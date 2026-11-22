El 22 de noviembre de 1943, Becharah al-Khury y Riad al-Solh salieron de la ciudadela de Rashaya. En Beirut, los parlamentarios ya se proponen conmemorar esa fecha. Los telegramas americanos nos permiten seguir las horas que separan la liberación de los líderes, el retiro de las autoridades francesas y el regreso del gobierno libanés.

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On 22 November 1943, Becharah al-Khury, Riad al-Solh and their partners returned to freedom after their detention in Rashaya. On the same morning, MEPs proposed that the date should become Independence Day if Lebanese institutions were restored. Los envíos diplomáticos del tiempo muestran por qué la liberación de la prisión y el regreso del gobierno a los negocios no están confundidos.

In Beirut, a decision taken before the return of detainees

El lunes 22 de noviembre, los líderes arrestados por las autoridades francesas aún no han regresado a casa cuando la multitud está reformando en Beirut. Según el telegrama enviado a Washington ese día por el Cónsul General estadounidense George Wadsworth, los parlamentarios reunidos en la cabeza de la casa del gobierno ganaron el Parlamento, acompañados por varios miles de personas. Las tropas francesas les dejaron pasar y la gendarmería libanesa les da la bienvenida.

Los parlamentarios toman una decisión provisional: si su causa prevalece, el 22 de noviembre se conmemorará como Día de la Independencia. El telegrama no hace ninguna ley promulgada esa mañana ni el anuncio de un acuerdo con las autoridades francesas. Por otra parte, muestra que la fecha es elegida en Beirut, mientras que las instituciones libanesas siguen desafiando las condiciones para su restauración.

The night before, radio stations broadcast in Arabic had announced that Algiers was preparing to release the detainees. Las noticias habían llevado a la multitud a las calles. El entusiasmo se había retirado: la información inicial destinada a restaurar sólo al presidente, mientras que la movilización también exigía el regreso del gobierno de Riad al-Solh. La continuación de la huelga refleja entonces una demanda concreta: abrir las puertas de Rachaya no es suficiente si el jefe de gobierno y los ministros permanecen excluidos.

Un decreto francés que no cierra la disputa

Según el telegrama americano, la multitud da la bienvenida a los ex detenidos a la residencia del presidente alrededor del mediodía. El general Georges Catroux se reunió con Béchara el-Khoury. En el informe enviado al cónsul por la Presidencia, Catroux atribuyó las medidas de suspensión y detención a Jean Helleu y anunció un decreto que revertía sus decisiones.

Al día siguiente, Wadsworth dijo que el delegado general interino, Yves Chataigneau, había firmado este decreto la noche del 22. Deroga la mayoría de las medidas de Helleu, pero deja el artículo declarando el voto constitucional del 8 de noviembre inválido. En otras palabras, Francia se retira del desalojo de los dirigentes manteniendo, en papel, su objeción al derecho del Parlamento libanés a enmendar la Constitución sin ella. El-Khoury y sus ministros no consideran que esta reserva sea una concesión por su parte.

El Gabinete reanuda sus funciones después de la liberación

El 23 de noviembre, Catroux transmitió nuevamente al Presidente la opinión de Argel de que el regreso inmediato de Riad al-Solh y sus ministros no era posible. Becharah al-Khury se niega a descartarlos. El gabinete fue a Serail, donde el Primer Ministro anunció que había reanudado sus funciones y pidió un retorno a la vida normal. El siguiente telegrama se refiere a una nueva decisión de Argel de aceptar la reanudación inmediata del poder por este gobierno.

El 26 de noviembre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos acogió con beneplácito la liberación de los dirigentes y su recuperación. Sin embargo, considera que las negociaciones sobre la independencia de los Estados Levant siguen siendo necesarias. El 22 de noviembre marca el regreso de Rachaya y la fecha que los diputados decidieron conmemorar. La restauración de la empresa tuvo lugar dentro de las horas siguientes; La partida de las últimas tropas extranjeras le pertenecía en 1946.

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