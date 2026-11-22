La Unión Europea e Indonesia firmaron dos acuerdos sobre la protección del comercio y la inversión en Bruselas el sábado. Aún no se aplican reducciones de derechos previstas. Las partes deben completar sus procedimientos internos, mientras que las actuales preferencias aduaneras europeas terminarán para Indonesia el 1 de enero de 2027.

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La Unión Europea e Indonesia firmaron dos acuerdos en Bruselas el sábado 21 de noviembre de 2026. La primera prevé una reducción gradual de los aranceles y un mayor acceso a los mercados. El segundo establece garantías para las inversiones. La firma no activa estas garantías ni nuevos aranceles. Viene unas semanas de la salida de Indonesia del esquema preferencial europeo, programado para el 1 de enero de 2027.

UE e Indonesia: dos textos separados

El Comisionado de Comercio de la UE Maroš Šefčovič y el Ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, firmaron el Acuerdo General de Asociación Económica o la CEPA. Airlangga Hartarto, Ministro de Coordinación Económica de Indonesia, ha firmado para su país el Acuerdo de Protección de Inversiones o la SIP. El Presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asistió a las dos firmas. Las negociaciones comenzaron en 2016 y terminaron el 23 de septiembre de 2025.

CEPA establece condiciones de acceso al mercado. La SIP protege las inversiones cubiertas contra la discriminación y la expropiación sin indemnización. Conserva el derecho de ambas partes a regular el interés público, en particular la salud o el medio ambiente. Se prevé la solución de controversias entre las partes y la mediación voluntaria entre inversionistas y Estados. Queda por negociar un mecanismo independiente de solución de controversias entre inversionistas y Estados.

Aranceles que se reducirán en etapas

El Consejo de la Unión Europea considera que la liberalización puede abarcar el 98,5% de las líneas arancelarias una vez que se implemente plenamente la CEPA. Esta cifra se refiere a las categorías aduaneras, no a una reducción uniforme de las obligaciones o a la parte de las mercancías con cero al día de la puesta en marcha. Para algunas exportaciones europeas de automóviles, los aranceles indonesios pueden alcanzar el 50%. El calendario prevé una gran parte de su eliminación durante cinco años.

Al entrar en el mercado europeo, Jakarta destaca los puntos de venta para textiles y calzado. Las empresas sólo se beneficiarán de preferencias si los productos cumplen con las reglas de origen de CEPA. La Unión también ha excluido de la liberalización ciertos productos sensibles, incluyendo arroz, azúcar y etanol. Otros productos siguen sujetos a cuotas arancelarias.

En 2025, el comercio de mercancías alcanzó los 28.900 millones de euros. La Unión importó 18.700 millones de euros de bienes indonesios y exportó 10.200 millones de euros. Los 9.300 millones de euros en intercambios de servicios publicados por la Comisión se refieren a otro año, 2024.

1 de enero establece el fin de un plan, no el comienzo del siguiente

El Consejo de la UE autorizó la firma y aplicación provisional de los dos acuerdos el 18 de noviembre. Esta luz verde no se aplica. Bruselas y Yakarta deben notificarse mutuamente la terminación de los procedimientos internos necesarios. Las decisiones del Consejo prevén un comienzo provisional del primer día del mes siguiente a cada texto. La fecha debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Para la conclusión final, ambos textos aún deben ser aprobados por el Parlamento Europeo antes de la decisión del Consejo. Indonesia también debe dirigir su ratificación. La Comisión considera que el acuerdo firmado de protección de las inversiones corresponde a la competencia exclusiva de la Unión, sin una etapa separada de ratificación nacional en los 27 Estados Miembros.

1 de enero de 2027 ya está establecido por un reglamento europeo para la retirada de Indonesia del sistema generalizado de preferencias. Este plazo se aplica a los productos que todavía se benefician de aranceles reducidos. Yakarta está destinada a la aplicación provisional en enero, pero la firma del 21 de noviembre no fija la fecha. El próximo hito para los importadores será la publicación de esta fecha y el calendario para cada producto.

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