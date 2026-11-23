En París, Bercy enumera 273 proyectos que representan 42,5 mil millones de euros para Elige Francia. De este total, 81 proyectos son nuevos y pesan 14.900 millones. El dossier distingue los anuncios de las inversiones ya presentadas y especifica que el proyecto de 9.500 millones de aeropuertos de París sigue sujeto a la aprobación del consejo.

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El gobierno cuenta con 42,5 mil millones de euros en proyectos en la cumbre de Elige Francia dedicada a empresas francesas, el lunes 23 de noviembre en París. De los 273 proyectos presentados, sólo 81 son inéditos. Representan 14.900 millones de euros. Por lo tanto, la suma total no corresponde a anuncios o gastos totalmente nuevos efectuados en la cumbre.

Elige Francia: los 42.5 mil millones

El expediente publicado por el Ministerio de Economía distingue 192 proyectos ya anunciados del 81 anunciado en la cumbre. Juntos, hay inversiones decididas o realizadas en 2026: construcción o extensión de sitios, investigación y desarrollo, compras de subcontratistas en Francia y recaudación de fondos. El Ministerio enumera 253 empresas responsables de los 273 proyectos: una empresa puede llevar varios.

Esta distinción también se aplica a la comparación con 2025. La primera edición francesa había presentado 151 anuncios por 30.400 millones de euros, incluyendo unos 30 nuevos proyectos para alrededor de 10 mil millones según Bercy. El aumento de las cantidades presentadas de una edición a otra no mide el desarrollo de la inversión por todas las empresas francesas. Compara dos selecciones y no los costos reales incurridos por todas las empresas.

The ADP project remains subject to its advice

El grupo Aéroports de Paris mide la brecha entre un proyecto identificado y un gasto adquirido. Bercy presenta un proyecto de 9,500 millones de euros para transformar los aeropuertos París-Charles-de-Gaulle y París-Orly. Esto incluye alojamiento, servicios de pasajeros y transición ambiental. El archivo indica que la inversión sigue sujeta a la aprobación de la junta directiva del grupo. No permite clasificarla entre los 81 nuevos proyectos.

El ranking por número de proyectos sitúa la energía, la transición y el medio ambiente en la parte superior, con 67 proyectos por delante de los digitales (40) y los agroalimentarios (37). Este desglose abarca todos los proyectos identificados, no sólo los nuevos anuncios. No clasifica los sectores por la cantidad invertida.

Una edición dedicada a las empresas francesas

Este evento es distinto de la edición internacional de Elegir Francia, celebrada en Versalles en junio. El programa del lunes prevé una sesión plenaria a las 14.00 horas. Paris time at the Cité internationale universitaire, with the Minister of Economy Roland Lescure and the Minister responsible for Industry Sébastien Martin. La carpeta de prensa ofrece el programa y los proyectos seleccionados; no constituye un registro de la cumbre ni un calendario de pago.

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