Max Verstappen ganó el Gran Premio de Las Vegas por delante de Lando Norris y Oscar Piastri, según el ranking provisional de la FIA. Ambos McLarens siguen dentro de dos segundos. Pierre Gasly terminó quinto con Alpine, mientras que Isack Hadjar terminó catorce después de dañar su ala delantera en la carrera.

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Max Verstappen ganó el Gran Premio de Las Vegas el sábado 21 de noviembre, delante de dos McLarens de Lando Norris y Oscar Piastri. El piloto del Red Bull cerró los 50 vueltas en 1:27:39:624. Norris terminó a 0.639 segundos y Piastri a 1.529 segundos, según el ranking provisional publicado por los comisionados de la Federación Internacional del Automóvil.

Piastri regresa del lugar 17 en Las Vegas

Verstappen tomó la delantera después de la pena de cinco asientos impuesta a Kimi Antonelli, autor del mejor tiempo de calificación. El italiano, relegado a sexto lugar en la cuadrícula después de un cambio de elemento de potencia, todavía jugó el primer lugar al final de la carrera. Terminó cuarto.

George Russell tomó la delantera en la segunda vuelta, antes de que Verstappen regresara. El coche de seguridad intervino después de la colisión entre Sergio Pérez y Rafael Câmara. La carrera se reanudó en la vuelta 25, con el Red Bull todavía liderando. Verstappen y George Russell cambiaron sus cabezas varias veces antes de que McLarens volviera a ponerse en contacto. Norris dobló a Russell en la 34a vuelta y brevemente llevó su turno. Verstappen tomó primer lugar. Russell bloqueó sus ruedas tratando de superar a Antonelli en la vuelta 48 y terminó noveno. Piastri ocupó el tercer lugar en la carrera después de tomar el puesto 17 después de una penalización en la red.

Gasly fifth, Hadjar 14th

Pierre Gasly terminó quinto frente a su compañero de equipo, Alpine Franco Colapinto. Cuarto, Isack Hadjar jugó el primer lugar antes de dañar su ala delantera. El francés terminó 14. El orden de llegada citado es el de la clasificación provisional de la FIA. El próximo Gran Premio está programado para el 27 al 29 de noviembre en Qatar, antes de la final en Abu Dhabi.

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