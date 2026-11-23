En París II, el Líbano recibió 4.400 millones de dólares en compromisos. El seguimiento del Ministerio de Finanzas distingue entre promesas, pagos recibidos para gestionar deudas y operaciones con bancos libaneses.

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On 23 November 2002, in Paris, the government of Rafic Hariri obtained commitments to refinance part of the Lebanese public debt. Los 4.400 millones de dólares anunciados abarcan dos usos diferentes: la gestión de la deuda y los proyectos de desarrollo de la financiación. El informe publicado seis meses más tarde por el Ministerio de Hacienda del Líbano permite hacer un seguimiento de parte de este dinero, desde la promesa hasta el pago de los plazos.

En París, el Líbano toma tiempo para pagar

Jacques Chirac da la bienvenida al Primer Ministro del Líbano y a las delegaciones reunidas en París. En la conferencia de prensa, el Presidente de Francia explicó que el Líbano había financiado gran parte de su reconstrucción mediante préstamos caros a corto plazo. Rafic Hariri presenta apoyo internacional como apoyo a su programa de recuperación. Los dos gobiernos luego hablan de hacer la deuda menos costosa para servir, no borrar.

Según el Ministerio de Finanzas del Líbano, la deuda pública alcanzó unos 32 mil millones de dólares en noviembre de 2002, es decir, casi el 28% del producto interno bruto según su estimación en ese momento. El problema era también el de tiempo: en cada vencimiento, el Tesoro tenía que encontrar algo que pagar por capital o interés, incluso si tenía que pedir prestado de nuevo. El aburrimiento a largo plazo hizo posible extender estos reembolsos; el préstamo a un ritmo inferior era reducir el costo de nuevos bonos.

Los $4.4 mil millones anunciados no es un pago único

El Departamento reconoce 3.100 millones de dólares en compromisos de reducción de la deuda y gestión y 1.300 millones de dólares prometidos por instituciones y fondos multilaterales para proyectos de desarrollo. El dinero del proyecto no era un sobre disponible para el Tesoro para pagar a sus acreedores indiferentemente. El total anunciado en París agregó promesas, no sumas ya en la cuenta estatal.

El primer ejemplo aparece en los escritos del departamento. On 27 December 2002, Lebanon issued $950 million worth of 15-year-old securities, paid at 5 per cent a year. Malasia, Omán, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos se suscriben. El Estado recibe fondos pero contrata una nueva deuda. Por consiguiente, la transacción cambia el costo y la fecha de reembolso de las sumas prestadas; No convierte los valores en regalos.

Lo que el ministerio encuentra seis meses después

En su informe de junio de 2003, el Ministerio registró aproximadamente 2.460 millones de dólares recibidos de los países e instituciones participantes, lo que representa casi el 80% de los compromisos en materia de gestión de la deuda. Su tabla de uso muestra unos 2,13 mil millones de dólares gastados en pago de capital e intereses, incluso en billetes de tesorería en libros y bonos de divisas. Este desglose no mide la financiación de los proyectos de desarrollo.

Las autoridades libanesas se ocupan por separado de las operaciones con el Banco del Líbano y los bancos comerciales. En un caso, hay que intercambiar valores ya mantenidos por el banco central. En el otro, los bancos se suscriben a valores sin intereses de dos años, proporcionando liquidez o valores según el esquema. Estas transacciones nacionales no son pagos de socios extranjeros.

Un año después de París II, el FMI examina los demás componentes del programa, entre ellos la mejora de las finanzas públicas y la reforma de las empresas públicas deficitarias como la Electricidad en el Líbano. El seguimiento permite distinguir el efecto mensurable de la cita de París, que cambió el tiempo y el costo de parte de la deuda, de las reformas en las que dependía la capacidad del Estado para evitar reponer la misma presión financiera.

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