Una pareja fue asesinada en Deir al-Balah y seis en la ciudad de Gaza, según dos hospitales. El gobierno israelí anuncia la muerte de un funcionario de Hamás.

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Una pareja fue asesinada en Deir al-Balah y seis en la ciudad de Gaza, según dos hospitales. El gobierno israelí anuncia la muerte de un funcionario de Hamás.

Tres huelgas israelíes mataron a ocho palestinos en la noche del miércoles 25 de noviembre al jueves 26 de noviembre de 2026. Los hospitales de Al-Aqsa y Al-Shifa identificaron a víctimas en dos zonas distintas: la Franja central de Gaza y la ciudad de Gaza, más al norte. Estos son los resultados de estas tres huelgas reportadas por los hospitales, no una encuesta para todo el territorio durante 24 horas.

Un éxito en un apartamento en Deir al-Balah

In Deir al-Balah, Al-Aqsa Hospital officials report the death of a man and his wife in an apartment. En una declaración conjunta emitida el jueves, el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y su Ministro de Defensa, Israel Katz, dicen que su ejército mató a Khaled Abu Nada durante la noche. Lo presentan como líder en los asuntos económicos y educativos de Hamás en Gaza. No hay razón para agregar esta muerte a los ocho anunciados por los hospitales.

En la ciudad de Gaza, el Hospital Al-Shifa registró tres muertes en cada una de dos huelgas separadas. El ejército israelí afirma haber dirigido a tres personas a las que describe como miembros de grupos armados en una de esas huelgas, sin especificar su identidad en los registros públicos. La información disponible el jueves por la mañana no establece el estado de todas las víctimas.

El bombardeo continúa desde el acuerdo de octubre de 2025

El 18 de noviembre, la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios informó de un total de 1.650 muertos y 5.975 heridos desde la cesación del fuego del 2025 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza. Esta encuesta, que fue ocho días antes de las huelgas del jueves, no incluye las muertes reportadas por Al-Aqsa y Al-Shifa y no permite deducir un nuevo total.

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