Los rallyes del 22 de noviembre en el distrito de Nabatiyah pusieron el regreso de los habitantes en primer plano. No vale la pena reabrir una marcha en Nabatiyah al-Fauqa o una reunión de los habitantes de Zawtar al-Sharkiyah en la aldea vecina. Las autoridades de acceso, los municipios y los servicios públicos y los investigadores de la OIM no responden a la misma pregunta. Un punto para distinguir una visita, un servicio restaurado y un retorno sostenible.

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Una visita a su aldea no es un retorno sostenible. Los rallyes de independencia, el 22 de noviembre en el distrito de Nabatiyah, recordaron la demanda de los residentes de encontrar sus hogares. Ninguna notificación oficial consultada en esta ocasión anunció una reapertura general. Para comprender lo que realmente ha cambiado, es necesario distinguir entre el acceso, el estado de los servicios y el regreso de las familias, según lo medido por la Organización Internacional para las Migraciones.

Regreso al sur del Líbano: tres informaciones que no deben confundirse

Los residentes de Nabatiyah al-Fauqa marcharon a su localidad el domingo. Los de Zawtar al-Sharkiyah solicitaron su regreso en un mitin en la aldea vecina de Zawtar al-Gharbiyeh. Estos dos eventos documentan una movilización. El primero no demuestra que la vivienda sea habitable; El segundo no significa que las autoridades reabrieran a Zawtar al-Sharkiyah.

Ambos Zawtars no son intercambiables. Tras el acuerdo marco anunciado en junio, Zawtar el-Gharbiyé fue seleccionado como zona piloto. En su informe de 12 de noviembre, el Secretario General de las Naciones Unidas informó de que el ejército libanés había informado de que había regresado por primera vez a la zona en septiembre, pero también de que había vuelto a trasladarse de zonas anteriormente consideradas seguras. La medida abarca una fecha y una aldea específicas. It does not provide information on access to Zawtar al-Sharkiyah two months later.

Lo que las autoridades y los servicios locales pueden confirmar

Un comunicado de las autoridades competentes puede especificar si el acceso está abierto y en qué condiciones. Las órdenes del ejército no son una condición de vivienda. El municipio o servicio de que se trate podrá, por su parte, confirmar la reanudación de un servicio o condición de edificio público, sin este significado que todo el municipio sea accesible o que todas las viviendas sean seguras. El nombre exacto del lugar, la fecha y lo que el aviso dice en realidad debe ser revisado.

Los comunicados de prensa más antiguos ayudan a entender quién publica estas instrucciones, no para determinar su validez hoy. En abril, el mando del ejército había pedido a los habitantes que aplazaran su regreso a las aldeas del Sur debido a las violaciones de la cesación del fuego. Esta directiva está fechada: no permite que la situación común sea establecida por la comuna en noviembre. Una presencia única, ceremonia o publicación tardía no sustituye un aviso reciente.

Las figuras de movilidad no dan luz verde

La Organización Internacional para las Migraciones registró al 28 de octubre 30.520 personas desplazadas internamente. Había 964.689 personas que regresaban a sus comunidades, lo que supone un aumento del 10% a finales de septiembre. Estas cifras nacionales están varias semanas antes de las reuniones de independencia. They do not measure the number of returns to Nabatiyah al-Faukah on 22 November or the possibility of settling in Zawtar al-Sharkiyah.

La OIM prepara esta fotografía con información reunida de interlocutores locales, incluidos funcionarios municipales, mukhtars y representantes de los barrios. Su censo no certifica cada vivienda. El último informe de las Naciones Unidas sobre el Sur incluía la destrucción, la presencia de municiones sin detonar, los obstáculos para el acceso a los servicios y la pérdida de ingresos entre los obstáculos para el regreso. Un movimiento de población y la restauración de las condiciones de vida no se miden de la misma manera.

La pregunta que queda abierta después del 22 de noviembre no es si la gente desea regresar. Dijeron. Se debe conocer, para cada municipio, si una opinión reciente especifica las condiciones de acceso y si se han reanudado los servicios necesarios para vivir allí.

Archivos: Khiam visto desde Marjayoun. Esta imagen no representa a Nabatiyah al-Faukah ni a los rallyes del 22 de noviembre. François El Bacha / Libnanews.

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