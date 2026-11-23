El Parlamento remitió tres préstamos al gobierno para su cancelación. Esta negativa no significa relanzar los sitios de construcción ni restaurar la financiación.

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El 12 de noviembre de 2026 el Parlamento se refirió al gobierno el plan de cancelar tres préstamos vinculados a la carretera costera sur, el suministro de agua de Bisri a Gran Beirut y la escuela de salud de Fanar. Por lo tanto, los eurodiputados no votaron por su cancelación. Tampoco su decisión constituye un relanzamiento de los proyectos: plantea la cuestión del futuro de estas finanzas al gobierno.

Tres proyectos en un texto

El proyecto de ley fue transmitido por Decreto No 3323, de 30 de junio de 2026. Su título incluye tres operaciones diferentes: una infraestructura vial en el Sur, un proyecto de abastecimiento de agua para la capital y su periferia, y un edificio universitario en Fanar, como parte del desarrollo de la Universidad Libanesa.

La decisión adoptada en la sesión plenaria se refiere al texto de cancelación. Deja abierta la discusión sobre contratos de préstamo y compromisos para cada proyecto. No establece nuevas fechas de trabajo, sobres adicionales, o programa para la puesta en marcha.

Una negativa ya expresada en los comités

El desacuerdo no surgió por primera vez el 12 de noviembre. El 14 de octubre, los comités parlamentarios reunidos bajo la presidencia del Vicepresidente del Parlamento, Elias Bou Saab, rechazaron el proyecto y anunciaron una recomendación de rechazo en la sesión plenaria.

En el informe oficial, Bou Saab preguntó por qué debía abandonarse la financiación de la Universidad Libanesa. Criticó al gobierno por no proporcionar las explicaciones esperadas sobre varios textos presentados a los diputados. También distinguió el archivo de Bisri de las otras dos operaciones, desafiando su tratamiento colectivo.

La eliminación del 12 de noviembre amplía esta solicitud de explicación. La cuestión va más allá del mantenimiento formal de un préstamo: Los Miembros quieren conocer las razones del abandono previsto y el destino de los gastos ya incurridos.

Cuentas de inversión sobre las reclamaciones basales

Durante el debate, Gebran Bassil preguntó si la iniciativa de cancelar los préstamos procedía del gobierno o de los donantes. El presidente de la Corriente Patriótica Libre defendió la utilidad económica de los proyectos y denunció el riesgo de perder inversiones anteriores.

Mencionó una instalación hidroeléctrica estimada de 35 millones de dólares y la planta de tratamiento Wardaniyé, por la que ascendió a 45 millones de dólares. Estas sumas corresponden a los argumentos presentados por el Miembro. No constituyen un nuevo presupuesto aprobado el 12 de noviembre.

Bassil argumenta que los trabajos relacionados con Awali y Bisri deben ser valorados juntos, debido a la infraestructura de transporte de agua ya planificada o terminada. También retó las razones políticas y ambientales de la presa. Esta posición sigue siendo la del Miembro, en un caso en que las condiciones de aplicación y financiación se han roto varias veces.

Bisri: no confunda el debate actual con la cancelación de 2020

El Banco Mundial canceló $244 millones de su financiación para el proyecto Bisri en septiembre de 2020. Su evaluación de cierre recuerda que no se habían cumplido las condiciones necesarias antes del comienzo de la presa. La presa no fue construida como parte de este proyecto, que cerró el 30 de junio de 2024.

Esta evaluación distingue el préstamo del Banco Mundial de financiación paralela del Banco Islámico de Desarrollo. Las sumas anunciadas, canceladas y efectivamente desembolsadas, corresponden así a diferentes acuerdos y etapas. El despido parlamentario del 12 de noviembre no restableció automáticamente las cantidades abolidas por un arrendador varios años antes.

Para la South Road y la Escuela Fanar, así como para el Agua del Gran Beirut, la continuación ahora depende de las respuestas del gobierno de cada préstamo: bonos restantes, gastos realizados y la posibilidad de seguir ejecutando el proyecto. No se anunciaron nuevos trabajos de construcción en la decisión de remisión.

El Parlamento libanés en Beirut. Fotografía de archivos, fecha de tiro no establecida. François el Bacha / Libnanews. Esta imagen no representa la sesión del 12 de noviembre de 2026.

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