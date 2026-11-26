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El 26 de noviembre de 1941, Georges Catroux proclamó en Beirut la independencia del Líbano en nombre de Francia libre. El presidente Alfred Naccache habla de un primer paso. La carta enviada unos días más tarde por De Gaulle a los estadounidenses especifica el límite del anuncio: la condición jurídica del mandato no cambia.

Video: De la proclamación al reconocimiento del Líbano

Libnanews editing: voice off contemporary and subtitles in French. Si la reproducción comienza en sordera, active el sonido en el reproductor. La película de julio de 1941 no muestra la proclamación del 26 de noviembre. Film F01119 y fotografía del 11 de noviembre de 1941 (021389): Australian War Memorial, dominio público.

En Beirut, Naccache espera una transferencia de autoridad

El general Georges Catroux lee la proclamación en la mañana del 26 de noviembre. A las 13.00 horas, el Cónsul General de los Estados Unidos en Beirut, Cornelius Van H. Engert, informó a Washington. En su telegrama, registra la respuesta del presidente libanés Alfred Naccache: el país acaba de obtener una primera manifestación de su soberanía, pero la transferencia de todas sus prerrogativas depende todavía de un tratado.

Francia se compromete a garantizar la unidad política y la integridad territorial del Líbano. Naccache pidió a las diferentes regiones y comunidades que participaran en los asuntos del Estado, mientras que la guerra, dijo, impidió que las instituciones representativas funcionaran normalmente. En este discurso, la independencia efectiva sigue siendo un objetivo a alcanzar, incluso después de la proclamación.

Francia libre reconoce la independencia sin levantar el mandato

El anuncio llegó después de la campaña del verano de 1941, durante la cual las Fuerzas Británicas y las Fuerzas Francesas Libres tomaron el control del Levante a expensas de las fuerzas de Vichy. Francia libre confió a Catroux los poderes previamente ejercidos por el Alto Comisionado. El 27 de septiembre proclamó la independencia de Siria. Dos meses después, anunció Líbano.

El 29 de noviembre, de Gaulle expuso su posición en una carta destinada a ser señalada a la atención de Washington. Afirma que la independencia declarada debe, de hecho, limitarse a los límites impuestos por la guerra. En términos legales, su carta dice algo más: el acto de mandato permanece invariable. Según De Gaulle, toda enmienda exige el acuerdo del Consejo de la Liga de las Naciones, el consentimiento de los Estados Unidos en virtud de su convención de 1924 con Francia, y la concertación de tratados con los Gobiernos del Levante.

Washington espera hasta 1944

El 29 de noviembre de 1941, el Departamento de Estado de los Estados Unidos acogió con beneplácito el progreso hacia la independencia, pero reservó su reconocimiento formal. El matiz cuenta: el comunicado de Estados Unidos da la bienvenida a la declaración sin darle el valor del reconocimiento diplomático. Los archivos franceses también describen, en esta etapa, un régimen de transición de cooperación política.

La crisis constitucional de noviembre de 1943 cambió el equilibrio de fuerzas. El Parlamento del Líbano votó para abolir las disposiciones del mandato. The French authorities arrest President Bechara al-Khoury, the head of government Riad al-Solh and several of their partners. Su liberación el 22 de noviembre se convierte en la fecha en que el Líbano conmemora.

Los Estados Unidos reconocieron oficialmente la independencia del Líbano el 8 de septiembre de 1944, tras un intercambio de notas con Beirut sobre los derechos estadounidenses existentes. El 16 de noviembre, George Wadsworth presentó sus credenciales. Casi tres años separan estos dos gestos diplomáticos de la declaración de Catroux.

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