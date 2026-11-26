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El regulador estadounidense dio a Starmind una luz verde condicional. Estados Unidos no permite un servicio global, pero Europa, China y países sin lanzadores compartirían el riesgo de despliegue masivo.

El millón es un techo, no una flota

El 25 de noviembre, la Oficina Espacial de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó parcialmente el proyecto Starmind de SpaceX. El grupo de Elon Musk quiere que los procesadores trabajen en órbita baja y regresen a la Tierra. La decisión se refiere específicamente a las frecuencias de radio de emergencia que permitirían el seguimiento y el pilotaje de satélites si faltaban sus enlaces ópticos. No califica como licencia mundial para comercializar el servicio o como una luz verde incondicional para todas las órbitas previstas.

La licencia falla si SpaceX no cumple sus hitos: al menos un avión operativo el 25 de noviembre de 2033, 100.000 en 2035, 500.000 en 2038, y un millón en 2040. En el intervalo entre los dos primeros hitos, cambiar de un solo satélite a 100.000 representaría un promedio de casi 137 actualizaciones por día, si SpaceX esperaba la primera demora. En comparación, la Agencia Espacial Europea (ESA) ha identificado más de 4.000 nuevas cargas de pago en órbita por todos los actores mundiales en 2025. La comparación mide la brecha industrial a cruzar, no una previsión de lanzamiento.

Una decisión americana, un costo compartido

La ESA tenía cerca de 15.800 satélites todavía funcionales el 17 de noviembre de 2026. El techo de SpaceX es más de 60 veces el inventario global. Incluso el despliegue parcial aumentaría el número de conciliaciones a supervisar. Para un operador extranjero, si opera un satélite meteorológico, un instrumento científico o una pequeña constelación comercial, programando una evitación movilizada por el equipo, puede consumir combustible y a veces requiere la interrupción de una observación. No hay garantía de que su capacidad de vigilancia o flexibilidad sea comparable a la de un grupo capaz de sustituir su aeronave en serie.

La FCC aceptó el plan de prevención de desechos de aeronaves en un radio de 600 kilómetros. Por encima, requiere un archivo de enmienda con un plan final antes del despliegue. También pospuso su decisión sobre la exención solicitada por SpaceX para ciertos modos de jubilación al final de la vida. El regulador requiere un balance bianual, incluido el número de conciliaciones y recibos. Estos datos pueden hacer que el riesgo sea mensurable; no crean fondos para pagar las maniobras de otros operadores. En virtud del derecho internacional, la responsabilidad del Estado de lanzamiento es en principio absoluta por los daños causados a la tierra o a las aeronaves en vuelo; En el espacio, depende de la culpa. Sin embargo, un costo adicional de operación sin colisión no se compensa automáticamente.

Las frecuencias dan a otros países una palanca, no un veto general

The FCC requires SpaceX to respect its filings with the International Telecommunication Union (ITU). En bandas de rescate autorizadas, la empresa no estará protegida contra interferencia y no causará interferencia. La interferencia nociva documentada debe dar lugar a la terminación de la operación hasta que se resuelva. Para las demás administraciones, la coordinación de las frecuencias y la autorización de las estaciones terrestres son medios de acción concretos. Sin embargo, negar un puente terrestre en su territorio no impide que un satélite vuele sobre él o elimine los peligros físicos en órbita.

Europa y China desde diferentes posiciones

La Unión Europea ha incrementado su proyecto IRIS2 a 348 satélites, destinados en particular a asegurar sus comunicaciones gubernamentales. Esta red por sí sola no proporciona un equivalente a Starmind: poseer un enlace satelital y poseer los procesadores que realizan los cálculos son dos cosas diferentes. Por lo tanto, para una administración europea, la elección no es simplemente comprar ancho de banda. También se trata de dónde se procesan sus datos, quién controla las claves de cifrado, qué ley rige el contrato y si el servicio puede ser transferido a otro proveedor.

China ya ha lanzado, en mayo de 2025, un primer lote de doce satélites informáticos para el programa dirigido por Zhejiang Lab. Este lanzamiento establece la existencia de una industria competidora, no una capacidad de cálculo comparable a la prometida por SpaceX. Los países sin un lanzador o un gran mercado interno podrían tener acceso a nuevas capacidades sin construir un gran centro de datos inmediatamente. Pero si los cohetes, enlaces y cálculo dependen del mismo proveedor, el costo del cambio de operador aumenta y la capacidad de negociar disminuciones. Para estos países, la portabilidad de datos y software contaría tanto como el precio mostrado.

Solar no regula calor ni precio

En órbita, los paneles solares pueden alimentar las máquinas, pero el vacío no enfría un procesador por convección: el calor debe ser evacuado por los radiadores. El equipo también debe soportar la radiación y seguir siendo económicamente útil lo suficiente para absorber su órbita. Para algunos datos capturados en el espacio, procesarlos allí arriba puede evitar grandes transferencias. Para la formación de grandes modelos alimentados por datos terrestres, sin embargo, es necesario demostrar el flujo entre máquinas, el costo de conexión y la capacidad de continuar cálculos cuando parte del equipo falla.

El FCC ha establecido un programa de satélites, sin energía informática. Su documento no da un precio para el cálculo, el consumo durante todo el ciclo de vida, o la capacidad disponible comercialmente por país. Por lo tanto, la primera prueba del proyecto será menos el número anunciado que la publicación de mediciones comparables: cuánto cálculo útil proporciona el primer lote, qué coste, y cuántas maniobras o retiros inesperados.

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