülzsch una obra fotográfica basada en la pintura corporal y el camuflaje.

Su familia confirmó su muerte el miércoles 25 de noviembre. El nombre de Veruschka sigue asociado a la gran serie de modas de los años sesenta, en particular de Richard Avedon. Las exposiciones de su trabajo con la fotógrafa Holger Trülzsch arrojaron luz sobre otra parte de su carrera: las imágenes de las cuales ella misma fue la autora.

De Vera von Lehndorff a Veruschka

Nacido en 1939 en Königsberg, East Prussia (ahora Kaliningrad), Vera von Lehndorff creció en el castillo de Steinort en Polonia actual. Tenía cinco años cuando su padre, Heinrich von Lehndorff-Steinort, fue ejecutado por el régimen nazi en Berlín-Plötzensee el 4 de septiembre de 1944. Había participado en la resistencia que organizó el ataque fallido contra Hitler el 20 de julio.

En 1960, Barbara Nigll Radloff fotografió la terraza del Café Cadore en Munich. La fotografía, conservada en el Museo Municipal de Munich, data del comienzo de su carrera. Los clientes en primer plano borran los contornos de la escena, mientras que Vera mira la lente desde una mesa en retiro.

Veruschka en Cadore Café en Munich en 1960. Barbara Niggl Radloff / Münchner Stadtmuseum, colección de fotografías,CC BY-SA 4.0Foto de tamaño.

Bajo su nombre de escenario, se convirtió en uno de los modelos alemanes más conocidos en el extranjero. En la cuestión americana deVoguede 1 de marzo de 1967, Richard Avedon le dedicó una serie de 25 páginas. La fotógrafa la toma en movimiento: sus poses dan forma a los vestidos tanto como los presentan. En 1968, Franco Rubartelli la fotografió en una joven saharaui de Yves Saint Laurent, otra imagen impactante de este período.

Unos minutos en Londres desde « Blow-Up »

Michelangelo Antonioni la hace jugar enBlow-Up, liberado en 1966. Ella aparece bajo su propio nombre delante de David Hemmings, quien encarna a un fotógrafo de Londres. Su sesión de pose muestra la coreografía de un estudio de moda, antes de que la película siga la pista de una escena fotografiada en un parque.Blow-Uprecibió en 1967 el Gran Premio Internacional del Festival de Cine de Cannes, que fue nombrado después de la Palme d’or.

El cuerpo pintado del estudio a las paredes de Hamburgo

En la década de 1970 y 1980, Veruschka y Holger Trülzsch juntos produjeron varias series fotográficas. InMimicry-dress-art(1973), la pintura imita la ropa y los dos artistas desvían los papeles del cine de Hollywood. Veruschka alternamente realiza personajes masculinos y femeninos, jugando con las poses requeridas por las revistas de moda.

En una serie iniciada en 1978 en un antiguo salón en la subasta de Hamburgo, la decoración se hace cargo. La pintura domina los colores y las aperidades de las paredes, las puertas y el metal. El cuerpo se funde en esta superficie y el espectador debe buscar un detalle, una mano o un contorno, para encontrarlo. Parte de este trabajo apareció en 1986TransfiguracionesCon un intento en Susan Sontag.

Veruschka a veces vuelve al podio: en 2017 terminó el desfile de Esther Perbandt en el Volksbühne en Berlín con un traje negro. En su vida, el Museo Regional de Prusia-Oriental reunió una selección de sus actuaciones fotográficas con Trülzsch en la exposiciónEl visto y el invisiblepresentado en Lunebourg del 25 de abril al 18 de octubre de 2026.

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